رسالة وداع

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة billal-la, ‏5 مارس 2017 على 20:20.

  1. billal-la

    billal-la :: عضو منتسِب ::

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    رسالة وداع

    قررت ان اكتب رسالة وداع
    و اقيم على اثرها جنازة تليق بحبنا الذي كتب بين اسطر الزمان
    فأستدعي جميع احاسيسي
    كي اخبرهم ان حبي لها سيزول في يوم من الايام
    و اعاهدهم اني لن اتلاعب بالكلمات بعد الان
    و لن اسرق لحظة من حياتي في ماض لن يعود
    فاقدم لكل منهم وردة روايتها تبحث عن ابتسامة سرقت مع الايام
    لعلها تجبرهم ان يتعلموا النسيان
    و ان يختاروا الزمان و المكان
    فان خذلتهم في احد الايام
    ساخبرهم عن سر قتلني مع مرور الايام
    ساخبرهم عن شوق ساتركه مع الايام
    ساخرهم عن اميرة اردت تتويجها وسط المكان
    و الورود من حولها تنثر اجمل الابتسامات
    فكيف يكون موتها سابقا للاوان
    و ساخبرهم عن زمن قد مضى و لن ينعاد
    فاغلق الكتاب
    و اتركهم وسط تلك الاحلام
    يشاهدون ما فعل بي الزمان
    و اغادر لعلي اجد الهاما يعيدني للحياة
    و الابواب مغلقة باحكام
    سيدركون عندها معنى الحياة
    و يدركون اني لحبها لن استطيع النسيان
    فحياتي انتهت في احد الايام
    :):(:)


     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    billal-la, ‏5 مارس 2017 على 20:20
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    رااائع اخي ، احببت الطريقة التي تعبر بها
    واصل فانا في المتابعة ...
     
    الصحافية الساخرة, ‏6 مارس 2017 على 11:59
    #2