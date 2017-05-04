المعيشة غالية و الكريدي ممنوع

بغلاء تكاليف العيش إلى السقف أصبح من الضروري وضع جدول لتنظيم الدخل و ميزانية تتماشى مع الظروف فاليوم المسؤول عن الأسرة لم يعد يستطيع ان يلبي الحاجيات بمفرده فهو يحتاج إلى عون مادي قد يكون من راتب زوجته أو أبنائه أو قد يعمل في وظيفتين إن حالفه الرزق لكن ماذا عن من راتبه قليل وليس لديه من يعينه كيف سيتحمل الوضع لأن أكيد قبل رأس الشهر سينتهي راتبه وبذلك يلجأ إلى اخذ المستلزمات من المحل عبر الكريدي ، لا ضير في ذلك إذا كان هذا الأخير يسدد ما عليه في الوقت المناسب لان العلاقة بين التاجر و المشتري مبنية على الجوار و المراعاة لكن الضير إذا كان لا يسدد دينه و يتهرب بأساليب ملتوية فهنا صاحب المحل تذهب فائدته أدراج الرياح . في المقابل هناك أشخاص لديهم رواتب لا بأس بها لكن ليس لديهم خطة لوضع المال في المكان المناسب تجدهم ببدرون في أشياء لا يحتاجونها بتاتا وفي الأخير يجدون أنفسهم محاطون بضائقة مالية ، فطبيعة الإحتياج تختلف من شخص لأخر هناك من ظروفه تستلزم و هناك من يكون السبب لعدم حسنه في التسيير . كيف ترى الأشخاص الذين يستعينون بالكريدي وهل من حق البائع أن يمنعه ؟؟؟ و ما هو الحل لهذه الظاهرة ؟ .