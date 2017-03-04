الجولة 22 : وفاق سطيف يعزز صدارته وشبيبة القبائل يعقد وضعيته

الموضوع في 'الرابطة المحترفة الاولــى' نشر بواسطة Djamel.Dz, ‏3 مارس 2017 على 20:01.

  1. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    عزز نادي وفاق سطيف صدارته للرابطة المحترفة الأولى بعد فوزه على نادي سريع غليزان بثلاثة أهداف لهدف في افتتاح مباريات الجولة 22.
    ورفع النسر السطايفي رصيده إلى 41 نقطة فيما بقي السريع في المركز 13 مؤقتا برصيد 20 نقطة.
    وفي المقابلة الثانية استفاق نادي مولودية بجاية على حساب شبيبة القبائل وفاز عليه بنتيجة ثقيلة (3-0)
    ليرفع رصيده الى النقطة 166 فيما تعقدت مأمورية "الكناري في ضمان البقاء حيث تجمد رصيده عند النقطة 18 في المركز قبل الأخير.
    من جهته تعثر مولودية وهران مجددا على ملعب الشهيد أحمد زبانة عندما فرض عليه شباب باتنة التعادل السلبي، ليرفع "الحمراوة" رصيدهم إلى 31 نقطة وباتوا مهددين بفقدان المركز الخامس عند إجراء بقية مقابلات الجولة، فيما رفع شباب باتنة رصيده غلى النقطة 22 في المركز 11 مؤقتا.

    النتائج الجزئية والترتيب بعد مقابلات اليوم الجمعة:

    مولودية وهران - شباب باتنة 0-0
    وفاق سطيف - سريع غليزان 3-1
    مولودية بجاية - شبيبة القبائل 3-0

    السبت 4 مارس 2017:

    بالجزائر (5 جويلية 1962) : إتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (17:45)
    بتاجنانت : دفاع تاجنانت - إتحاد الحراش (15:00)
    بقسنطينة : شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (16:00)
    بالجزائر (20 أوت 1955) : نصر حسين داي - أولمبي المدية (17:00)
    ببشار : شبيبة الساورة - إتحاد بلعباس (18:00)

     
    Djamel.Dz, ‏3 مارس 2017 على 20:01
    #1
  2. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    بارك الله فيك ان شاء الله تعود الشبيبة
     
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    الفتى المغامر, ‏3 مارس 2017 على 20:12
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    أنا من مشجعي فريق وفاق سطيف رغم أني من بلعباس
     
    Djamel.Dz معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏3 مارس 2017 على 20:14
    #3