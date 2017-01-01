مذكرات للتحميل

بسم الله الرحمن الرحيم اقدم لكم اليوم مذكرات تخرج في العلوم الاقتصادية للتحميل مع الوعد ان شاء الله تعالى باضافة مدكرات جديدة مع قادم الايام ارجو ان تستفيدو منها: مدى فعالية السياسة النقدية ودورها في تحيقيق النمو الاقتصادي https://www.**************/s5mbmml1jbph السياسة-النقدية-ضوابطها-وموجهاتها-في-اقتصاد-إسلامي https://www.**************/dlh1gc6tnd1v اساسيات التمويل الاصغر https://www.**************/jmvynfu1sjei دروس في مقياس العمليات المصرفية وادارة المخاطر. https://www.**************/pm4iro18weaq دروس في مقياس العمليات المصرفية وادارة المخاطر https://www.**************/pm4iro18weaq مفهوم وأهمية أنواع الأسواق https://www.**************/w0m6pe05vjkx محاسبة الشركات https://www.**************/1qxvldnw1z96 اثر ترقية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي https://www.**************/ob52ep9rtsrx