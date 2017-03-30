غرباء...

الموضوع في 'ركـن المواضيع التجميعية [ متصفحات ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏30 مارس 2017.

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  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    أتساءل , كذلك لا يحق لي أن أعرف لماذا ؟

    فأي قسوة هذه ؟ أن تكون غريبا بينهم أقسى عذاب لك..

    غرباء في ديارنا , وآخر من يعلم عن كل شيء أنت , لأنك لا تهم أحدا .. إن كان يوجد شرح غير هذا فأنا أتمنى أن يكون

    موجودا بتفاصيل أخرى لأتخلص من حزني , من حسرتي , ومن أسفي على كل هذا...


    لا يوجد

    ما هو بموجود

    قد بحثت عن كل الأسباب

    ودققت في كل التفاصيل

    حتى أنني عدت بذاكرتي إلى الماضي

    والجواب واحد ,,,

    يؤلمني لأن الجواب دائما يأتي بأقسى المعاني :

    قسوة

    ظلم

    احتقار

    تجاهل
    أخبروني إن كان محو الذاكرة يشفي قلوبنا ؟ كيف و الجرح في أعماقنا لا يزال باقٍ حتى عمرنا الذي ما زال باقي..؟

    كيف ؟ أخبروني عن كل شيء فما عدت أعرف شيئا عن زماني سوى مكاني ..

    أعرف أن الوقت يمضي و تضيع هكذا أيامي , ففي وحدتي أتنفس من كل أعماقي , فتخرج أحزان قلبي كلها مع أنفاسي..

    أحب الصراخ كثيرا لحظتها لكنني لا أقدر فجميع من جرحوني حولي يترقبون ضعفي , انهزامي , استسلامي , ,,

    أحبس دموعي لليالي الحزينة , فيها أحتظر مع كل آلامي...

    أحببت يوما قول : أنتم فقط.. ولكنها الآن ضاعت مني هذه الكلمات ..

    فلا شيء أملكه غيرها ذكرياتي..

    فهل أعاتب أحدا منكم ؟ أم أتركها للزمان والأيام فيوما تتذكرون وتحاسبون أنفسكم و تحيا ضمائركم , ربما ستقولونها لي

    آسفون , حقا أحتاج سماعها منكم , فعبارات الشوق و الحب و العطف هي من سترقق قلبي عليكم و تنسيني أذيتكم..

    لكن.. قد اخترتم طريقا آخر , و أرى ذلك الطريق , يتبين لي الآن واضحا..

    أحبوا أنفسكم أكثر حتى الأنانية كم تشاؤون , ستندمون , ولكن أنا لن أندم على شيء , أتعلمون لماذا ؟

    تعلمون ولا تعلمون , لا بأس مع الاثنين , فأنا أعلم..

    لن أندم لأنني أحببتكم ليس لأجل ما يخدم نفسي و مصالحي ,,

    لن أندم لأنني لم أحب نفسي حتى الأنانية ,,

    أليس هذا الحب الطاهر يكفي..؟

    أيستحق الطيب دائما أن يجرح , و أن يبكي ؟

    أتساءل مرة , ومرات عديدة , و أعلم وهم من علموني أنه لا يحق لي ذلك ..

    ليتهم ما فعلوا كل هذا بي..

    أيسألون أم يعجبون ؟ الآن , نعم بعد الآن قد أصير فتاة أخرى تعجبون لها , تسألون كيف ترى هكذا أصبحت ؟

    سأقول لكم : جراحكم

    قساوتكم

    ظلمكم

    احتقاركم

    تجاهلكم

    هذه المعاملات السيئة منكم , طبعا لن تجعل مني بلهاء غبية , تائهة لوحدي مرمية ,,

    أبدا لن أكون ضعيفة مهزومة , كضحية , لا لا لا , فأنا لم أخلق لهذا ..

    سأجعل من الحزن , اليئس , الألم , الفشل... الماضي , قضايا مغلقة , مطوية , منسية , لن تفتح

    بحياتي مجددا , ستبقى للذكرى وليس لأشقى..


    بقلم الصحافية الساخرة
    (y):)









     
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    الصحافية الساخرة, ‏30 مارس 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    الجميع قد سمع النغم الذي يخرج من الآلة الموسيقية

    ولا أحد سمع هذا الألم الذي يخرج من خلال أنفاسي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏5 أفريل 2017
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    من كلمة واحدة

    من جرح واحد

    نبيع أنفسنا للضعف

    لليئس
    و نترك أنفسنا تبتعد عن كل شيء حي
    ونطارد النوم

    لعنا نلتحق بالموتى

    فلا نشعر بشيء

     
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    الصحافية الساخرة, ‏5 أفريل 2017
    #3
  4. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    من اراد الحياة عشق الامل
    اما من يهوى الياس البقاء لله
     
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    Abodi84, ‏5 أفريل 2017
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    لست اهوى لا هذا و لا ذاك , الحياة لا تريدني و اليئس من يهواني..
     
