محتاجة لارائكم حول الزواج من عسكري

M

Miamima

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 أفريل 2017
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الإعجابات
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العمر
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الإقامة
Alger
#1
السلام عليكم و رحمة الله انا عضوة جديدة بينكم لدي تساؤلات عديدة قد يكون اختياري غير صائب في طرح موضوعي بهذا القسم لكن لم أستطع ان احدد القسم الذي يهتم بمثل موضوعي لذا اخترت منتدى الحياة الزوجية باعتباره من الاقسام التي يكثر رواده و اتمنى ان تساعدوني عذرا على الاطالة سؤالي يتمحور حول ارائكم في الزواج من ضابط في الجيش الوطني اريد معرفة كل ما يخص هذا الزواج من ايجابيات و سلبيات و هل صحيح ما نسمع عنه من قسوة في المعاملة و الخيانات الزوجية اعلم ان كل شخص و أخلاقه و البيئة التي ترعرع فيها لكن هل العمل في هذا السلك قد يؤثر بطريقة سلبية في شخصية الانسان،حبذا لو تفيدني احدى العضوات المتزوجة من هذا القطاع بحكم معايشتها لهذا الوضع .ايضا هل من الصواب تخلي المرأة عن مهنتها لانه كما يعلم الجميع نظرا للتحويلات المتكررة للزوج قد يصعب تحويل مكان عمل الزوجة في بعض الأحيان هل يوجد من هي متزوجة من هذا القطاع و تعمل هل وجدت صعوبات و هل بتخليها عن مهنتها استطاعت التاقلم مع الوضع بالنسبة للسكن باعتباره ذا رتبة يعني هل سيكون المسكن متوفر بمجرد تحويله الى مكان اخر بصفة عامة اود معرفة كل ما يتعلق بهذا النوع من الزواج و نظرتكم اليه عذرا على الاطالة￼ اتمنى ان تفيدوني بارائكم بارك الله فيكم
 
باتنية و نص

باتنية و نص

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
7 جويلية 2013
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2,571
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551
الإقامة
Batna
#2
سلام عليكم

انا عندي اختي متزوجة بشخص يعمل في هذا المجال
اذا كان ذا رتبة كما تفضلتي فنعم
المسكن مضمون.. كل 4 سنين يتم نقلكم الى ولاية
ربما قد تجدين صعوبة في التاقلم بحكم تغيير المكان وعدم الاحساس بالاستقرار..لكن مع الوقت رح تتعودي
المشكل الوحيد ربما في عمل الزوجة ...شقيقتي كانت تعمل في شركة خاصة وبعد انتقالها توقفت..وصديقتي ايضا رفضت الزواج بشخص في هذا المجال بسبب عملها..لكن ممكن انتي متلقايش صعوبة

بالنسبة للخيانة وتلك الامور حقيقة لا اعلم كل شخص وعقليته...لكن اذا كان هذا الشخص طالع..صدقيني معندهمش الوقت حتى لهذه الامور

هذا ما نقلته لك عن تجربة اختي
عدا مشكلة الاستقرار ...هي تحظى بحياة جد سعيدة

اتمنى ان اكون قد افدتك
تحياتي
 
M

Miamima

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
6 أفريل 2017
المشاركات
18
الإعجابات
28
النقاط
3
العمر
31
الإقامة
Alger
#3
قال باتنية و نص:
سلام عليكم

انا عندي اختي متزوجة بشخص يعمل في هذا المجال
اذا كان ذا رتبة كما تفضلتي فنعم
المسكن مضمون.. كل 4 سنين يتم نقلكم الى ولاية
ربما قد تجدين صعوبة في التاقلم بحكم تغيير المكان وعدم الاحساس بالاستقرار..لكن مع الوقت رح تتعودي
المشكل الوحيد ربما في عمل الزوجة ...شقيقتي كانت تعمل في شركة خاصة وبعد انتقالها توقفت..وصديقتي ايضا رفضت الزواج بشخص في هذا المجال بسبب عملها..لكن ممكن انتي متلقايش صعوبة

