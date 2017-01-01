تفكير يتعبنا...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏6 مارس 2017 على 13:57.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    1,016
    الإعجابات المتلقاة:
    2,087
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

    عودة "الصحافية الساخرة" الى المنتدى اليوم ، للكتابة قليلا ...

    سأخبركم شيئا يحصل ربما مع الجميع ، أليس كلما جلسنا وحدنا

    لساعة وجدنا أنفسنا نفكر كثيرا ، وليس تفكيرنا عميقا أبدا ولكنه حقا متعب ...

    فكيف يكون متعبا لا أفهم ؟! ...

    فتفكيرنا لا ينحصر بين أمور تساعدنا حتى بل ترهقنا لا أكثر...

    ومع الوقت هذا التفكير يقضي على كل طموحاتنا ويضعفنا شيئا فشيئا..

    ونصير في وضع سيء لا يمكننا الخروج منه...

    فنرى من خلال هذا التفكير أنه لا حياة لنا بعد الان ، وأن الموت هو خير لنا

    وراحة لأنفسنا...

    فهل تعلم يا أخي و يا أختي كيف نفكر؟

    بل في ماذا نفكر ؟

    كل ما نفكر فيه هو : "المشاكل" ، نعم نفكر في المشاكل المحيطة بنا

    وببيتنا وبلادنا فقط...

    فناخذ كل الوقت ونحن نفكر في ما لدينا من المشاكل

    وبكل يئس لا نتساءل كيف نخرج من هذا ؟ او ما هو الحل

    لا بل نبقى نفكر و نفكر حتى نيئس ، ولا يعجبنا انه لدينا مشكلة

    فنقنط ويصيبنا الفشل فنترك كل شيء ..

    نتخلى عن حياتنا لأجل مشكلة ...

    ونفكر في الهجرة لاجل مشكلة...

    ونتخلى عن احلامنا ونعود الى الصفر لاجل مشكلة...

    ونحبس انفسنا بالغرفة ونكتئب لاجل مشكلة...

    ونتوقف عن العمل وعن الحركة لاجل مشكلة...

    ونحرم أنفسنا الاكل و النوم لاجل مشكلة...


    يكفي ... هذا التفكير يتعب حقا ، والكتابة عنه تتعب كذلك اكثر...


    الجميع يعرف ما هي المشكلة التي هو فيها ، فلم نفكر فيها


    كل الوقت ، ولا نتساءل : ما هو الحل ؟!


    ومثل هذا التفكير المتعب نجده حتى في الرياضة وخاصة كرة القدم...

    فبعض المدربين يفكرون في مشكلة الفريق ويرهق نفسه ،

    ويرهق حتى لاعبيه بتذكيرهم بتلك المشكلة مرارا وتكرارا؛

    دون ان يبحث عن الحلول الممكنة لتلك المشكلة ،

    فتتعقد وضعية الفريق اكثر مع الوقت وتظهر مشكلات

    اخرى معقدة اكثر ، فيضطر المدرب لتقديم استقالته...

    وقد حدث هذا مع فريقنا الوطني كذلك في كثير من المرات ،

    واستقال العديد من المدربين ، وتعقدت وضعية الفريق الوطني

    اكثر ...     عدم تسجيل الاهداف....

    واسقبال العديد من الاهداف "بالعرام " هههه

    ولاعبون يفتقرون الى الخبرة في الميدان ... الخ



    في الحقيقة انا موضوع كرة القدم لا يهمني ، فقط

    اعطيت مثالا لا أكثر

    (اتمنى ان لا اكون قد احييت لكم جراحا قديمة هههخخههخخ)

    للاسف يوجد من تذكره "الخضر التي في السوق بالخضرة هههه"

