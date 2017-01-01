نابولي يستعيد المصابين قبل موقعة يوفنتوس

انضم الحارس الإسباني بيبي رينا، إلى قائمة نابولي، التي ستواجه يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان باولو، في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، لتصبح مشاركته في اللقاء واردة. كان رينا، تعرَّض للإصابة أثناء وجوده في معسكر المنتخب الإسباني، خرج على إثرها من المعسكر، وعاد إلى نابولي لاستكمال العلاج، لكنه فشل في اللعب، ضد يوفنتوس، مساء الأحد الماضي، ببطولة الدوري. واشتملت قائمة المباراة، على اسم القائد مارك هامسيك أيضًا، بعدما خرج من لقاء الأحد الماضي، مصابًا، وأثار الشكوك وقتها حول قدرته على اللحاق بمباراة الكأس، مساء اليوم، لكن جاء اسمه بالقائمة ليحسم الجدل. لكن لم يتأكد حتى الآن، وجوده ضمن التشكيلة الأساسية، أم على مقاعد البدلاء. كان يوفنتوس، فاز ذهابًا في تورينو، قبل شهر (3-1)، ويحتاج نابولي، للفوز بهدفين نظفين، أو بفارق 3 أهداف لضمان التأهل إلى النهائي. وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، في نهائي البطولة، فريق لاتسيو، الذي حسم تأهله رسميًا، مساء أمس، على حساب جاره اللدود روما.