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    الصحافية الساخرة, ‏5 أفريل 2017
    #5
  6. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    ارفضية و قولي له نصيبك عند غيري
    و اتبعي احلامك و طموحاتك حتى لو عاندك من حولك و الظروف لن يفشل من لا يعرف الاستسلام
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    Abodi84, ‏5 أفريل 2017
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    حاولت وأفشل :(
     
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    الصحافية الساخرة, ‏5 أفريل 2017
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
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    Jijel
    أحاول أن أهرب

    و أنا الآن في هذا الطريق أزحف

    لم أعد أستطيع التظاهر بالتنفس الصحيح
    أرى كل شيء مرتين
     
    Abodi84 معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏5 أفريل 2017
    #8
  9. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    الفشل بداية طريق النجاح
    و من ينهض من رماده يكون اقوى
    الحياة تجارب و لا تدع الآخرين يرون ضعفك فانهم يرافقون الاقوياء لان كلا منهم لديه ما يكفيه من الاوجاع الجميع يتالم لست الوحيدة و لا تغرك ضحكاتهم
     
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    Abodi84, ‏5 أفريل 2017
    #9
  10. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    الهروب يودي الى الهاوية
    الكفاح اذا لم يوصلك الى بر الامان يكفيك شرف المحاولة
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    Abodi84, ‏5 أفريل 2017
    #10
  11. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    الجمل اذا وقع تكثر سكاكينه
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    Abodi84, ‏5 أفريل 2017
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    ما انا الان صرت في الهاوية

    و انا تكبر جروحي
     
    الصحافية الساخرة, ‏5 أفريل 2017
    #12
  13. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    لا اعتقد لدي احساس يقول غير ذلك
    اذا استغللتي هذه المرحلة تعودي الى صعود القمة بهدء
     
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    Abodi84, ‏5 أفريل 2017
    #13
  14. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    أهكذا هو القلم ؟

    أوَ ليس أسوءُ شيء الندم ؟

    أهكذا هو الكلام ؟

    أوراق تمزقها آلام

    و

    حطام
    جرائم ...

    أوَ ليس الظلم جريمة ؟

    أوَ ليس الغدر كذلك جريمة ؟

    لم لا يوجد عقاب ؟


    مصالح...

    سقطت الأقنعة

    ظهرت الحقيقة

    صدمتْ

    جرحتْ

    قتلتْ


    رُبع قلب...

    يمنحوك إياه ليستولوا على كل أجزاء في قلبك

    بعد اتمام المهمة الخبيثة التي جاؤوا لأجلها


    يخرجوا من حياتك بلا علمك وتخرج بذلك روحك

    ب : رُبع قلب خبيث..

    يسرقوا أحلامك

    يقتلوا روحك

    يتركوا فراغا كبيرا بقلبك

    ثقبا أسود , يلتهمك وحدك

    لتعيش يائسا

    لتموت نائما
    أهكذا هو كل العالم ؟

    قلب واحد

    قلب واحد يتألم كل هذا الألم

    و

    صبري .. صبري يقف عاجز





    5631_503530269734755_886773241_n.jpg
     
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    الصحافية الساخرة, ‏8 أفريل 2017
    #14
  15. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    تذبل أحلام

    بعدما كانت ألوانها كلها جمال

    و

    آمال
    تتحطم

    و في الحطام لا تبقى هنالك حياة

    تغني للحياة حزنا , يئسا و تموت مع الكلمات



     
    Abodi84 معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 أفريل 2017
    #15
  16. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    و img1463397019816.jpg

    كأنني هذه الأيام

    لست "أنا"

     
    Abodi84 معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 أفريل 2017
    #16
  17. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    اول شي السلام عليكم
    ثاني شي هاتي لك كاسة مي تعبت و انا الملم بالكلمات تبعك
    منيح حصلتي ربع غيرك الله وكيل ما خلو له شي
    الله يقويك و يعطيك الصحه
    احتراماتي
     
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    Abodi84, ‏8 أفريل 2017
    #17
  18. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    اصلية هالكامرة
    ديري بالك عليها
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    Abodi84, ‏8 أفريل 2017
    #18
  19. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    وعليك السلام
    هههههه يا كسلان ضع امامك كاس ماء :LOL:
    الله يحفظك
    مشكور لمرورك :)
     
    Abodi84 معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 أفريل 2017
    #19
  20. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    نههههههههه اصلية انا وليس الكاميرا :ROFLMAO:
     
    الصحافية الساخرة, ‏8 أفريل 2017
    #20
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