كباب بدون لحم

كيف حالكم جميعاً؟ عساكم بخير وعافية
اليوم جبتلكم صفة عن جد رح تحبوها وخصوصاً الاطفال اللي ما بحبو الخضروات
الطعم خرافي والتحضير ولا أسهل من هيك

نبدأ بسم الله ...

2 كوب عدس أسود
2 حبة جزر مقشر ومقطع
2 حبة بصل مقطعة
2 حبة بطاطا كبيرة مقشرة ومقطعة
1 كوب بقسماط [كعك مطحون]
التوابل
1 ملعقة كبيرة من مرق الدجاج أو مرق الخضار
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
_____________________________________

في قدر على النار نضيف العدس والجزر والبطاطا والبصل ومرق الخضار او الدجاج حسب المتوفر
ونضيف فوقهم 3 أكواب من الماء

IMG_0522.webp


بعد الغليان نخفف النار ونتركه الى ان ينضج، يعني حوالي ساعة ونص
رح تلاقو كل المكونات قابلة للهرس

IMG_0523.webp


هون رح نضيف التوابل والبقسماط [فتات الكعك] ونبدأ بالعجن بشكل جيد الى ان نحصل على عجينة
متماسكة يمكن تشكيلها

IMG_0524.webp


IMG_0526.webp


IMG_0527.webp


بعد التشكيل نقوم بقلي قطع الكباب الخاصة بنا في زيت ساخن جداً
لكن ليس غزير انما يغمر نصف قطع الكباب

IMG_0528.webp



IMG_0531.webp


منشان نحصل على طعم الشوي نقوم بتسخين قطعة حطب ثم نضيف اليها الزيت ونغلق على القطع
منشان تاخذ هداك الدخان ويصير عندنا كباب حقيقي

نقدمه بالطريقة اللي تحبوها

IMG_0536.webp


بتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم وتكونو تحمستو لتجربتها
إنتظرونا مع وصفات جديدة باذن الله :cool:


1772053949549.webp

 

لذيذة جدا بورك فيك دمت مبدعة في عالم الطبخ أختي @سكون الفجر
 
فعلاً أنصحك تجربها أخي عن جد شهية
بارك الله فيكم على تواجدكم الجميل
 
الله يسلمك حبيبتي، بارك الله فيكِ
سعيدة بتواجدك
 
وعليكم السلام
وصفة سهلة وباينة بنينة ماشاء الله
يعطيك الصحة يامُبدعة ننتظر إبداعك😍❣️
 
ما شاء الله
تِسلم الأيادي
....
 
