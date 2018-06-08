



ريال مدريد يوافق على رحيل كريستيانو رونالدو











اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، فإن مستقبل كريستيانو رونالدو بات بعيدا عن ريال مدريد، وأقرب للرحيل، بعد الاجتماع بين فلورنتينو بيريز، رئيس النادي وخوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام ووكيل رونالدو، خورخي مينديز، يوم الثلاثاء الماضي.



وأضافت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو قرر منذ سبتمبر الماضي الرحيل عن ريال مدريد بعدما أخلف بيريز بوعده له منذ الفوز باللقب الـ12 في التشامبيونزليج في كارديف برفع راتبه الحالي من 21 إلى 30 مليون يورو، والذي يقترب إلى حد ما من نيمار (37 مليون يورو) وليونيل ميسي (50 مليون يورو). ​