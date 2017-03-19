الحلقه 12 من التقاطي

الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏19 مارس 2017.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبتي في الله

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏24 مارس 2017
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    Soumia hadj mohammed, ‏19 مارس 2017
    #1
  2. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    سلام عليكم
    ماشاء الله سمية صوررااائعة بحق تبعث الفرح :Love:
    التقاطة جميلة ومميزة تستحق ختم التميز ++++++
    شكراا لك
     
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏19 مارس 2017
    #2
  3. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
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    رووووعة
    جميلة جدا
    بارك الله فيك
    في انتظار الحلقات القادمة
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    السحاب العابر, ‏19 مارس 2017
    #3
  4. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    ما شاء الله عليكِ سمسومتي، إلتقاطات غاية في الروعة
    أحسنتِ
    أعجبتني جداً طريقة تصويرك
    لكن الصورة الثانية والرابعة أكثر صورتين أحببتهن
    الكتكووووووووت الصغنون أحب تربية هذه الفراخ الصغيرة وأنتي حركتي مشاعر الطفولة داخلي هههه
    بوركتِ حبيبة قلبي
    في إنتظار المزيد إن شاء الله
    وأحلى ختم تميز ​
     
    Malika Tlm, Soumia hadj mohammed و السحاب العابر معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏24 مارس 2017
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    بالتوفيق اختي سمية
    ماشاء الله عليك
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏24 مارس 2017
    #5
  6. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    الاخت ثسكورث الاخ السحاب الاخت سكون الاخت مليكة
    حفظكم الله واسعدكم دنيآوآخرة
    مشكورين على طلتكم مشكورين على ردودكم الطيبة مشكورين على تشجيعاتكم وشكرا للمشؤفة على ختم التميز واعتذر عن عدم اعطاء كل ذي حق حقه في الرد / متعبة صحيا بعض الشيء واحاول الترفيه باللمة /
    بارك الله فيكم
     
    Soumia hadj mohammed, ‏16 أفريل 2017
    #6
  7. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    وعليك السلام ورحمة الله
    ازول فلاون ختيتو
    سررت انك شعرت بالفرح
    اهلا بك دائما اختي

    الله يسلمك خايي وفيك بارك الله
    نعم توجد ثلاث حلقات جديدة
    في انتظار زيارتك
    ربي يشفيك ويعافيك
    حبيبة قلب سمية انتي يا اختي الكبرى ،
    سررت بردك القيم الذي يحفزني دائما الى المزيد
    هه انتي تحبين صغار الدجاج ، انا احبهم كثيرا كنت اجري خلفهم في صغري كي امسك بواحد منهم في يدي هههه
    بارك الله فيك غاليتي انتِ
    حفظك الله ووفقك في دراستك
    شكرا لك يا غالية اختي مليكة
    اهلا بك دائما
    ربي يحفظك
     
    Soumia hadj mohammed, ‏14 ماي 2017 على 18:11
    #7
  8. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏14 ماي 2017 على 18:16
    #8