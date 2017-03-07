يايا توريه يرفع معنويات أجويرو

أشاد يايا توريه، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بزميله سيرجيو أجويرو، بعد أدائه الرائع، في الفترة الأخيرة. وأجلس بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، المهاجم الأرجنتيني على مقاعد البدلاء مع بداية العام الجديد بالتزامن مع وصول جابرييل خيسوس، ولكن إصابة الأخير منحت أجويرو فرصة جديدة لإثبات نفسه مجددًا. وسجل المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، 5 أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة، وهو ما أثار إعجاب توريه. وقال توريه، في تصريحات نقلها موقع فور فور تو "أعتقد أنه كان في جاهزية جيدة لبعض الوقت، أنه لاعب مهم بالنسبة لنا". وأضاف نجم برشلونة السابق "الناس تحدثوا وقالوا هل هي نهاية أجويرو؟، لكنه الآن أظهر أنه ضمن أفضل المهاجمين على مستوى العالم، على حسب ما أعتقد". وتابع توريه "أنه ضمن أكثر المهاجمين صعوبة في مراقبته، رغم قصر قامته إلا أن قدميه كبيرتان، ومن الصعب أن تجعله ساكنًا". وسجل الدولي الأرجنتيني، 23 هدفًا خلال 31 مباراة، لعبها بقميص السيتي هذا الموسم، في مختلف المسابقات.