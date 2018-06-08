



أنطونيو كونتي يرد على عرض ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إيطالية مساء اليوم الخميس، عن رد الإيطالي أنطونيو كونتي، على اتصال ريال مدريد الإسباني، بشان تدريبه للنادي الملكي في الموسم المقبل خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.



وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، إن ريال مدريد تواصل مع كونتي، لكن الأخير رفض عرض تدريب الميرنجي، وأبلغهم بأنه يحترم العقد الذي يربطه بنادي تشيلسي ويستمر حتى نهاية الموسم المقبل.



وأشارت الكثير من التقارير مؤخرًا إلى أن كونتي هو الهدف الأول لريال مدريد، بعد رحيل زيدان عن النادي الملكي. ​

وأوضحت الشبكة أنه في حال قرر كونتي فسخ عقده مع نادي تشيلسي من طرف واحد، فسوف يكون مضطرًا لدفع 10 ملايين يورو.



وألمحت إلى أن كونتي قلق من أسلوب العمل في ريال مدريد الذي يعد أساسه التركيز على النجوم الكبيرة، وهو ما يراه المدرب الإيطالي لا يتناسب مع نهجه في التدريب.



















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