بالنسبة للخيانة وتلك الامور حقيقة لا اعلم كل شخص وعقليته...لكن اذا كان هذا الشخص طالع..صدقيني معندهمش الوقت حتى لهذه الامور

هذا ما نقلته لك عن تجربة اختي
عدا مشكلة الاستقرار ...هي تحظى بحياة جد سعيدة

اتمنى ان اكون قد افدتك
تحياتي
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بارك الله فيك اسعدني ردك شكرا لك و ربي يدوم سعادتهم ان شاء الله. انا ايضا محتارة في مسالة العمل هل وجدت اختك صعوبة في التاقلم بعد توقفها عن العمل يعني مكوثها بالبيت طيلة اليوم لم يؤثر عليها و على علاقتهما و لم تندم لتركها للعمل لانه كما نعلم الامر ليس هينا ان تترك دراستها و عملها الا اذا كان الشخص يستحق هذه التضحية و نتيجة لكثرة التحويلات لن تستقر في مهنتها لانه مع كل تحويل سيكون مضطر لتحويلها معه و تختلف الامور من ولاية الى اخرى
 
باتنية و نص

باتنية و نص

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
7 جويلية 2013
المشاركات
871
الإعجابات
2,571
النقاط
551
الإقامة
Batna
#4
قال Miamima:
بارك الله فيك اسعدني ردك شكرا لك و ربي يدوم سعادتهم ان شاء الله. انا ايضا محتارة في مسالة العمل هل وجدت اختك صعوبة في التاقلم بعد توقفها عن العمل يعني مكوثها بالبيت طيلة اليوم لم يؤثر عليها و على علاقتهما و لم تندم لتركها للعمل لانه كما نعلم الامر ليس هينا ان تترك دراستها و عملها الا اذا كان الشخص يستحق هذه التضحية و نتيجة لكثرة التحويلات لن تستقر في مهنتها لانه مع كل تحويل سيكون مضطر لتحويلها معه و تختلف الامور من ولاية الى اخرى
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لا صراحة كانت مرتاحة بالمكوث في البيت
مع العلم انها كانت تعمل قبل الزواج ثم توقفت ومع انجابها لابنها الاول عملت لفترة وتوقفت نهائيا مع انتقالها..والآن هي ام لطفلين وكل وقتها تكرسه لهما ولانها تملك رخصة سياقة احيانا تجلبهما من المدرسة ويمضيان بعض الوقت خارجا
لكنها لحد الان لازالت مقتنعة بفكرة العمل ..هي ارادت فقط يكبرو ولادها شوي لغاية ما يدخلو المدرسة او الروضة على الاقل
احسن ما تخليهم عند المربيات من الصغر

هذا الموضوع يستحق التفكير مليا..لان العمل شيئ مهم جدا
لكن اذا كان وضع زوجك المادي جيد
فأظن انه لا باس ان تنازلتي
لكن اذا كان العمل متوفر..متسمحيش فيه

وفيك بركة

موفقة اختي :)
 
M

Miamima

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
6 أفريل 2017
المشاركات
18
الإعجابات
28
النقاط
3
العمر
31
الإقامة
Alger
#5
قال باتنية و نص:
لا صراحة كانت مرتاحة بالمكوث في البيت
مع العلم انها كانت تعمل قبل الزواج ثم توقفت ومع انجابها لابنها الاول عملت لفترة وتوقفت نهائيا مع انتقالها..والآن هي ام لطفلين وكل وقتها تكرسه لهما ولانها تملك رخصة سياقة احيانا تجلبهما من المدرسة ويمضيان بعض الوقت خارجا
لكنها لحد الان لازالت مقتنعة بفكرة العمل ..هي ارادت فقط يكبرو ولادها شوي لغاية ما يدخلو المدرسة او الروضة على الاقل
احسن ما تخليهم عند المربيات من الصغر

