يوفنتوس لا يريد مدافع ريال مدريد حتى بالمجان

الموضوع في 'الدوري المحلي الإيطالي - LA CALCIO' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏7 مارس 2017.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    قالت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي رفضت التعاقد مع مدافع ريال مدريد البرتغالي، بيبي، بشكل مجاني بنهاية الموسم الحالي.

    وينتهي عقد بيبي مع ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، ولا يبدو أن إدارة ريال مدريد تنوي التجديد للاعب البرتغالي، الذي اقترب من نهاية مسيرته مع النادي الملكي.

    ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الباييس" الإسبانية فإن يوفنتوس رفض التعاقد مع بيبي (34 عامًا) حتى وإن كان انضمامه سيكون مجاني للفريق، وذلك لرغبة إدارة البانكونيري التركيز على اللاعبين الشبان مثل كالدارا وروجاني.

    ويملك يوفنتوس في صفوف حاليًا إثنين من أبرز المدافعين في أوروبا وهما الإيطاليين جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

    وكانت بعض التقارير تحدثت عن رفض بيبي الرحيل إلى الدوري الصيني بنهاية الموسم الحالي حيث يفضل البقاء في أوروبا، خاصة ان التقارير تشير لاهتمام بعض الأندية مثل مانشستر يونايتد باللاعب.

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    الفتى المغامر, ‏7 مارس 2017
    #1
  2. misterkhaled

    misterkhaled :: عضو منتسِب ::

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    حتى هو لم يدهب ليوفنتوس أصلا
     
    misterkhaled, ‏25 جويلية 2017 على 12:48
    #2

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