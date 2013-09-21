التجميعة الكاملة للطور الابتدائي ..وثائق . مذكرات . توازيع .اختبارات تجدون في هذه الاسطوانة كل ما تريدون كل ما يخص التعليم الابتدائي كل وثائق التربية التحضيرية او القسم التحضيري السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة و السنة الخامسة من مذكرات و توزايع شهرية و سنوية و اختبارات فصلية او التحضير لشهادة التعليم الابتدائي و غيرها قسمنا المجموعة الى اربع اجزاء من اجل تسهيل التحميل الرابط الاول الرابط الثاني الرابط الثالث الرابط الرابع بعد تحميل كل الاجزاء يكفي ان تفك الضغط عن الجزء الاول فقط بالتوفيق للجميع لا تنوسنا من دعائكم