عقبة أمام جالطة سراي لاقتناص لاعب يوفنتوس

يفكر الكرواتي إيجور تيودور، المدرب الجديد لنادي جالطة سراي التركي، في ضم مواطنه ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لدعم هجومه خلال الموسم المقبل، وذلك حسبما أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشرط الأهم لتقديم عرضاً رسمياً للفريق الإيطالي هو وصول الفريق التركي إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل جالطة سراي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي لكرة القدم خلف الثنائي فنربخشة والمتصدر بيشكتاش. وشارك ماريو ماندزوكيتش هذا الموسم في الكثير من المباريات في مركز الجناح وليس رأس الحربة مع يوفنتوس، ولكنه سجل 7 أهداف وصنع 5 أخرين حتى الآن في مختلف المسابقات. يذكر أن المدرب الكرواتي إيجور تيودور كان لاعباً سابقاً في صفوف يوفنتوس خلال السنوات الأولى من الألفية الجديدة. وعن مركزه الجديد في خطة أليجري، قال ماندزوكيتش في تصريحات سابقة "أشعر بالراحة في ذلك المركز، المدرب طلب مني أن أساعد الفريق بالتواجد ناحية اليسار وهو أمر في صالح الفريق ولهذا أفعله دون نقاش".