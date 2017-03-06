سلسلة (حكايا تامر ) مواقع التواصل الاجتماعي 3

الجزء الثالث من القصة الرسمة للأخ : @mohamedfathi ذهب تامر للمدرسة كعادته وهو آخذ أخته نحو الروضة لمح محسنا آتيا على متن سيارة بيضاء لم يعلم تامر حينها أي شيء جعله يسرع نحو الروضة و يوصل أخته بتلك السرعة قبل أن تركن السيارة أمام الروضة وكأنه كان يعلم ما سيحدث وخرج من الروضة وقد اطمئن أن أخته بخير وهي وسط الروضة علما أنها تدرس في روضة خاصة والحراسة هنالك شديدة توقفت السيارة ففتح محسن الباب - صباح الخير تامر - صباح الخير محسن في المقعد الأمامي يجلس رجل بجانب السائق سمعه تامر يقول : الرهينة قد دخلت الروضة ماذا سنفعل؟ - ببساطة سنستبدلها وبينما تامر يحلل كلمات الرجلين وهو موقن أنه قد أصبح في خطر حقيقي إذ بيد تجذبه بقوة نحو السيارة وتنطلق السيارة مسرعة وقبل أن ينطق تامر قال محسن : - تستحق ماسيجري لك - محسن أنت صديقي كيف تفعل هذا معي - أسكت ياأحمق أنا لست محسن بل أنا فؤاد - فؤاد؟ - نعم اسمي فؤاد وأما محسن الذي تتواصل معه عبر الفايسبوك هو أمامك وأشار للسائق - ماذا ؟ - وماذا تفعل أنت يافؤاد وكيف اتواصل مع محسن وألتقي بك أنت؟ مالذي يحري - أنا مجرد ممثل يعني أتقمص شخصية محسن في الواقع لأجعل أمك تثق بي عندما تراني طفلا في مثل عمرك وتدعك تصاحبني وهي لاتعلم أن محسنا في الأصل هو رجل عصابة خطير يبتز أموال الفتيان الأغبياء الذين هم أبناء الطبقات الراقية ولعلمك قد كانت أختك هي الهدف حتى نلزمك بإحضار الأموال فلا يفتضح أمرك ولكنك أسرعت بإدخالها للروضة يعني أختك محظوظة أكثر منك وهل تعلم قد تعمدت أن أجعلك تسرق المال من أمك وتخرج من المدرسة وقت الدرس وتتسكع في الشوارع لكي أهددك بفضحك وهكذا ستنفذ كل الأوامر من دون عصيان جلس تامر وهو مذهول مما يسمعه يحاول أن يفهم مالذي يجري ولكن عقله الصغير لا يستطيع فهم شيء كيف هذا الرجل هو محسن والفتى الذي يلتقي به هو فؤواد وليس محسن صرخ بأعلى صوته : - عندما أعود للبيت ستشكوكم أمي للشرطة وفجأة توقفت السيارة في مكان مهجور وفتح الرجل بيتا قديما ورمى تامرا بقوة نحو الداخل ثم أغلق الباب ثم سمع الرجل يقول لمحسن الحقيقي : هذا الفتى قد أصبح خطرا ولو اطلقناه سيفضحنا *************** جلست الأم تنتظر عودة تامر لكنه لم يعد ذهبت نحو روضة الأطفال فوجدت ابنتها لاتزال تنتظر هنالك فاصطحبتها للبيت ومرت على مدرسة تامر فأخبروها أن تامرا لم يحضر الدرس إطلاقا هذا اليوم فرجعت الأم المسكينة للبيت وهي محتارة - ألو - الدرك الوطني في الخدمة - ابني مفقود رجاءا ساعدوني - منذ متى يا سيدتي - منذ ساعتين - ساعتين فقط لايعتبر مفقودا الآن ممكن ذهب عند أحد أصدقائه بعد عودته من المدرسة - لا المعلمة أخبرتني أنه لم يحضر الدرس إطلاقا - سيدتي انتظري ممكن هو مع أصحابه فلايمكن البحث بهذه السرعة وإذا لم يأت للبيت في الساعتين المقبلتين اتصلي مجددا وحينها سنقوم بعملنا وجلست الأم تنتظر إلى أن حان وقت الليل فاتصلت مجددا - سيدتي فريق البحث قد بدأ عمله والفريق الآخر سيكون خلال دقائق في البيت لتفتيش أغراض الفتى و كذلك استجوابك فلعل معلومات بسيطة تفيدنا في تحديد مكانه ************* -سيدتي هل لا حظت تصرفات غامضة أو مريبة في ابنك - لا مطلقا أصبح مدمنا على مواقع التواصل الاجتماعي ولكني لم أمنعه منها لأنه بالرغم من ذلك كان متفوقا في دراسته - هل عرف أصدقاءا جددا في الفترة الأخيرة؟ - نعم تعرف على صديق يدعى محسن من خلال الفايسبوك وقد قام محسن بزيارتنا مرات عديدة وأنا واثقة من أن محسنا فتى صالح - حسنا هل لاحظت شيئا مريبا عموما في بيتك - نعم اختفى خاتم زواجي فجأة ولاحظت لمرات نقصان النقود من حقيبة يدي وأنا واثقة من أن تامرا لايقوم بهذه التصرفات لذلك وضعت كاميرات مراقبة في المنزل لأنه لدينا خادمة تأتي كل أسبوع فلعلها هي من كانت......... لا لااعلم لاأستطيع اتهام الخادمة فأنا لم أر منها مايسوؤني أبدا أستغفر الله - حسنا قلت للدرك عند اتصالك أن ابنك يترك هاتفه الجوال في البيت كي لايشغله عن الدراسة ولكن لو كان الهاتف عنده لكنا استطعنا تحديد مكانه من خلال الرقم السريالي لهاتفه أو حتى باتصال واحد قد نحدد موقعه ولكنه لم يأخذ الهاتف لذا مالعمل؟ - سيدتي ماهو اسم حساب ابنك ؟ - لاأعلم فأنا لاأستعمل الفايسبوك إطلاقا - والآن كيف سنتعرف على حسابه ألا تعلمين إن كان وضع عليه صورته أم لا ؟ - لاأعلم إطلاقا - الم تكوني تراقبينه من خلال برنامج مراقبة ؟ - لا لم أكن أراقبه وسكت الدركي المحقق لحظات ثم قال : - سيدتي من أين فتح حسابه ؟ من إيميل أو رقم هاتف - رجاءا توقفوا عن أسئلتكم ومافائدة التعرف على حساب ابني الآن ؟ - نحن نحاول التوصل لشيء يكشف لنا موقعه على الأقل فقد قلت معلومات بسيطة قد تفيدنا و بينما فريق الدرك يبحث هنا وهنالك سنقوم نحن بالتحريات التي قد توصلنا لنتيجة - أعتذر سيدي لقد فتح حسابه من هاتفه - رائع سنتعرف الآن على حسابه أولا أعطيني الرقم رجاءا ........... والتفت لمساعده قائلا: اعطني الرقم السري الذي وجدته في الرسالة - سيدي الهاتف أصلا مزود بكلمة سرية ولا يمكن تجاوزها - أووووووه حسنا سيدتي هل تقبلين أن نقوم بعمل فورمات لهاتف ابنك بحيث نستطيع فتحه لتغيير الكلمة السرية للفايسبوك ؟ - نعم أكيد - ولكن سيمسح منه كل شيء وإن أردت سنضع الشريحة في هاتف آخر - لا تستطيع عمل الفورمات للهاتف قالتها الأم وهي بالكاد أن يغشى عليها فالساعات تمر وابنها لم يظهر له أثر استفاقت من ذهولها بصوت الدركي قائلا: - ألو هل وصلتم لنتيجة من خلال عملية البحث ؟ - لا ياسيدي - سأبعث لكم رقم شريحة هاتف اتصلوا بالرقم وحاولوا تتبع مكان مستقبل المكالمة فهذا الشخص قد يمكن أن تكون له يد في قضية اختفاء تامر الأم : -سيدي مالذي وصلتم إليه -ألو شركة اتصالات ............... معكم فرقة الدرك الوطني إليكم الرقم التالي ..................... نحن نريد أن نعرف من هو صاحب هذا الرقم في أقصى سرعة - حسنا سيدي دقيقة من فضلك - سأعاود الإتصال بعد ثلاث دقائق والتفت الشرطي للأم: - لقد فتحت حساب ابنك و لم أجد أية رسائل في