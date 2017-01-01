بونوتشي يلمح للرحيل إلى برشلونة

أثار ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، الجدل حول مستقبله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا لاحتمالية رحيله عن صفوف السيدة العجوز. وقال بونوتشي، خلال تصريحاته لشبكة "ميدياست" الإيطالية: "مستقبلي؟ أنا مرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2021، وأشعر بأهميتي ولا أرى أين المشكلة". وأضاف: "العام الماضي كنت قادرا على الرحيل، حيث تلقيت عدة عروض مختلفة". وأتم: "لقد بدأت في دراسة اللغة الإنجليزية والكتالونية، من يعرف المستقبل، كل شيء وارد". وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن هذه التصريحات من بونوتشي بمثابة فتح الباب أمام برشلونة، وتأكيد على وجود اهتمام كبير من النادي الكتالوني لضمه. وأوضحت عدة تقارير صحفية سابقة، وجود اهتمام ببونوتشي من قبل برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتشيلسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.