هذا الموضوع يستحق التفكير مليا..لان العمل شيئ مهم جدا
لكن اذا كان وضع زوجك المادي جيد
فأظن انه لا باس ان تنازلتي
لكن اذا كان العمل متوفر..متسمحيش فيه

وفيك بركة

موفقة اختي :)
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يعطيك الف الصحة شكرا لك انا ايضا من راي اختك قد احسنت التصرف و تبين لي ان مسالة العمل يجب ان يكون تفاهم مسبق بين الزوجين و دراسة الموضوع من جميع الجوانب و في كافة المراحل لكن الأمر قد يختلف من مهنة الى اخرى اشكرك مجددا، اختي تذكرت بالنسبة للتحقيق الذي يتم اجرائه على الزوجة اذا باستطاعتك تفهميني في هذه المسألة و ما هي الحالات التي يتم فيها رفض طلب الزواج
 
آخر تعديل:
M

Miamima

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
6 أفريل 2017
المشاركات
18
الإعجابات
28
النقاط
3
العمر
31
الإقامة
Alger
#7
قال Soumia hadj mohammed:
ربي يوفقك اختي
وشكرا للاخت باتنية ونص على ردودها
صلي صلاة الاستخارة وتوكلي على الله
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ان شاء الله بارك الله فيك وانت يا اختي ليست لديك فكرة على هذا الموضوع؟
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#8
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
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981
العمر
23
الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#8
لا اختي ، لو عندي فكرة ، لطرحتها
(اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه )
اسال الله ان يقرب لك ما فيه الخير والصلاح
 
M

Miamima

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
6 أفريل 2017
المشاركات
18
الإعجابات
28
النقاط
3
العمر
31
الإقامة
Alger
#9
قال Soumia hadj mohammed:
لا اختي ، لو عندي فكرة ، لطرحتها
(اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه )
اسال الله ان يقرب لك ما فيه الخير والصلاح
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امين يا رب، بارك الله فيك
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#10
إنضم
19 سبتمبر 2009
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الإعجابات
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671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#10
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خالي تزوج بمعلمة ترسمت في تمنراست بعدها خلص العمل رجعو لولايتهم خلال هاذيك الفترة كانت تخلي ولادها عند مرا ترgية استخيري اختي وربي يسهلك ان شاء الله
 
M

Miamima

:: عضو منتسِب ::
#13
إنضم
6 أفريل 2017
المشاركات
18
الإعجابات
28
النقاط
3
العمر
31
الإقامة
Alger
#13
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خالي تزوج بمعلمة ترسمت في تمنراست بعدها خلص العمل رجعو لولايتهم خلال هاذيك الفترة كانت تخلي ولادها عند مرا ترgية استخيري اختي وربي يسهلك ان شاء الله
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بارك الله فيك،ربي يسهل للبنات كامل لكن الأمر يختلف على ما أظن من مهنة الى أخرى يعني التعليم لا يوجد اشكال كبير اما بخصوص المهن الحرة او في القطاع الخاص قد تكون هناك صعوبات كثيرات و قد لا يوفق في تحويلها معه
 
M

Miamima

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
6 أفريل 2017
المشاركات
18
الإعجابات
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النقاط
3
العمر
31
الإقامة
Alger
#16
قال محمد التبسي:
الاشكال يطرح في كون الرجل الذي يعمل في هذا القطاع يغيب كثيرا عن بيته
اما ان كانت الزوجة تسكن مع زوجها في المكان الذي يعمل فيه فلا اشكال هنا
اما من ناحية الاخلاق فالمهن لا تحدد اخلاق صاحبها
اما موضوع عمل المراة فلا يجب ان يقارن بالزواج
اصلا العمل اغلبه فيه اختلاط يعني غير جائز
والرجل الغيور لا يرضى بالزواج من امرأة عاملة في الاختلاط
وهذه الاخيرة لا يقصدها الا رجل طماع او عديم الغيرة غالبا
ثم اني لا افهم سبب تمسك النساء بالعمل من اجل اجور زهيدة
فطرة النساء انتكست واصبح همهن الخروج من البيت والتسكع في الطرقات بذريعة اني قريت باش نخدم واقصد هنا العمل في القطاع الخاص او الادارات فهي غير لائقة بتاتا بالمرأة المسلمة.
ربي يفتح عليك..
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شكرا لك و بارك الله فيك ،فقط اردت التعقيب على ما اشرت اليه من خروج النساء لك حق في بعض ما قلت لكن ليست كل من تخرج للعمل بقصد التسكع هناك من تعمل لان الظروف اجبرتها على ذلك و قد تكون هي المعيل الوحيد للعائلة...الخ فقط اردت معرفة جميع الجوانب التي تحيط بهذا الزواج من سلبيات قبل الايجابيات أوافقك الراي فيما يخص تواجد الزوجة مع الزوج في اي مكان يتم تحويله اليه. اسعدني مرورك
 
