التجميعة الكاملة للطور الابتدائي ..وثائق . مذكرات . توازيع .اختبارات

الموضوع في 'منتدى سنة خامسة إبتدائي' نشر بواسطة اقلي, ‏21 سبتمبر 2013.

  1. اقلي

    اقلي :: عضو منتسِب ::

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    التجميعة الكاملة للطور الابتدائي ..وثائق . مذكرات . توازيع .اختبارات


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     تجدون في هذه الاسطوانة كل ما تريدون
    كل ما يخص التعليم الابتدائي
    كل وثائق
    التربية التحضيرية او القسم التحضيري
    السنة الأولى
    السنة الثانية
    السنة الثالثة
    السنة الرابعة
    و السنة الخامسة
    من مذكرات و توزايع شهرية و سنوية و اختبارات فصلية او التحضير لشهادة التعليم الابتدائي و غيرها

    قسمنا المجموعة الى اربع اجزاء من اجل تسهيل التحميل
    الرابط الاول
     الرابط الثاني
     الرابط الثالث
     الرابط الرابع

    بعد تحميل كل الاجزاء يكفي ان تفك الضغط عن الجزء الاول فقط
    بالتوفيق للجميع
    لا تنوسنا من دعائكم

     
    دمۉع آڸقمر و missahani معجبون بهذا.
    اقلي, ‏21 سبتمبر 2013
    #1
  2. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    رد: التجميعة الكاملة للطور الابتدائي ..وثائق . مذكرات . توازيع .اختبارات

    ﺑﺂﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ ﻭ ﺟﺰﺁﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍﺍﺍﺍ ………♥
     
    1 معجب بهذا.
    *فاطمة الزهرة*, ‏31 جويلية 2015
    #2
  3. boumaza lamia

    boumaza lamia :: عضو منتسِب ::

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    رد: التجميعة الكاملة للطور الابتدائي ..وثائق . مذكرات . توازيع .اختبارات

    بارك الله فيك و جزاك كل خير.
     
    1 معجب بهذا.
    boumaza lamia, ‏23 سبتمبر 2015
    #3
  4. boumaza lamia

    boumaza lamia :: عضو منتسِب ::

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    رد: التجميعة الكاملة للطور الابتدائي ..وثائق . مذكرات . توازيع .اختبارات

    وصايا للمربي:استمع اليه اكرمه تفهم توحده ارشده حرك عقله تفهمه تعامل معه دربه قدر مجهوده
     
    boumaza lamia, ‏23 سبتمبر 2015
    #4
  5. jiji la star

    jiji la star :: عضو فعّال ::

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    رد: التجميعة الكاملة للطور الابتدائي ..وثائق . مذكرات . توازيع .اختبارات

    السلام عليكم
    شكرا لك على هذا الموضوع القيم وعلى المجهودات المبذولة
     
    abdou35 معجب بهذا.
    jiji la star, ‏10 أكتوبر 2015
    #5
  6. missahani

    missahani :: عضو منتسِب ::

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    رد: التجميعة الكاملة للطور الابتدائي ..وثائق . مذكرات . توازيع .اختبارات

    شكرا لك :bravo01:
     
    missahani, ‏12 نوفمبر 2015
    #6
  7. abdou35

    abdou35 :: عضو منتسِب ::

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    [​IMG]
    شكرا لك :bravo01
     
    abdou35, ‏4 مارس 2017 على 15:25
    #7