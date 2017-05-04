المعيشة غالية و الكريدي ممنوع

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة الأزرق الملكي, ‏20 أفريل 2017.

  1. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    [​IMG]
    بغلاء تكاليف العيش إلى السقف أصبح من الضروري وضع جدول لتنظيم الدخل و ميزانية تتماشى مع الظروف

    فاليوم المسؤول عن الأسرة لم يعد يستطيع ان يلبي الحاجيات بمفرده فهو يحتاج إلى عون مادي قد يكون من راتب زوجته أو أبنائه

    أو قد يعمل في وظيفتين إن حالفه الرزق لكن ماذا عن من راتبه قليل وليس لديه من يعينه كيف سيتحمل الوضع لأن أكيد قبل رأس

    الشهر سينتهي راتبه وبذلك يلجأ إلى اخذ المستلزمات من المحل عبر الكريدي ، لا ضير في ذلك إذا كان هذا الأخير يسدد ما عليه

    في الوقت المناسب لان العلاقة بين التاجر و المشتري مبنية على الجوار و المراعاة لكن الضير إذا كان لا يسدد دينه و يتهرب

    بأساليب ملتوية فهنا صاحب المحل تذهب فائدته أدراج الرياح . في المقابل هناك أشخاص لديهم رواتب لا بأس بها لكن ليس

    لديهم خطة لوضع المال في المكان المناسب تجدهم ببدرون في أشياء لا يحتاجونها بتاتا وفي الأخير يجدون أنفسهم محاطون

    بضائقة مالية ، فطبيعة الإحتياج تختلف من شخص لأخر هناك من ظروفه تستلزم و هناك من يكون السبب لعدم حسنه في التسيير .


    كيف ترى الأشخاص الذين يستعينون بالكريدي وهل من حق البائع أن يمنعه ؟؟؟

    و ما هو الحل لهذه الظاهرة ؟ .

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏20 أفريل 2017
    الحق سلاحي, حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏20 أفريل 2017
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    السلام عليكم
    طرح مفيد و قيم
    ساعود ان شاء الله
     
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    أم منيــــــر, ‏20 أفريل 2017
    #2
  3. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    شكرا على الإدراج

    في انتظار الإدلاء بدلوك

    بارك الله فيك
     
    حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏20 أفريل 2017
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    لي عودة باذن الله​
     
    حلم كبير و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    missing heart, ‏20 أفريل 2017
    #4
  5. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام

    لنا العتبة ولكم صدر البيت

    مرحبا بك في اي وقت

    بارك الله فيك
     
    حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏20 أفريل 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته


    أخي الفاضل موضوعك رائع بارك الله فيك

    الكريدي هو معاملة بين البائع والشاري ،وتحصل عن تفاهم بينهما وتحدد بقدر معرفة البائع للشاري ،فلو كان لا يعرفه لا يستطيع أن يقرضه ولو حتى شيء بسيط.

    أنا أرى أنها مساعدة من صاحب المحل لصاحب الدخل المحدود ،والذي لا يكفيه حتى لينهي الشهر ،أي نعم يجد صاحب المحل نفسه لا يبيع ولكن يساعد، لكن في نهاية المطاف ستأتي اليه أمواله مجتمعة هذا إذا كان الشاري شريف وعند كلمته .
    أما إذا كان ليس شريفا فتجربة واحدة تكفي كشفه ،ولا حاجة لإعادة الكرة واعطائه سلعة مرة اخرى .


    ويجب على رب العائلة من زوجة أو زوج أن يضعو جدولا للميزانية وترتيب أولوياتهما لكي لا يحتاجوا الى الكريدي (السلف ).

