منهك .....

تمسكت طويلا باشياء كانت تؤذيني

ولم اتخيل يوما انني سأتركها

كنت أظن انني أقوى من أي شيء يخرجني

وأنني قادر على تجاوز كل ما يؤلمني

لكن ما أتعبني حقا لم يكن ألم ....

بل أن لا أحد يفهمني .....

لا أحد يدرك ما الذي احمله ولا لماذا الدو هكذا.....

اصبحت العلاقات تبنى على الأنانية لا على التفهم...

وعلى الظنون ولا على الثقة .

تتعب وأنت تحاول اسعاد الجميع ثم تجد نفسك متهما بأشياء لم تخطر لك يوما

لا اعلم كيف يستطيع الإنسان إن يثق بالاخرين او إن يعتمد عليهم .

كل ما اعلمه الآن ... انني اصبحت منهكا

ليس لأنني استسلمت لأنني تعبت من إن أشرح .

وتعبت من افهم خطأ وتعبت من إن انتظر من الآخرين ما لم يعودوا قادرين على منحنى .