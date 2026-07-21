لست مستعدا .....

فادي محمد

فادي محمد

👑top5✍️
أحباب اللمة
لست مستعدا بعد الآن:
كنت أظن انني مستعدا حين إدركت إن الاشتهاد لا يعني أن استنزف نفسي .
كنت أظن كثرة ما اقدمه سأقابله والتقدير
ثم اكتشفت إن بعض الناس لا يكون في التضحية إلا واجبا ولا يرون في الصبر إلا ضعفا .....
كنت مستعدا لأفعل المستحيل من أجل من اخترتهم لكنني لست مستعدا لأحرق نفسي لأجل من لا يرى في كل ما قدمته إلا ما لم اقدمه ....
لم يروا تعبي ... رأوا عطائي فطمعوا
ورأوا تمسكي فأطمنوا انني لن ارحل و اليوم لا أحارب إلا من قيمة الإنسان ...
أما من أعتاد عطائي حتي نسب قيمته فلن أمنحه ما تبقي مني .
 

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