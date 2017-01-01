ريبيري يُحفز أنشيلوتي بذكريات الثلاثية

أبدى فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونيخ الألماني، سعادته بمستوى فريقه في الفترة الأخيرة، مشبهًا الأجواء الحالية بالتي كان عليها العملاق البافاري عندما حقق الثلاثية التاريخية في 2013. وقال ريبيري، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لدينا فريق عظيم، يضم العديد من اللاعبين الكبار، ومع كارلو أنشيلوتي، نحن نمتلك المدرب الذي يعمل بشكل جيد جدًا". وأضاف الدولي الفرنسي السابق: "مع أنشيلوتي، لدي نفس الشعور عام 2013، نحن في حالة جيدة، ولائقين بنسبة 100%، لدينا عدد قليل جدًا من المصابين". وواصل: "لو لعبنا بنفس الأداء الذي قدمناه أمام آرسنال أو الشوط الأول من مباراة شالكه، في الكأس، سنستمتع بـ3 شهور جيدة". وتابع: "دوري الأبطال وكأس ألمانيا لهما إحساس مختلف، شعورك يكون مختلف، إنها مباريات إقصائية، هو نوع من المسابقات يحتاج دائمًا إلى الطاقة والدوافع". ويحتل بايرن ميونيخ، صدارة الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، لايبزيج صاحب المركز الثاني. كما ضمن الصعود إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، إضافة إلى اقترابه الكبير من بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال عقب اكتساحة آرسنال في ذهاب ثمن النهائي.