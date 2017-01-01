مذكرات للتحميل

الموضوع في 'منتدى كلية العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية' نشر بواسطة سعيد الشيخ, ‏6 مارس 2017 على 15:32.

  1. سعيد الشيخ

    سعيد الشيخ :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2009
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    اقدم لكم اليوم مذكرات تخرج في العلوم الاقتصادية للتحميل
    مع الوعد ان شاء الله تعالى باضافة مدكرات جديدة مع قادم الايام
    ارجو ان تستفيدو منها:
    مدى فعالية السياسة النقدية ودورها في تحيقيق النمو الاقتصادي https://www.**************/s5mbmml1jbph
    السياسة-النقدية-ضوابطها-وموجهاتها-في-اقتصاد-إسلامي https://www.**************/dlh1gc6tnd1v
    اساسيات التمويل الاصغر https://www.**************/jmvynfu1sjei
    دروس في مقياس العمليات المصرفية وادارة المخاطر. https://www.**************/pm4iro18weaq
    دروس في مقياس العمليات المصرفية وادارة المخاطر https://www.**************/pm4iro18weaq
    مفهوم وأهمية أنواع الأسواق https://www.**************/w0m6pe05vjkx
    محاسبة الشركات https://www.**************/1qxvldnw1z96
    اثر ترقية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي https://www.**************/ob52ep9rtsrx

     
    سعيد الشيخ, ‏6 مارس 2017 على 15:32
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