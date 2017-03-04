نابولي يستعيد مهاجمه أمام ريال مدريد

الموضوع في 'الدوري المحلي الأسباني - LA LIGA' نشر بواسطة أشــواق 19, ‏5 مارس 2017 على 17:16.

  1. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    تدرب البلجيكي درايس ميرتينز اليوم مع فريقه نابولي الإيطالي بصورة طبيعية قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

    وكان اللاعب أثار الفزع أمس السبت حينما خرج مصابا في الكاحل من مواجهة روما في الدوري الإيطالي (ق72)، لكنه تدرب اليوم بدون مشكلات، وفقا لما أعلنه النادي.

    وخاض اللاعبون الأساسيون في مواجهة روما تدريبات للتعافي البدني، بينما لعب أولئك الذي لم يشاركوا مباريات مصغرة تكون كل فريق فيها من سبعة لاعبين.

    وتدرب الفريق الإيطالي أسفل أمطار قوية في كاساريتا، حيث يوجد مركز النادي الرياضي.

    وكان المدافع لورنزو تونيلي اللاعب الوحيد الذي تدرب منفردا في فريق نابولي الذي سيضع اللمسات التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الريال في مران الغد.
     
    أشــواق 19, ‏5 مارس 2017 على 17:16
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