المساكني يسجل و"النسور" تحلق

تمكن منتخب تونس من التأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا 2021 بعد الفوز على نيجيريا، بهدف نظيف، مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون



حيث حسم منتخب تونس تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب تغلبه على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب "رومدي أدجيا" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.



وشهد الشوط الأول ضغط كبير من المنتخب النيجيري الذي يمتاز لاعبيه بلياقة بدنية عالية على نظيره التونسي، فيما حاول نسور قرطاج اللعب على المرتدات.



وفي بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47 سجل قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني هدفا رائعا من خلال مجهود فردي ثم مراوغة خارج منطقة الجزاء وتسديدة صاروخية فشل حارس نيجيريا في التعامل معها.

وفي الدقيقة 66، تحصل أليكس أيوبي جناح منتخب نيجيريا على بطاقة حمراء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تدخل قوي على يوسف المساكني.



وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي: حراسة المرمى: مادوكا أوكوي/ الدفاع: أينا، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، زايدو/ الوسط: سيمون، ويلفرد نديدي، جو أريبو/ الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.



وفيما جاء تشكيل تونس كالتالي: حراسة المرمى: بشير بن سعيد/ الدفاع: محمد دراجر - بلال العيفة - منتصر طالبي – أسامة الحدادي/ الوسط: عيسى العيدوني – إلياس السخيري- بن سليمان، الهجوم: يوسف المساكني -سيف الدين الجزيري – حمزة رفيعة.



وبذلك يلتقى منتخب تونس مع نظيره بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، بعد أن أطاح الاخير بنظيره الجابوني بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 .

