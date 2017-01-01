القسط الهندي القسط الهندي نبات له أهمية كبيرة للإنسان، وذلك لاحتوائه على العديد من المواد والأحماض الضرورية كمادة الهلينين وحمض البنزوات، ويطلق عليه القسط البحري أو العود البحري، وهو مقسم إلى نوعين أحدهما ذو اللون الأبيض أو الحلو، والنوع الأخر هو الأسود أو المر. يتم استعمال القسط الهندي بعدّة طرق أهمّها تناوله كمشروب، وذلك من خلال خلط مطحونه مع كمية معينة من المياه، بالإضافة إلى استعماله كدهان، وذلك من خلال إضافة سبع ملاعق من محطونه إلى فنجانين من زيت الزيتون، ووضع الخليط على النار لمدّة لا تقل عن السبع دقائق، وبعد انتهاء هذه المدة يجب العمل على تصفيته وتبريده، أمّا السعوط فهو عملية استنشاق مطحونه. فوائد القسط الهندي هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند استعمال القسط الهندي وهي: يعتبر من المقويات الجنسية الفعالة. يعمل على تنشيط المبايض الضعيفة. يستعمل كمعقّم ومطهر للجروح المختلفة. له قدرة عالية على تنظيم هرمونات الجسم. يساعد في التخلص من الكولسترول الضار في الدم. يعدّ بمثابة منشط عام للجسم. له فوائد كبيرة تعود على الخلايا الموجودة في الدماغ. تناوله كمشروب يفيد في وقاية الجسم من خطر الإصابة بالتجلّطات. مدر لبول، عند تناوله كشراب. علاج مفاصل الجسم، وذلك عند استعماله كدهون يتمّ وضعه على المكان المصاب. يعتبر من المضادات الحيوية الضرورية لجسم الإنسان، فيعمل على حمايته من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. يستعمل كعلاج فعال للبلغم، وذلك من خلال وضع مطحونه داخل الفم. تناوله كمشروب يعمل على تقوية المعدة والكبد. لشربه دور كبير في تقوية جهاز المناعة لجسم الإنسان. من العلاجات الفعالة لتنظيم معدل السكر في الدم، وذلك لدوره الكبير في تنشيط البنكرياس. يساعد على تنقية الدم من الشوائب والجراثيم العالقة به. علاج فعال لتقوية الأعصاب. يساعد على تفتيح وتوسيع الشرايين والأوردة. يعالج الاضطرابات والخلل الذي تتعرض له الدورة الشهرية. له قدرة عالية على إزالة الكلف والبقع السوداء، وذلك من خلال إضافة معجونه لكمية من الماء والعسل الطبيعي، ومن ثم دهنه على الأماكن المصابة. تناول مشروبه يعمل على علاج الأورام التي تصيب الغشاء المبطن لأضلاع الجسم. علاج التهاب اللوزتين والحلق، وذلك من خلال تناول مشروبه. التخلّص من رائحة الفم المزعجة، من خلال وضع مطحونه داخل الفم. علاج التهاب البلعوم. علاج مرض الرئة الجرثومية. علاج الجيوب الأنفية، وذلك من خلال وضع مطحونه ذو اللون الأبيض في الفم. التخلّص من مشكلة الشخير المزعجة بواسطة الدهن. علاج المشكلات التي تصيب الغدة الدرقية.