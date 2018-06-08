ريال مدريد يوافق على رحيل كريستيانو رونالدو

Salah eddin
:: مشرف ::
طاقم المشرفين
- إنضم
- 27 جانفي 2016
- المشاركات
- 9,892
- الإعجابات
- 43,399
- النقاط
- 1,256
- الإقامة
- الجلفة
- الجنس
- ذكر
اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، فإن مستقبل كريستيانو رونالدو بات بعيدا عن ريال مدريد، وأقرب للرحيل، بعد الاجتماع بين فلورنتينو بيريز، رئيس النادي وخوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام ووكيل رونالدو، خورخي مينديز، يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو قرر منذ سبتمبر الماضي الرحيل عن ريال مدريد بعدما أخلف بيريز بوعده له منذ الفوز باللقب الـ12 في التشامبيونزليج في كارديف برفع راتبه الحالي من 21 إلى 30 مليون يورو، والذي يقترب إلى حد ما من نيمار (37 مليون يورو) وليونيل ميسي (50 مليون يورو).
وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، فإن مستقبل كريستيانو رونالدو بات بعيدا عن ريال مدريد، وأقرب للرحيل، بعد الاجتماع بين فلورنتينو بيريز، رئيس النادي وخوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام ووكيل رونالدو، خورخي مينديز، يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو قرر منذ سبتمبر الماضي الرحيل عن ريال مدريد بعدما أخلف بيريز بوعده له منذ الفوز باللقب الـ12 في التشامبيونزليج في كارديف برفع راتبه الحالي من 21 إلى 30 مليون يورو، والذي يقترب إلى حد ما من نيمار (37 مليون يورو) وليونيل ميسي (50 مليون يورو).
وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد عاد للمفاوضات مع كريستيانو رونالدو في منتصف الموسم بعد استعادة صاحب الـ33 عاما لمستواه القوي مع الفريق، لكن النادي عرض 25 مليون يورو سنويا، الأمر الذي أغضب البرتغالي.
وما زاد من حدة الأزمة مفاوضات بيريز مع نيمار، من أجل القدوم للفريق وأنه عرض عليه 37 مليون يورو سنويا، مما جعل صاحب الكرات الذهبية الخمس يطالب النادي بالحديث عن تحسين عقده في نهاية الموسم المنصرم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اجتماع الثلاثاء الماضي في مدريد، تحدثت إدارة النادي الملكي مع وكيل كريستيانو حول حصول الدون على 25 مليون يورو بخلاف الحوافز التي قد تصل بالراتب إلى أكثر من 30 مليون يورو، لكن البرتغالي متمسك بالوعد الذي حصل عليه منذ عام بالحصول على 30 مليون يورو بخلاف الحوافز.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال الاجتماع تحدث بيريز وسانشيز حول تصريحات كريستيانو رونالدو بعد نهائي كييف، التي فهم منها أنه سيغادر ريال مدريد، بسبب الإساءة إليه من النادي.
وشددت الصحيفة على أن كريستيانو رونالدو يعتقد أن مسؤولي النادي الملكي يرغبون في رحيله بعدم منحه الراتب المتفق عليه من قبل.
وتقول الصحيفة المقربة من ريال مدريد، إنه للأسباب السابقة طلب كريستيانو رونالدو من الإدارة الرحيل عن النادي في الصيف الجاري، خاصة بعد تعقد علاقته مع فلورنتينو بيريز، الذي للمرة الأولى خلال 9 سنوات يوافق على رحيله، بالرغم من امتداد عقده حتى يونيو 2021.
وما زاد من حدة الأزمة مفاوضات بيريز مع نيمار، من أجل القدوم للفريق وأنه عرض عليه 37 مليون يورو سنويا، مما جعل صاحب الكرات الذهبية الخمس يطالب النادي بالحديث عن تحسين عقده في نهاية الموسم المنصرم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اجتماع الثلاثاء الماضي في مدريد، تحدثت إدارة النادي الملكي مع وكيل كريستيانو حول حصول الدون على 25 مليون يورو بخلاف الحوافز التي قد تصل بالراتب إلى أكثر من 30 مليون يورو، لكن البرتغالي متمسك بالوعد الذي حصل عليه منذ عام بالحصول على 30 مليون يورو بخلاف الحوافز.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال الاجتماع تحدث بيريز وسانشيز حول تصريحات كريستيانو رونالدو بعد نهائي كييف، التي فهم منها أنه سيغادر ريال مدريد، بسبب الإساءة إليه من النادي.
وشددت الصحيفة على أن كريستيانو رونالدو يعتقد أن مسؤولي النادي الملكي يرغبون في رحيله بعدم منحه الراتب المتفق عليه من قبل.
وتقول الصحيفة المقربة من ريال مدريد، إنه للأسباب السابقة طلب كريستيانو رونالدو من الإدارة الرحيل عن النادي في الصيف الجاري، خاصة بعد تعقد علاقته مع فلورنتينو بيريز، الذي للمرة الأولى خلال 9 سنوات يوافق على رحيله، بالرغم من امتداد عقده حتى يونيو 2021.