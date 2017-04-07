طريقة عمل الكبد والقوانص بالصور

cosette
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المكونات :
- 1 رطل من كبد الدجاج .
- 1 رطل من قوانص الدجاج .
- 1/2 معلقة صغيرة من الملح .
- القليل من الفلفل الأسود .
- 1 بصلة مقطعة إلي شرائح .
- 1/2 طماطم متوسطة الحجم مقطعة إلي شرائح .
- 2 فصوص ثوم مفروم .
- 1مكعبات البصل الأخضر .
- 1/2 معلقة من التوابل الخضراء .
- 1/4 معلقة من صلصة الصويا .
- 1/4 معلقة فلفل حار .
- 2 ملاعق كبيرة زيت نباتي .
- 1/2 معلقة عصير ليمون .
- 1 معلقة صغيرة من صلصة الطماطم .
البدء بتقطيع القوانص إلي أجزاء صغيرة ( حوالي 1/2 بوصة ) ولكن تقطيع الكبد إلي قطع أكبر .
تجهيز وعاء متوسط الحجم لوضع قطع الكبد والقوانص بداخله مع عصير الليمون وخطلهم جيداً ثم شطف الخليط بالماء البارد ثم تصفية الماء الزائد .
يفضل نقع الكبد والقوانص في خليط التوابل المكون من الملح، الفلفل الأسود، التوابل الخضراء .
- وبعدها وضعهم في وعاء وإضافة صلصة الطماطم وشرائح البصل إلي الخليط والخلط بينهم جيداً ثم النقع لمدة 15 دقيقة علي الأقل .
القيام بتحميه الزيت علي درجة حرارة متوسطة ثم يضاف إليها الكبد والقوانص وإضافة صلصة الكاتشب والصويا إليها ووضع حوالي 1/4 كوب من الماء إلي الخليط وتغطيته حتي يغلي بلطف ويتم طهيه لمدة 25 – 30 دقيقة .
بعد مرور 30 دقيقة قد يوجد هناك سائل متبقي لديك في الوعاء يغطي جزء من الكبد والقوانص، يفضل خفض درجة الحرارة إلي درجة متوسطة وتقليب الوعاء لطهي المكونات لمدة 3 دقائق حتي تصبح الكبد والقوانص جاهزة .
عمل الكبد والقوانص المقرمشة :
المكونات :
- 1 رطل كبد الدجاج .
- 1 كوب من زيت القلي ويفضل زيت الزيتون .
- 2بيضة .
- 1,1/4 كوب طحين .
- 1/4 معلقة صغيرة من مسحوق الخبز .
- الملح والفلفل حسب التذوق .
- كمية من فتات الخبز .
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أهم شئ هو ضبط كمية من الطحين ووضعه في وعاء مع البيض وهذه الخطوة بديلة عن إستخدام فتات الخبز .
القيام بصب الزيت في المقلاة، يفضل إستخدام مقلاة الزهر الحديد لأنها الأفضل عند تغير درجة الحرارة إلي درجة وسط والحفاظ علي ملاحظة الزيت الساخن .
البدء بوضع القوانص في خليط الدقيق والبيض لأنها تحتاج إلي وقت أطول في الطهي والتخلص من الدقيق الفائض بلطف .