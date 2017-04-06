استعمالات الجنسنج

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,889
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الجنسنج هو عبارة عن نوع من الأعشاب الطبيعية التي تنمو في مناطق معينة من قارة آسيا، وأبرزها سيبيريا، وتمّ استخدامها في الطب الصيني قديماً قبل آلاف السنين، بحيث اعتُبرَ مصدراً للطاقة والحيوية، وما زال يستخدم لهذا الغرض حتى يومنا هذا، وتمّ التعرف إلى فوائده الطبية والصحية قبل أكثر من سبعة آلاف سنة، من خلال سحقه وتناوله أو تحضير شراب معين منه، علماً بأنّ النبتة الواحدة منه تحتاج إلى حوالي خمس سنوات لتكبر وتستطيع أن تعيش لأكثر من مئة سنة. استعمالات الجنسنج يستعمل بشكل أساسي في علاج الكثير من الأمراض، بحيث يقدم للجسم الكثير من الفوائد الصحية، ومن أهمها ما يلي: تحسين القوة الذهنية: فتناول ما يتراوح ما بين مئتين وأربعمائة مليغراماً منه كل يوم ولمدة اثني عشر أسبوعاً، يساعد على تحسين القدرة على التفكير، وبالتالي التركيز والقدرة على التعلم واكتساف المعلومات والاحتفاظ بها. تقليل معدل السكّر: تحديداً للمصابين بالنوع الثاني من السكّري، وهذا مفيد جداً في شهر رمضان تحديداً إذا تمّ تناوله خلال الصيام أو بعد الإفطار، والدراسات حتى الآن لم تثبت وجود آثار سلبية على المدى البعيد لتناوله. الوقاية من السرطان: فأثبتت مجموعة من الدراسات والتجارب أنّه يساعد على التقليل من آثار أنواع مختلفة من السرطان على الجسم، تحديداً إذا تمّ تناوله مسحوقاً. علاج أمراض القلب: تحديداً الأعراض التي تظهر على الجسم نتيجة هذه الأمراض، مثل التخفيف من الذبحة الصدرية عند الإصابة بمرض أو خلل في الشريان التاجي. زيادة تحمل الجسم: تحديداً للأشخاص الرياضيين الذين يمارسون تمارين رياضية مرهقة وتحتاج إلى جهدة وقدرة كبيرة على التحمل. التخلص من الإرهاق: وكذلك التعب الذي يشعر به الإنسان لأسباب مختلفة كضغوطات العمل وغيرها. مفيد للشعر: فتمّ استخدامه للعناية بالشعر لأول مرّة في كوريا والصين منذ زمنٍ طويل، تحديداً في التخلص من مشكلة التساقط؛ لاحتوائه على مواد منشطة لفروة الرأس والدورة الدموية وكذلك جهاز المناعة، إضافةً إلى احتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة تحديداً الضارّة منها، والتي بدورها تعمل على التخلص من كافة الشقوق التي تنشأ في فروة الرأس وما تسمّى بالحرّة، وهذا بدوره يجعل الشعر صحياً أكثر. مفيد للجنس: لأنّه يحفز إفراز هرمون التستيرون عند الذكور، وهذا يزيد من قدرة الرجل الجنسية، تحديداً الانتصاب. العناية بالبشرة: بحيث يحتوي على مجموعة من المواد التي تمتلك خصائص مضادة لعمليات الأكسدة الضارّة بالوجه والبشرة ككل، وتساعد على التخلص من مشاكلها كحب الشباب وغيرها، ويمكن تحقيق ذلك بخلط كميات متساوية من الجنسنج والعرقسوس، ووضع الخليط على النار لمدة عشرين دقيقة، وإضافة كمية مناسبة من الماء للخليط وتركه حتى يغلي حوالي عشرين دقيقة، ويفضل أن تكرر هذه الوصفة خمس مرات يومياً؛ للوصول إلى أفضل نتائج
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
5,067
النقاط
2,751
العمر
35
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك على المعلومات القيمه
مشكور على المجهود المبذول جزاك الله خيرا
تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير(y)
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,889
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال حلم كبير:
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك على المعلومات القيمه
مشكور على المجهود المبذول جزاك الله خيرا
تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير(y)
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جزيت خيرا على الرد
 
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