طريقة عمل الكبد والقوانص بالصور

cosette

cosette

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المكونات :

  • 1 رطل من كبد الدجاج .
  • 1 رطل من قوانص الدجاج .
  • 1/2 معلقة صغيرة من الملح .
  • القليل من الفلفل الأسود .
  • 1 بصلة مقطعة إلي شرائح .
  • 1/2 طماطم متوسطة الحجم مقطعة إلي شرائح .
  • 2 فصوص ثوم مفروم .
  • 1مكعبات البصل الأخضر .
  • 1/2 معلقة من التوابل الخضراء .
  • 1/4 معلقة من صلصة الصويا .
  • 1/4 معلقة فلفل حار .
    • 2 ملاعق كبيرة زيت نباتي .
    • 1/2 معلقة عصير ليمون .
    • 1 معلقة صغيرة من صلصة الطماطم .
    الخطوات :







    البدء بتقطيع القوانص إلي أجزاء صغيرة ( حوالي 1/2 بوصة ) ولكن تقطيع الكبد إلي قطع أكبر .

    تجهيز وعاء متوسط الحجم لوضع قطع الكبد والقوانص بداخله مع عصير الليمون وخطلهم جيداً ثم شطف الخليط بالماء البارد ثم تصفية الماء الزائد .

    يفضل نقع الكبد والقوانص في خليط التوابل المكون من الملح، الفلفل الأسود، التوابل الخضراء .

  • وبعدها وضعهم في وعاء وإضافة صلصة الطماطم وشرائح البصل إلي الخليط والخلط بينهم جيداً ثم النقع لمدة 15 دقيقة علي الأقل .





    القيام بتحميه الزيت علي درجة حرارة متوسطة ثم يضاف إليها الكبد والقوانص وإضافة صلصة الكاتشب والصويا إليها ووضع حوالي 1/4 كوب من الماء إلي الخليط وتغطيته حتي يغلي بلطف ويتم طهيه لمدة 25 – 30 دقيقة .

    بعد مرور 30 دقيقة قد يوجد هناك سائل متبقي لديك في الوعاء يغطي جزء من الكبد والقوانص، يفضل خفض درجة الحرارة إلي درجة متوسطة وتقليب الوعاء لطهي المكونات لمدة 3 دقائق حتي تصبح الكبد والقوانص جاهزة .

    عمل الكبد والقوانص المقرمشة :

    المكونات :
    • 1 رطل كبد الدجاج .
    • 1 كوب من زيت القلي ويفضل زيت الزيتون .
    • 2بيضة .
    • 1,1/4 كوب طحين .
    • 1/4 معلقة صغيرة من مسحوق الخبز .
    • الملح والفلفل حسب التذوق .
    • كمية من فتات الخبز .





    • أهم شئ هو ضبط كمية من الطحين ووضعه في وعاء مع البيض وهذه الخطوة بديلة عن إستخدام فتات الخبز .

      القيام بصب الزيت في المقلاة، يفضل إستخدام مقلاة الزهر الحديد لأنها الأفضل عند تغير درجة الحرارة إلي درجة وسط والحفاظ علي ملاحظة الزيت الساخن .

      البدء بوضع القوانص في خليط الدقيق والبيض لأنها تحتاج إلي وقت أطول في الطهي والتخلص من الدقيق الفائض بلطف .
 
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