سلسلة ( حكايا تامر ) القصة الأولى

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة sanaya, ‏5 مارس 2017 على 23:52.

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  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته :)

    [​IMG]
    هذا أول عمل لي في مجال قصص الأطفال ;)و أرجو أن يكون في المستوى و ينال إعجابكم (y)
    و أرجو من كل من يمر على هذه القصة أن يمدني برأيه لأحسن عملي مستقبلا :coffee:
    والعمل ليس لوحدي أنا بل هناك عضو شارك في العمل وأشكره على ذلك
    وهو الأخ
    @mohamedfathi
    فالرسمة للأخ محمد فتحي (y)
    والقصة من وحي تفكيري
    لذلك أرجوكم أن تمدوني بآرائكم حول القصة وحول رسمة الأخ لنبدع أكثر في مجال قصص الأطفال :)
    و أشكر الأخ الكريم @Fethi.dz
    بتوفيره لنا المجال للعمل على القصة فمشكور أخي على منحنا مثل هذه الفرصة الرائعة :)
    و إليكم القصة :
    سلسلة : حكايات تامر
    العنوان : مواقع التواصل الاجتماعي
    fathi2.jpg
    جلس بغرفته وحيدا يعيد بذاكرته كل ماقد حدث قبل يوم واحد
    للحظات خيل إليه أن كل شيء انتهى فلاهو سيرى بيته الدافى مجددا ولن يعانق أخته مجددا
    رأى كل تلك الأحلام والطموحات تتبدد مثل غيوم فرقتها أشعة شمس دافئة
    ولكنه بفضل الله نجى أخيرا ولله الحمد
    في خضم أفكاره وبين مد و جزر أمواجها أتاه صوت أمه قائلة :
    - تامر الشرطة تطلب حضورك للمخفر لتسجل إفادتك
    فنزل مسرعا نحو بهو الدار
    **********
    نشأ تامر في عائلة متوسطة الحال وتربى وسط أسرة صغيرة
    كان تامر لأمه الكل في الكل
    فلطالما كانت تناديه بالرجل الصغير
    وتفوقه على أقرانه في الدراسة جعله محط أنظار الجميع خصوصا أساتذة صفه فكان ذلك مما يزيده إعجابا بنفسه
    لطالما كان يضايق أمه بطلباته فتلبيها له
    شرط أن يلتزم بقوانينها
    طلب هاتفا فاشترته له أمه وهو لايزال في الثانية عشر من عمره
    وبعدها ألح على أمه أن تسمح له بإنشاء حساب على الفايسبوك
    - أمي رجاءا كل أصدقائي لهم حساب في الفايسبوك إلا أنا
    -لا يا تامر ستهمل دراستك بذلك
    -اعدك أني سأهتم بدراستي وسأدرس أختي يوميا
    - حسنا فليكن ماتريد ولكن تذكر
    عندما ألاحظ أي تقصير في واجباتك سأجبرك على غلقه
    - حسنا أمي
    - تامر هل ستفتحه من خلال بريد إلكتروني أم من خلال رقم هاتفك
    - من رقم الهاتف
    ولكن لم هذا السؤوال ياأمي
    - عادي مجرد سؤوال
    وذهب تامر لغرفته وهو بالكاد أن يجن من فرحته
    وبقي طوال الليل في صفحته الجديدة ونام قبل الفجر بساعة واحدة فقط
    ثم استفاق على صوت أخته تناديه:
    تامر استيقظ سنتأخر
    وفي المدرسة أخبر صديقه أحمد أنه قد فتح حسابا جديدا وأنه يمكنهما التواصل معا كل يوم

    تامر وأحمد كانا صغيرين ولم يعلما أن تواصلهما كل الأوقات هو مضيعة للوقت أكثر من الاستفادة ولم يعلما كذلك أن استعمال مواقع التواصل الإجتماعي يكون خطيرا عندما تغيب التوعية ورقابة الأهل
    *************
    - أخي هل يمكنني الدخول
    - نعم تفضلي أختي
    - تقول أمي حان وقت اللعب والمراجعة أيضا
    - أووووو ليليا رجاءا ليس الآن
    - منذ أن بدأت استعمال الفايس لم تعد تهتم لدراستي سأخبر والدتي بذلك
    - لا لا رجاءا ليليا حسنا سأدرسك لمدة نصف ساعة فقط
    وجلس يدرس أخته وهو ينتظر بفرغ الصبر أن تنتهي النصف ساعة بسرعة
    ************
    وهو يذاكر ويراجع اتته رسالة من صديقه الجديد محسن
    - أهلا تامر هل أنت هنا
    - نعم أنا أدرس أختي
    - أو لم تخبرني بهذا
    - نعم أختي لها ستة أعوام
    - رائع
    - تامر نحن الآن أصدقاء حقيقيون
    قاطعه تامر :
    - نعم أمي تقول أنك شخص رائع فأنت لا تعرفني وبالرغم من ذلك لم تمتنع عن مساعدتي في دروسي
    - ولو ياتامر هاذا واجب؟
    مارأيك أن أزورك يوما في مدرستك أو بيتك
    -نعم ولم لا ؟
    سأسلمك العنوان
    وتامر في غفلته كان يعتقد أن الجميع مثله يعيش في عالمه البريء
    يتبع....​

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏5 مارس 2017 على 23:58
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    sanaya, ‏5 مارس 2017 على 23:52
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ماشاءالله عمل رائع
    اولا اشكر الاخ محمد فتحي الذي تفضل برسم الصورة المعبرة
    والتي جعلتني اربط القصة بتامر وصديقه الذي يحدثه عبر الفايس بووك
    واخمن ان هناك امرا خطيرا سيقوم به هذا الصديق لتامر
    بارك الله فيك اختي سنايا
    مدخل مشوق للقصة
    شوقتينا لمعرفة الجزء الثاني منها
    في انتظار التكملة ومعرفة ماذا فعل تامر وصديقه
     
    sanaya معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏6 مارس 2017 على 00:04
    #2