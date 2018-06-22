حصاد المونديال == متجدد بشكل يومي ==

تواصلت المفاجآت المدوية في المونديال، وتلقَّى المنتخب الأرجنتيني، صدمة كبيرة بالهزيمة بثلاثية نظيفة، أمام كرواتيا، ليقترب ميسي ورفاقه من وداع البطولة.

ونجحت فرنسا في الخروج، سالمة من مواجهة بيرو، وتغلبت عليها بهدف نظيف، فيما فرض التعادل، نفسه على مواجهة أستراليا، والدنمارك، ضمن المجموعة الثالثة.

كرواتيا والارجنتين :

دخل ليونيل ميسي، وهو يهدف إلى قيادة التانجو لتحقيق الفوز، لتعويض الضرر الذي لحق بالفريق بعد التعادل في الجولة الأولى مع أيسلندا.



لكن الجميع، فوجئ بأشباح كتيبة سامباولي، وكذلك لأفضل لاعبي العالم، في وقت أبدع فيه لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، وقاد المحاربين لفوز عريض، لن ينساه الأرجنتينيون.

وبات موقف المنتخب الأرجنتيني معقدًا في بلوغ الدور الثاني، وأصبح مصيره مرتبطًا بأقدام الآخرين، ويتمنى مساعدة القدر له لتجنب الخروج المبكر.

ويتصدر المنتخب الكرواتي، المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وتأهل للدور الثاني فيما بقي رصيد الأرجنتين نقطة واحدة، حصدتها من التعادل مع أيسلندا، التي تلتقي غدًا نيجيريا التي خسرت أمام كرواتيا.

ودعا لوكا مودريتش، قائد كرواتيا، أفراد الفريق بألا تأخذهم النشوة، والمحافظة على أقدامهم على الأرض، والتحصير للمباريات المقبلة.

وقال "في النهاية يبدو فوزنا اليوم سهلاً، لكنه لم يكن كذلك، وأنا أعتقد أننا نستحق الانتصار".

من جانبه، تمسك خورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين، بالأمل، قائلاً: "علينا أن نتعلق بالأمل، والقتال من أجل الصعود، ليس لدينا أي شيء آخر. نشعر بالكثير من الألم تجاه الشعب الأرجنتيني. أنا المسؤول وليس كاباييرو".

فرنسا و بيرو :

حققت فرنسا، المطلوب وحجزت بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بعد الفوز الهزيل على بيرو بهدف نظيف، لكنها لم تقدم الأداء المرجو منها حتى الآن، مقارنة بحجم المواهب التي يمتلكها فريق المدرب ديديه ديشامب.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى 6 نقاط، فيما ودَّعت بيرو البطولة، بعدما تلقت الهزيمة الثانية على التوالي، مع تعادل أستراليا والدنمارك بهدف لمثله.

وقدمت بيرو مباراة كبيرة رغم الهزيمة، وهو ما أكده وجه بيدرو جاليسي، حارس المنتخب البيروفي، قائلاً: "قمنا بكل شيء في الملعب، ضد الدنمارك، وفرنسا، لكن الأمور لم تنته بشكل جيد".

وأضاف "سنسعى لإنهاء بطولة كأس العالم، بنفس الحضور والأداء".

من جانبه، أبدى المهاجم البيروفي المخضرم، باولو جيريرو، حزنه العميق لخروج بلاده، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لوم اللاعبين، حيث احتفظوا بروحهم القتالية حتى النهاية.

ورغم الأداء الباهت لفرنسا، إلا أن ديديه ديشامب، مدرب الديوك، أكد أنه راضٍ عن أداء لاعبيه، مع اعترافه بأن فريقه عانى في الشوط الثاني، وواجه صعوبة في الاحتفاظ بالكرة.

وشدَّد على أن الأهم هو التأهل للدور الثاني، وهو الهدف الذي سعى له، لذلك فهو راضٍ عما فعله اللاعبون.

ووافقه الحارس هوجو لوريس، مؤكدًا أن الهدف تحقق بالتأهل للدور الثاني، مشيرًا إلى أن فريقه كان متماسكًا، وكان قويًا، وتحلى بالانضباط الشديد.

الدنمارك و استراليا :

جاءت مواجهة الدنمارك وأستراليا جيدة، وقدمت الأخيرة أداء قويًا، وحافظت على آمالها بالتأهل للدور الثاني بحصده نقطة وحيدة، وتأمل في الفوز على بيرو بمواجهتها الأخيرة، وانتظار مباراة الدنمارك وفرنسا، لحسم مصيرها.

وعزا أوجه هاريدي، مدرب الدنمارك، التعادل للإرهاق الذي شعر به لاعبوه.

وقال "أستراليا منتخب جيد ومنظم، فرنسا كانت محظوظة بما فيه الكفاية للتغلب عليهم. فقدنا الكرة في كثير من الأحيان وارتكبنا عدة أخطاء".

من جانبه، قال الهولندي بيرت فان مارفيك: "أشعر بخيبة الأمل والفخر، كان يمكننا الفوز بالمباراة. كنا نستحق المزيد. نستحق أن نحصل على 4 نقاط من المباراتين أمام أستراليا وفرنسا، لذلك أشعر بخيبة الأمل".