    وأعود الى أن الاسراف في أمور لا نحتاجها ويمكننا الاستغناء عنها لكي نوفر قيمتها الى نهاية الشهر والاقتصاد فيها بحركات يونيو بسيطة منا تساعدنا .
    مثلا
    1- الماء
    مثلا لا ندع الماء يسيل من الحنفية ونحن نغتسل أو نتوضأ للصلاة بل نستعمل إناء فهو إقتصادي.
    ولا نغسل الارضية كل يوم نسكب فيها خمسون لترا من الماء كما يفعل الاغلبية من العائلات ،يوم نغسلها وباقي الاسبوع نمسحها بقليل من الماء وننظم حياتنا لكي لا تتسخ الارض.
    نغرس اشجارا في الفناء اذا كان موجود لنستفيد منها ونسقيها بمياه غسيل السلطة او الخصر والفواكه .....

    2- الكهرباء

    مثلا يتفرج كل أفراد العائلة على تلفاز واحد ثم يذهبو الى النوم .
    ونزع كل الاسلاك الكهربائية من القوابس لأنهم أثبتو أنها تمتص الكهرباء حتى وإن كانت الآلة الموصولة بها لا تعمل مثل السلك الذي نملأ به بطارية الهاتف يجب نزعه ،وسلك التلفاز ،وسلك المكرويف ،وسلك المذياع وسلك الكمبيوتر المحمول كل هؤلاء يمتصوا الكهرباء إن تركناهم في القابس.
    ولا نفتح باب الثلاجه مطولا لأنه يستهلك الكهرباء بهذه الطريقة.

    3- الغاز
    يجب أن نعزل بيوتنا عندما نبنيها لكي لا تتسرب حرارة الفرن خارجا ولا نضطر لاستعمال المدفاة مطولا .
    ويجب أن نغطي الماء الذي نحن بصدد تغليته لكي يغلي بسرعة ولا يستهلك الغاز ولا نضعه فيه الملح أولا لأن الملح يطيل عملية الغليان فنضعه فيما بعد.

    4- عادات تعيننا على المصروف.
    اولا لا تكثر من انجاب الاطفال لانهم سيتعذبو معنا نحن اصحاب الدخل المحدود.

    نشتري فاكهة وخضر الموسم لأنها ستكون أرخص ومتوفرة .
    لا نرمي أكل اليوم بل نحفضه في إناء محكم الاغلاق ونضعه في الثلاجة ونأكله غدا ،فهذا يوفر وجبة واستعمال الغاز .
    لباس أولادنا الكبار يستعمله ابناؤنا الصغار ،ولو في البيت لنوفر شراء لباس البيت ،ونشتري لباس الخارج فقط .


    هذه كلها نصائح لأصحاب الدخل المحدود ويمكن للجميع الاستفاده منها للتوفير .

    بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع القيم
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    الأزرق الملكي, missing heart و rycerz معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏24 أفريل 2017
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    كاين مثل يقول بات بلا عشاء تصبح بلا

    دين والكريدي حاااجة متخرجش سورتو

    هاذوك لي معندهمش شهرية راني حاااايرة

    كيفااااااش يسلكو ديونهم.
     
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    صفاءdz, ‏4 ماي 2017
    #7
  8. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا بالأخ الكريم

    كلامك جوهر يلخص كل شيء

    الكريدي هو معاملة حسنة و تعتير مساعدة للناس وفك ضيقهم خصوصا أن لا يوجد فيها ربا هو مجرد تأجيل الدفع حتى انه له نفع

    عند صاحب الدكان لأنه يجلب الزبائن ذوي الدخل القليل لكن هناك من لا يعرف حده من هؤلاء الزبائن حيث يتوعد بالتسديد في

    رأس الشهر وبعدها يتهرب لمدة معينة قد تفوق ثلاث أشهر أو ربما أكثر ثم يعود لتسديد ديونه يعني مثلما نقول يسلك بسماطة

    لهذا بعد أصحاب المحالات الغذائية كرهوا لهذا وضعوا لافتة تمنع الكريدي .

    ربما كثرة الديون جعلت من البعض يتهرب لكن يجب على الشخص أن ينظم حياته ويضع ميزانية ليوازن بين المداخل و    المصاريف .

