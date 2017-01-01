سلسلة ( حكايا تامر ) القصة الأولى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماشاءالله عمل رائع

اولا اشكر الاخ محمد فتحي الذي تفضل برسم الصورة المعبرة

والتي جعلتني اربط القصة بتامر وصديقه الذي يحدثه عبر الفايس بووك

واخمن ان هناك امرا خطيرا سيقوم به هذا الصديق لتامر

بارك الله فيك اختي سنايا

مدخل مشوق للقصة

شوقتينا لمعرفة الجزء الثاني منها

في انتظار التكملة ومعرفة ماذا فعل تامر وصديقه

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