ألكانتارا: اللعب تحت قيادة أنشيلوتي شرف كبير

أشاد تياجو ألكانتارا، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه الدولي الإسباني مع الفريق البافاري هذا الموسم. وقال ألكانتارا، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "ليس من السهل أن تتبع فكر المدرب الجديد على أرضية الملعب، فأنت تحتاج لإيجاد نفسك أولاً، وبالتأكيد تحتاج للكثير من العمل". وأضاف لاعب برشلونة السابق: "لكن نحن الآن نلعب على طريقة المدرب، نحن فريق يتمتع بجودة كبيرة كما أننا نحب الاحتفاظ بالكرة بالإضافة إلى الهجوم بشراسة في ذات الوقت". وأردف: "حاليا أملك شعورًا جيداً وأنا في الملعب، ولكني أشعر بأني أستطيع تقديم أفضل من ذلك، فنحن نمتلك العديد من اللاعبين الكبار في الفريق، وأنا أتعلم منهم ومن أنشيلوتي كل يوم". وتابع الدولي الإسباني: "أنشيلوتي مدرب عظيم، لقد فاز بكل شئ مع مختلف الأندية، كما أكمل أكثر من 1000 مباراة كمدرب". وأتم صاحب الـ25 عامًا: "إنه يمتلك الكثير من الخبرة، ويعطينا أريحية كبيرة، من الشرف لي أنني ألعب تحت قيادته، أستطيع الشعور بثقته بي وهذا شيء مهم". وشارك ألكانتارا في 28 مباراة مع بايرن ميونيخ، هذا الموسم، في مختلف البطولات، حيث سجل 6 أهداف وصنع مثلهم.