لام يقارن بين أنشيلوتي وجوارديولا

استبعد فيليب لام، قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني، الاتجاه إلى التدريب عقب اعتزاله اللعب، مع نهاية الموسم الحالي. وقال لام، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في الوقت الراهن، أنا لا أرى نفسي كمدرب في المستقبل، إذا كان قراري سيصدر اليوم، فسأقول لا، ولكن في وقت لاحق لايمكنك أن تقر باستحالة شيء". وأضاف الفائز بكأس العالم 2014: "لقد قضيت معظم حياتي في الملاعب، فعلت هذا على مدار 25 عامًا، وبالتالي فهو شيء غير مغري". وتابع صاحب الـ33 عامًا: "لقد استمتعت دائمًا بالتفكير بطرق اللعب، ومما لاشك فيه بأني سأوصل ذلك أمام التلفاز، لكن كي أصبح مدربًا، يجب أن أتابع كل شيء عن الكرة والتجهيز للمباريات والتدريبات". وواصل لاعب شتوتجارت السابق: "لا يمكنني تخيّل أني سأجد السعادة والمتعة في التدريب، وهي شيء أساسي في كرة القدم". وتطرق لام، للحديث عن فرض فريقه في الفوز بالثلاثية، قائلاً: "هذا العام كل شيء ممكن، نحن نتصدر الدوري ومازالنا في كأس ألمانيا، ونملك فرصة جيدة في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال". وتابع: "في المباريات الهامة، كان الفريق دائمًا على الموعد، مع أن هذا الفريق لم يسطع بشكل كامل، ليعبر عما أنجزناه خلال السنوات الأخيرة". وبسؤاله عن الفارق بين بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي، أجاب: "بيب وكارلو مختلفين، هما مدربان ناجحان ولكن كل منهما على طريقته". وأوضح: "نهج جوارديولا هجومي للغاية دائمًا، يريد محاصرة الخصم في نصف ملعبه، بينما مع كارلو، فالخصم لديه الحق في الحصول على الكرة، وهو ما يساعدنا على خلق مساحات بشكل أكثر سهولة. هذه هي الفوارق الحقيقة بينهما وعلى الفريق أن يعلم ذلك".