رسالة وداع

قررت ان اكتب رسالة وداعو اقيم على اثرها جنازة تليق بحبنا الذي كتب بين اسطر الزمانفأستدعي جميع احاسيسيكي اخبرهم ان حبي لها سيزول في يوم من الايامو اعاهدهم اني لن اتلاعب بالكلمات بعد الانو لن اسرق لحظة من حياتي في ماض لن يعودفاقدم لكل منهم وردة روايتها تبحث عن ابتسامة سرقت مع الاياملعلها تجبرهم ان يتعلموا النسيانو ان يختاروا الزمان و المكانفان خذلتهم في احد الايامساخبرهم عن سر قتلني مع مرور الايامساخبرهم عن شوق ساتركه مع الايامساخرهم عن اميرة اردت تتويجها وسط المكانو الورود من حولها تنثر اجمل الابتساماتفكيف يكون موتها سابقا للاوانو ساخبرهم عن زمن قد مضى و لن ينعادفاغلق الكتابو اتركهم وسط تلك الاحلاميشاهدون ما فعل بي الزمانو اغادر لعلي اجد الهاما يعيدني للحياةو الابواب مغلقة باحكامسيدركون عندها معنى الحياةو يدركون اني لحبها لن استطيع النسيانفحياتي انتهت في احد الايام