    فمثلا وجدت هذه الصورة في إحدى صفحات الموقع الإجتماعي يعني شخص راتبه الشهري 8200 و فاتورة الكهرباء ب 8400

    تشعر بالإستغراب لحجم التبذير رغما أن ثلاجة وتلفاز و خمس مصابيح لا يستهلك كل هذا القدر من الكهرباء

    يعني بعض الأشخاص لا يعرفون كيف يعيشون ثم يشتكون رغم قلة الدخل لديهم يجب أن يسيير حسب قدراته المالية

    على قول المثل مد لحافك على قد رجليك

    [​IMG]

    بارك الله فيك
     
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    الأزرق الملكي, ‏5 ماي 2017 على 11:32
    #8
  9. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا أختي الكريمة

    الدين هو مشكلة يعاني منها الكثيرون لان متطلبات الحياة أصبحت كثيرة و القدرة الشرائية ثقيلة على المواطن البسيط

    الكريدي ليس عيب فالإنسان إذا كان متأكد من أنه يستطيع أن يسدد ما عليه فلا بأس حتى صاحب التاج و يحتاج

    لكن إذا كان غير قادر على ذلك فمثلما قلتي الأفضل أن يجوع من أن يأكل وينام غير مرتاح البال و الناس تركض وراؤه ،

    قد نستغرب بتواجد أناس يعيشون بمبالغ زهيدة و يوفرون احتياجاتهم الضرورية لان أموالهم حلال و طرحت فيها بركة ربي

    المهم يجب ان يعرف كل واحد كيف يسير مداخله كي لا يهرب من ضائقة و يقع في أخرى

    بارك الله فيك
     
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    الأزرق الملكي, ‏5 ماي 2017 على 11:40
    #9
  10. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    أهلا أخي كلامك معقول ومنطقي جدا والكريدي حاجة ماشي ساهلة كي تروح تكردي كاين ناس يحسوك شغل راك تطلب فيهم وهذي العفسة تقيسني سورتو لمعندوش ولا واش رايك.
     
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    صفاءdz, ‏5 ماي 2017 على 11:47
    #10
  11. ha kh

    ha kh :: عضو منتسِب ::

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    بسبب نقص الدراسة في متطلبات الفرد من الجهات المعنية أجبر الكثير إلى اللجوء إلى الدين و قد يمر الشخص بضيق لكن ليس دايما
    الله يعين البشر
     
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    ha kh, ‏5 ماي 2017 على 11:48
    #11
  12. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    نعم حاجة صعبة عندما تضع نفسك في حالة الإحتياج وهناك فقراء يعيشون المحن و يرفضون الاستدانة من أي احد لان كرامتهم تمنعهم من ذلك

    لكن هذه الدنيا يجب أن نعيشها حسب الظروف كي نستمر ...هي الأمور كما شاهدتها دول من سرَّهُ زمنٌ ساءته أزمان
     
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    الأزرق الملكي, ‏5 ماي 2017 على 12:09
    #12
  13. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا اختي الكريمة

    نعم عدم التخطيط هو أهم أسباب الذي يجعل الشخص يمر بضائقة مالية و بالتالي اللجوء الى الدين

    ربي يعين كل واحد خصوصا في هذا الغلاء الفاحش ، واقع صعب على من له مسؤولية عائلة ودخله زهيد

    بارك الله فيك
     
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    الأزرق الملكي, ‏5 ماي 2017 على 12:13
    #13
  14. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    كيما يقولو الكسرة والماء والراس لسماء
    وشكوى لغير الله مذلة تحيا الفقاء ليعايشين وحامدين ربي وميمدوش اليد ويخدمو على رواحهم ويجيبو الخبز بعرق جبينهم
     
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    صفاءdz, ‏5 ماي 2017 على 12:14
    #14
  15. ha kh

    ha kh :: عضو منتسِب ::

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    هلا أخي انا رجل
    الخير في ما اختاره الله
     
