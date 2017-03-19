الحلقه 12 من التقاطي

إقتباس لمشاركة ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي:

ماشاء الله سمية صوررااائعة بحق تبعث الفرح

التقاطة جميلة ومميزة تستحق ختم التميز ++++++

شكراا لك سلام عليكمماشاء الله سمية صوررااائعة بحق تبعث الفرحالتقاطة جميلة ومميزة تستحق ختم التميز ++++++شكراا لك إضغط للتوسيع...

وعليك السلام ورحمة الله

ازول فلاون ختيتو

سررت انك شعرت بالفرح

اهلا بك دائما اختي ​

إقتباس لمشاركة السحاب العابر: رووووعة

جميلة جدا

بارك الله فيك

في انتظار الحلقات القادمة إضغط للتوسيع...

الله يسلمك خايي وفيك بارك الله

نعم توجد ثلاث حلقات جديدة

في انتظار زيارتك

ربي يشفيك ويعافيك ​

إقتباس لمشاركة سكون الفجر: ما شاء الله عليكِ سمسومتي، إلتقاطات غاية في الروعة

أحسنتِ

أعجبتني جداً طريقة تصويرك

لكن الصورة الثانية والرابعة أكثر صورتين أحببتهن

الكتكووووووووت الصغنون أحب تربية هذه الفراخ الصغيرة وأنتي حركتي مشاعر الطفولة داخلي هههه

بوركتِ حبيبة قلبي

في إنتظار المزيد إن شاء الله

وأحلى ختم تميز​ إضغط للتوسيع...

حبيبة قلب سمية انتي يا اختي الكبرى ،

سررت بردك القيم الذي يحفزني دائما الى المزيد

هه انتي تحبين صغار الدجاج ، انا احبهم كثيرا كنت اجري خلفهم في صغري كي امسك بواحد منهم في يدي هههه

بارك الله فيك غاليتي انتِ

حفظك الله ووفقك في دراستك ​

إقتباس لمشاركة Malika Tlm: بالتوفيق اختي سمية

ماشاء الله عليك

تحياتي إضغط للتوسيع...