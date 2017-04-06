محتاجة لارائكم حول الزواج من عسكري

السلام عليكم و رحمة الله انا عضوة جديدة بينكم لدي تساؤلات عديدة قد يكون اختياري غير صائب في طرح موضوعي بهذا القسم لكن لم أستطع ان احدد القسم الذي يهتم بمثل موضوعي لذا اخترت منتدى الحياة الزوجية باعتباره من الاقسام التي يكثر رواده و اتمنى ان تساعدوني عذرا على الاطالة سؤالي يتمحور حول ارائكم في الزواج من ضابط في الجيش الوطني اريد معرفة كل ما يخص هذا الزواج من ايجابيات و سلبيات و هل صحيح ما نسمع عنه من قسوة في المعاملة و الخيانات الزوجية اعلم ان كل شخص و أخلاقه و البيئة التي ترعرع فيها لكن هل العمل في هذا السلك قد يؤثر بطريقة سلبية في شخصية الانسان،حبذا لو تفيدني احدى العضوات المتزوجة من هذا القطاع بحكم معايشتها لهذا الوضع .ايضا هل من الصواب تخلي المرأة عن مهنتها لانه كما يعلم الجميع نظرا للتحويلات المتكررة للزوج قد يصعب تحويل مكان عمل الزوجة في بعض الأحيان هل يوجد من هي متزوجة من هذا القطاع و تعمل هل وجدت صعوبات و هل بتخليها عن مهنتها استطاعت التاقلم مع الوضع بالنسبة للسكن باعتباره ذا رتبة يعني هل سيكون المسكن متوفر بمجرد تحويله الى مكان اخر بصفة عامة اود معرفة كل ما يتعلق بهذا النوع من الزواج و نظرتكم اليه عذرا على الاطالة￼ اتمنى ان تفيدوني بارائكم بارك الله فيكم