كباب بدون لحم

سكون الفجر
كيف حالكم جميعاً؟ عساكم بخير وعافية
اليوم جبتلكم صفة عن جد رح تحبوها وخصوصاً الاطفال اللي ما بحبو الخضروات
الطعم خرافي والتحضير ولا أسهل من هيك
نبدأ بسم الله ...
2 كوب عدس أسود
2 حبة جزر مقشر ومقطع
2 حبة بصل مقطعة
2 حبة بطاطا كبيرة مقشرة ومقطعة
1 كوب بقسماط [كعك مطحون]
التوابل
1 ملعقة كبيرة من مرق الدجاج أو مرق الخضار
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
_____________________________________
في قدر على النار نضيف العدس والجزر والبطاطا والبصل ومرق الخضار او الدجاج حسب المتوفر
ونضيف فوقهم 3 أكواب من الماء
بعد الغليان نخفف النار ونتركه الى ان ينضج، يعني حوالي ساعة ونص
رح تلاقو كل المكونات قابلة للهرس
هون رح نضيف التوابل والبقسماط [فتات الكعك] ونبدأ بالعجن بشكل جيد الى ان نحصل على عجينة
متماسكة يمكن تشكيلها
بعد التشكيل نقوم بقلي قطع الكباب الخاصة بنا في زيت ساخن جداً
لكن ليس غزير انما يغمر نصف قطع الكباب
منشان نحصل على طعم الشوي نقوم بتسخين قطعة حطب ثم نضيف اليها الزيت ونغلق على القطع
منشان تاخذ هداك الدخان ويصير عندنا كباب حقيقي
نقدمه بالطريقة اللي تحبوها
بتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم وتكونو تحمستو لتجربتها
إنتظرونا مع وصفات جديدة باذن الله