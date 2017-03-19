الحلقه 12 من التقاطي

الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, 19 مارس 2017.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبتي في الله
سلام عليكم
ماشاء الله سمية صوررااائعة بحق تبعث الفرح
التقاطة جميلة ومميزة تستحق ختم التميز ++++++
شكراا لك
رووووعة
جميلة جدا
بارك الله فيك
في انتظار الحلقات القادمة
ما شاء الله عليكِ سمسومتي، إلتقاطات غاية في الروعة
أحسنتِ
أعجبتني جداً طريقة تصويرك
لكن الصورة الثانية والرابعة أكثر صورتين أحببتهن
الكتكووووووووت الصغنون أحب تربية هذه الفراخ الصغيرة وأنتي حركتي مشاعر الطفولة داخلي هههه
بوركتِ حبيبة قلبي
في إنتظار المزيد إن شاء الله
وأحلى ختم تميز
بالتوفيق اختي سمية
ماشاء الله عليك
تحياتي
السلام عليكم
الاخت ثسكورث الاخ السحاب الاخت سكون الاخت مليكة
حفظكم الله واسعدكم دنيآوآخرة
مشكورين على طلتكم مشكورين على ردودكم الطيبة مشكورين على تشجيعاتكم وشكرا للمشؤفة على ختم التميز واعتذر عن عدم اعطاء كل ذي حق حقه في الرد / متعبة صحيا بعض الشيء واحاول الترفيه باللمة /
بارك الله فيكم
وعليك السلام ورحمة الله
ازول فلاون ختيتو
سررت انك شعرت بالفرح
اهلا بك دائما اختي
الله يسلمك خايي وفيك بارك الله
نعم توجد ثلاث حلقات جديدة
في انتظار زيارتك
ربي يشفيك ويعافيك
حبيبة قلب سمية انتي يا اختي الكبرى ،
سررت بردك القيم الذي يحفزني دائما الى المزيد
هه انتي تحبين صغار الدجاج ، انا احبهم كثيرا كنت اجري خلفهم في صغري كي امسك بواحد منهم في يدي هههه
بارك الله فيك غاليتي انتِ
حفظك الله ووفقك في دراستك
شكرا لك يا غالية اختي مليكة
اهلا بك دائما
ربي يحفظك
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