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    ha kh, ‏5 ماي 2017 على 12:22
    #15
  16. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    عدنا والعود احمد باذن الله ،ارجو المعذرة للاطالة اخي الكريم جدا اسفة
    ترحب بك الجنة باذن الله اخي الكريم
    وفيك بارك الرحمن
    بارك الله فيك وجزاك كل خير لكلامك الطيب وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك

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    فيما يخص الموضوع ،ماشاء الله ولا قوة الا بالله تبارك الدي بيده الملك
    طريقة سردك للمواضيع مميزة جدا اخي بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
    الكريدي ،اتفهم اصحاب المحلات لانهم لا يتركون الناس تاخد بالدين بسبب نقص الثقة وبسبب مايحدث حاليا
    لكن يا اخوان ،نحن مسلمين
    وكما قلت و اقول دائما ،ان كنت تبحث عن السبب فهو دائما وابدا البعد عن الدين وضعف الوازن الديني
    تقول لا دخل لي به ؟ لكن واجبك نحو اخيك كمسلم ان تساعده
    نحن واجينا نحو اخواننا الغير مسلمين ان نساعدهم حين يطلبون فما بالك باخوك المسلم ؟
    اعتبرها يا اخي صدقة لوجه الله ،فالصدقة هي حل كل مشكلة باذن الله وحل كل ابتلاء باذن الله
    ومن يتصدق سيخلف الله عليه باحسن مما تصدق ان كان لوجه الله طبعا
    كيف تحكم عليه انه ليس نزيه ؟ ان كان هدا سبب عدم مساعدتك له ،من انت اصلا لتحكم عليه ؟
    لا يحق لاحد ان يحكم على احد ،الله وحده الكفيل بالعباد
    يا اخي صحيح يوجد المبذرون ،أولئك يجب نصحهم باذن الله
    لكن الفقراء ،عيب وحرام علينا ان لا نساعدهم
    تقول انه ربما يدعي الفقر ؟
    ماهمك انت ؟ اعمل واجبك لترضي ربك وهو بينه وبين خالقه وضميره
    الناس الان تريد مقابل لاي شيء وكل شيء كان
    لا يعملون اي شيء لوجه الله الا من رحم ربي
    فما علينا سوى ان نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل المسلمين
    ارجو تقبل مروري اخي الكريم
    تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
    في امان الله وحفظه
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    missing heart, ‏11 ماي 2017 على 15:37
    #16
  17. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا أختي الكريمة

    المساعدة هي من واجب كل مسلم على أخيه لأنها تدخل السرور و البهجة على الأخريين خصوصا إذا كانت هذه المساعدة من الضروريات مثل

    المواد الغذائية و يعتبر الكريدي قبل كل شيء رحمة للمحتاج الذي يمر بضائقة لأن نسبة كبيرة من المجتمع يلجأ إليه وذلك لضعف الدخل

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر

    على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

    فلا يوجد مشكل في الإستدانة من المحل إذا كان صاحب الدين يسدد في أقرب الآجال بل هنا صاحب المحل من واجبه أن يقدم الكريدي

    لأنه يتعامل كثيرا مع أصحاب الحي ويعتبرون من الجيران الذين ينشطون تجارته لكن يجب على المشتري أن يعرف حدوده سواء بالتقيد

    في وقت تسديد الدين أو الكمية التي يأخذها كي لا يضع صاحب المحل في حرج وهذا قد يوتر العلاقة بين التاجر و المشتري .

    شكرا على إبداء رأيك
     
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    الأزرق الملكي, ‏11 ماي 2017 على 17:25
    #17
  18. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
    لم اقصد حين قلت ان يساعده بان يصبر عليه في الدين ،لكن قصدت لما يكون داك الرجل فقير من واجبه ان يعطيه على الاقل النصف بدون مقابل
    مادا يفعل الفقراء ؟
    كل شيء اصبح غالي الثمن ​
     
    missing heart, ‏11 ماي 2017 على 18:07
    #18