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آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#17
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
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671
الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#17
السلام عليك
غادي تنغبني في حاجة برك وين يروح تروحي بصح لكان قدرتي تصبري تقعدي في ولايته وين يسكن هو
متزوجة عسكري بصح منروحش معاه اصلا التخصص نتاعه شوية صعيب فأنا ديت قرار أن نعيش وين يسكن حاليا راني نسكن في دارنا لأن ربحت فالمسابقة جديدة ومقدرتش نتحول حتى نترسم
و مستقبلا راح نعيش في ولايته منروحش معاه وين يخدم و تبقى الاستخارة هي الحل
 
M

Miamima

:: عضو منتسِب ::
#18
إنضم
6 أفريل 2017
المشاركات
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28
النقاط
3
العمر
31
الإقامة
Alger
#18
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
غادي تنغبني في حاجة برك وين يروح تروحي بصح لكان قدرتي تصبري تقعدي في ولايته وين يسكن هو
متزوجة عسكري بصح منروحش معاه اصلا التخصص نتاعه شوية صعيب فأنا ديت قرار أن نعيش وين يسكن حاليا راني نسكن في دارنا لأن ربحت فالمسابقة جديدة ومقدرتش نتحول حتى نترسم
و مستقبلا راح نعيش في ولايته منروحش معاه وين يخدم و تبقى الاستخارة هي الحل
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بارك الله فيك انا افضل نروح معاه كيما قالولي لبنات اذا كان ذو.رتبة يعني ان شاء الله السكن مضمون حتى و ان طال الامر شكرا ليك
 
S

samah06

:: عضوية محظورة ::
#19
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
10,688
النقاط
191
الإقامة
الجزاير
الجنس
أنثى
#19
شوفي بنتي العسكري معندوش حق في السكن الا اذا كان رتبة عالية
انا اختي راجلها كابتان راه يخدم في دزاير وهي ساكنا في عين امليلة ويندارنا ودارهم
اذا عطندو سكنة واجدا وفي يدو اقبلي وراح تتغبني في الرحلات ودراسة الاولاد
 
Mademoiselle carbone

Mademoiselle carbone

:: عضو مُتميز ::
#20
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
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الإعجابات
1,978
النقاط
51
#20
يحبو الحنانة
قال Miamima:
بارك الله فيك انا افضل نروح معاه كيما قالولي لبنات اذا كان ذو.رتبة يعني ان شاء الله السكن مضمون حتى و ان طال الامر شكرا ليك
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السلام عليكم ردي بالك تخليه يروح وحدو ردي بالك
جامي تسمحي في راجلك و تخليه يسافر وحدو تغبني معاه اصبري معاه نوضي معاه اسهري معاه مش قصدي تبعيه وين راح لالا قصدي كوني معاه في كلش في السفر و المكوث راهو راجلك يا اختي كيفاش تقعدي في دار باباك هو يسافر وحدو لالا عمرك ما ديري هاك شوفي العسكري على حساب خبرتي يحب الحنانة وي يحب الحنااااااااااااااااان و الابتسامة دايما في وجهك في سبيل الله
 
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