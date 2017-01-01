رسالة وداع قررت ان اكتب رسالة وداع و اقيم على اثرها جنازة تليق بحبنا الذي كتب بين اسطر الزمان فأستدعي جميع احاسيسي كي اخبرهم ان حبي لها سيزول في يوم من الايام و اعاهدهم اني لن اتلاعب بالكلمات بعد الان و لن اسرق لحظة من حياتي في ماض لن يعود فاقدم لكل منهم وردة روايتها تبحث عن ابتسامة سرقت مع الايام لعلها تجبرهم ان يتعلموا النسيان و ان يختاروا الزمان و المكان فان خذلتهم في احد الايام ساخبرهم عن سر قتلني مع مرور الايام ساخبرهم عن شوق ساتركه مع الايام ساخرهم عن اميرة اردت تتويجها وسط المكان و الورود من حولها تنثر اجمل الابتسامات فكيف يكون موتها سابقا للاوان و ساخبرهم عن زمن قد مضى و لن ينعاد فاغلق الكتاب و اتركهم وسط تلك الاحلام يشاهدون ما فعل بي الزمان و اغادر لعلي اجد الهاما يعيدني للحياة و الابواب مغلقة باحكام سيدركون عندها معنى الحياة و يدركون اني لحبها لن استطيع النسيان فحياتي انتهت في احد الايام