    رغم انها غالية بزااااف وتفرغ جيوبنا نشروها كذلك الفريق الوطني رغم

    انه يحرق اعصابنا ويبهدلنا وعمره ما فرحنا فكاس افريقيا

    وفكاس العالم يسيبورتيوه بزااااااف هههههههخهه

    ( احب ان تكون الخاتمة دائما بالدارجة و مخلطة بوزلوف

    ودوارة ههخههخه)
    بقلم الصحافية الساخرة
    عودة غريبة (y);)



     
    حلم كبير, Skor m@k و billal-la معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏6 مارس 2017 على 13:57
    #1
  2. billal-la

    billal-la :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏السبت
    المشاركات:
    13
    الإعجابات المتلقاة:
    19
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    باتنة
    و ما اجملها من عودة ما شاء الله راقت لي كلماتك
    بالعودة للموضوع فعلا عدم مواجهة مشاكلنا و البحث عن حلول هو سبب في فشلنا في الحياة و الكثير من المشاكل الاخرى التي تتولد عنها
    من ناحيتي في الكثير من الاحيان اتجاهل المشكلة بدل مواجهتها لان مواجهتها اصعب بكثير من تجاهلها و بعد زمن اجد نفسي في نفس المشكلة و اعيد نفس الفكرة
    و يوما بعد يوم اعاتب نفسي عن مشاكل كان لابد ان اواجهها فتجاهلتها لذلك لابد ان ندرك ان الاعتراف بها و مواجهتها هو السبيل الوحيد لراحة البال​
     
    حلم كبير, Skor m@k و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    billal-la, ‏6 مارس 2017 على 14:13
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    1,016
    الإعجابات المتلقاة:
    2,087
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    مرورك اجمل :)
    صحيح ، عدم مواجتها يؤدي بنا الى فشل ويئس بعدها،
    وقد حدث معي هذا وندمت كثيرا لاني ضيعت فرصا كانت بين تلاك المشاكل ، لم ابحث عن حل والفرص كثيرة ، والحلول عديدة منها الممكن ومنها لا ، لكن في الاخير يوجد حل سيناسبنا في المستقبل لو نفكر في الحلول مثل مشاكلما لنجحنا اكثر واحسن..
    اشكرك اخي على مرورك
    تحياتي
     
    حلم كبير و Skor m@k معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏6 مارس 2017 على 14:49
    #3
  4. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,704
    الإعجابات المتلقاة:
    14,123
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    السلام عليكم
    وأخيرا عادت صاحبة النقد الجميل هههه
    لكن نحن ان لم نفكر في تلك المشكلة ستزيد من صعوبتها وترهقنا أكثر
    ولكي تجد الحل لتلك المشكلة لابد من التفكير فيها والبحث عن أسباب حدوثها
    أنت قلت بأن لانفكر فيها فكيف إذا نجد حل لها
    ومشاكلنا ان تركنا واحدة بدون التفكير فيها
    ستأتي مشكلة أخرى هههه لأنها تأتي متتابعة
    لكننا قرأنا في الرياضيات بأن ضرب السالب في السالب يكون الموجب
    هكذا يجب أن نعمل ونخطط لضرب مشكلة مع مشكلة لتحل العقدة
    أيضا ضربت مثلا في كرة القدم وهذي بحد ذاتها مشكلة هههه
    المشكلة هذي لا تخص اللاعبين أو المدرب أو حتى طبيب الفريق أو أو أو
    أو حتى تشجيعنا لهم في إفريقيا أو العالم
    فهي تخص بالدرجة الأولى من بابات المشاكل ههههه
    فالمشكلة يجب أن تبدأبالتغيير من أعلى الهرم الى أسفله
    فالمشكلة يجب التفكير فيها وفي أسباب حدوثها ومعوقاتها
    لتجد الحل بتغيير شيئ لم يكن في محله من الاعراب

    هذي هلوسة لي طرق حل المشكلة ههههه
    شكرا لك ختي فاطمة ان شاء الله في نقد صحافي آخر
     
    Skor m@k, ‏6 مارس 2017 على 15:13
    #4