المسانجر و توصلت للرقم الذي فتح منه محسن حسابه و ماأثار استغرابي هو أن نفس الرقم فتحت به أربعة إيملات فتحت منه أربعة صفحات على الفايسبوك وجميعها لرجل بالغ وقد نشر في حساباته نفس الصور يعني احتمال أن تكون الصور هي صوره الحقيقية وجميعها باسم محسن ولكن الذي أثار الشكوك هو أن الحساب الذي يتواصل معه ابنك هو لفتى صغير يدعى محسن كذلك فهنا نقطة الشك والاتهام ولكنك تقولين ان محسنا قد زاركم في البيت فمن هو محسن الحقيقي هل هو الذي زاركم في البيت أم ذلك الرجل البالغ الذي فتح أربع صفحات من نفس الرقم - أعتقد أن فتح عدة صفحات و إيميلات من رقم واحد ليس محلا للشك فقد يكون صديق ابني فتح صفحة من رقم والده - فلنقل هذا ولكن هل يعقل أن يسمى الابن والأب بنفس الاسم قد يحدث سيدتي ولكن حسب حدسي و خبرتي أرى شيئا خاطئا يتعلق بمحسن هنالك شيء خاطئ وفجأة رن هاتف الدركي : - ألو معكم شركة اتصالات ............. الرقم الذي تطلبونه هو للسيد :................. من مواليد .............. ومن ولاية ........................... - شكرا سيدي والتفت الشرطي لمساعده قائلا : ابحث عن هذا الاسم في البطاقات البيومترية و ذهب الدركي نحو غرفة تامر - سيدي هاهو الشخص المطلوب ونفس الصورة المنشورة في حسابه وهو أعزب - يعني أنك نفيت احتمال أن يكون حساب صديق تامر لابنه - حسنا ابحث عما إذا كانت له ملفات سابقة في قضايا مشبوهة وبعد لحظات نظر الشرطي للأم قائلا: سيدتي الاحتمال الذي يفرض نفسه في الوقت الحالي هو أن ابنك قد يكون رهينة أو ضحية لرجل عصابة مخدرات - ماذا؟؟؟؟؟ - نعم فهذا فالرقم الذي فتح منه الحساب لشخص تورط في قضايا مشبوهة منها اتكوين عصابات لتهريب المخدرات وفجأة رن هاتف الدركي: - سيدي لقد قمنا بتحرير تامر فقد تتبعنا الإتصال ووصلنا لبيت في مكان مهجور و قمنا باقتحامه وكان تامر محتجزا هنالك - حسنا رائع وهل الأعوان جميعهم بخير - نعم ولكن أحدهم تم نقله للمستشفى فقد أصيب بجروح بالغة - الحمد لله حسنا سآتي للمركز بعد قليل - سيدتي لقد وجدنا ابنك وبكت الأم شاكرة الدركي فقال لها الدركي : هذا واجبنا ياأخت واحمدي الله قبل كل شيء و بعد ساعة رجع تامر للبيت وغادر رجال الدرك - سيدتي سنعود غدا لتسجيل إفادة ابنك انتهى ............ أعزائي الأطفال تعلموا دوما أن تصارحوا آبائكم عن كل مايجري حولكم وتعلموا أيضا أن لاتضيعوا أوقاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي وتجنبوا التعرف على أصدقاء مجهولين في مثل هذه المواقع بل يجب أن تقتصر معرفتكم على الأشخاص المحيطين بكم فقط ولا تخفوا شيئا عن أوليائكم سواءا في المدرسة أو الشارع أو حواسيبكم و إن قام أحد بتهديدكم يوما فلا تترددوا في الإتصال بالشرطة أو الدرك سلامي ياأطفال ملاحظة : هنالك خطأ وارد بحيث في الجزء الأول قلت الشرطة وهنا وضعت فرقة الدرك هي التي تقوم بالتحقيق لذلك هذا خطأ الشيء الثاني كتبت أنه فتحت أربعة إيميلات من رقم واحد ولا أعلم أنه هل يمكن فتح عدة إيميلات من رقم واحد أم لا وكذلك لو لاحظتم خطأآخر أخبروني عنه خصوصا فيما يتعلق بتحقيق الدرك سلام