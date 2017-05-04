المعيشة غالية و الكريدي ممنوع

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته





أخي الفاضل موضوعك رائع بارك الله فيك



الكريدي هو معاملة بين البائع والشاري ،وتحصل عن تفاهم بينهما وتحدد بقدر معرفة البائع للشاري ،فلو كان لا يعرفه لا يستطيع أن يقرضه ولو حتى شيء بسيط.



أنا أرى أنها مساعدة من صاحب المحل لصاحب الدخل المحدود ،والذي لا يكفيه حتى لينهي الشهر ،أي نعم يجد صاحب المحل نفسه لا يبيع ولكن يساعد، لكن في نهاية المطاف ستأتي اليه أمواله مجتمعة هذا إذا كان الشاري شريف وعند كلمته .

أما إذا كان ليس شريفا فتجربة واحدة تكفي كشفه ،ولا حاجة لإعادة الكرة واعطائه سلعة مرة اخرى .





ويجب على رب العائلة من زوجة أو زوج أن يضعو جدولا للميزانية وترتيب أولوياتهما لكي لا يحتاجوا الى الكريدي (السلف ).



وأعود الى أن الاسراف في أمور لا نحتاجها ويمكننا الاستغناء عنها لكي نوفر قيمتها الى نهاية الشهر والاقتصاد فيها بحركات يونيو بسيطة منا تساعدنا .

مثلا

1- الماء

مثلا لا ندع الماء يسيل من الحنفية ونحن نغتسل أو نتوضأ للصلاة بل نستعمل إناء فهو إقتصادي.

ولا نغسل الارضية كل يوم نسكب فيها خمسون لترا من الماء كما يفعل الاغلبية من العائلات ،يوم نغسلها وباقي الاسبوع نمسحها بقليل من الماء وننظم حياتنا لكي لا تتسخ الارض.

نغرس اشجارا في الفناء اذا كان موجود لنستفيد منها ونسقيها بمياه غسيل السلطة او الخصر والفواكه .....



2- الكهرباء



مثلا يتفرج كل أفراد العائلة على تلفاز واحد ثم يذهبو الى النوم .

ونزع كل الاسلاك الكهربائية من القوابس لأنهم أثبتو أنها تمتص الكهرباء حتى وإن كانت الآلة الموصولة بها لا تعمل مثل السلك الذي نملأ به بطارية الهاتف يجب نزعه ،وسلك التلفاز ،وسلك المكرويف ،وسلك المذياع وسلك الكمبيوتر المحمول كل هؤلاء يمتصوا الكهرباء إن تركناهم في القابس.

ولا نفتح باب الثلاجه مطولا لأنه يستهلك الكهرباء بهذه الطريقة.



3- الغاز

يجب أن نعزل بيوتنا عندما نبنيها لكي لا تتسرب حرارة الفرن خارجا ولا نضطر لاستعمال المدفاة مطولا .

ويجب أن نغطي الماء الذي نحن بصدد تغليته لكي يغلي بسرعة ولا يستهلك الغاز ولا نضعه فيه الملح أولا لأن الملح يطيل عملية الغليان فنضعه فيما بعد.



4- عادات تعيننا على المصروف.

اولا لا تكثر من انجاب الاطفال لانهم سيتعذبو معنا نحن اصحاب الدخل المحدود.



نشتري فاكهة وخضر الموسم لأنها ستكون أرخص ومتوفرة .

لا نرمي أكل اليوم بل نحفضه في إناء محكم الاغلاق ونضعه في الثلاجة ونأكله غدا ،فهذا يوفر وجبة واستعمال الغاز .

لباس أولادنا الكبار يستعمله ابناؤنا الصغار ،ولو في البيت لنوفر شراء لباس البيت ،ونشتري لباس الخارج فقط .









بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع القيم

تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير

حلم كبير هذه كلها نصائح لأصحاب الدخل المحدود ويمكن للجميع الاستفاده منها للتوفير .بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع القيمتقبل مروري مع فائق الاحترام والتقديرحلم كبير