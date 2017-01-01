روني يخرج من سجن مورينيو بعد 77 يومًا

عاد واين روني نجم مانشستر يونايتد وقائد الفريق مجددًا للتشكيلة الأساسية في لقاء بورنموث عصر اليوم السبت بملعب "أولد ترافورد" في افتتاح منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن روني يشارك أساسيًا في أول مباراة بالدوري الإنجليزي منذ 17 ديسمبر الماضي، عندما خاض لقاء وست بروميتش ألبيون في الجولة 17، ليكسر النجم الإنجليزي عقدة الجلوس على مقاعد البدلاء وخروجه من حسابات مدربه جوزيه مورينيو في البريميير ليج لمدة 77 يومًا. وتغيب واين روني بعد هذا اللقاء عن 3 مباريات بسبب الإصابة، ثم شارك بديلاً في 3 مباريات أخرى أمام ليفربول، ستوك سيتي، وهال سيتي، إلا أنه خرج من حسابات مورينيو تمامًا في آخر لقائين أمام ليستر سيتي وواتفورد. يذكر أن إجمالي مشاركة روني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 17 مباراة، سجل خلالها هدفين فقط في شباك سوانزي سيتي ولقاء الدور الأول أمام بورنموث.