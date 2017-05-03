دعاء وجنات واكتشاف السر (ج5)

****الجزء الخامس***

قرر سليمان الرحيل والاستقرار في منزل منفرد ، والذي يتواجد بالمدينة وتشاجر أخيه الأكبر علي معه لم يكن إلا سببا جبان ليسكن وحده في منزل كبير وهو يقول أن صاحبه من يساعده في كرائه

دعاء

في نفسها : لا أعرف من هذا الصاحب الذي يساعد عمي في كل شيئ حتى أنه يعطيه السيارة كلما يحتاجها وبالمقابل يساعده في كراء منزل كبير في المدينة!!!! هذا سرك يا عمي لن أرتاح حتى أعرفه

انصدم علي من رحيل أخاه الصغير الذي قضى عمره في خدمته وكان له في مثابة والدهما الذي تخلى عنهما صغيرا وفي اليوم الموالي بعد رحيل سليمان وعائلته الصغيرة زوجته صفية وياسمين واكرم ، أصبحت عائلة علي في صباح وكأنه مظلم ،دون أن يتكلم أحد حتى أن الأب علي رفض الذهاب إلى العمل لأنه في حالة سيئة... وبعد ساعة من الصمت

الأب

:كيف له أن يرحل بهذه الطريقة !!

الأم

: تغير تغير أخاك كثيرا يا علي والله أنا في حيرة

قامت الأختان إلى غرفتيهما عاجزتان على الكلام

جنات

: ألا تقولي شيئ يا دعاء

دعاء

: وماعساني أقول وأنت لم تصدقيني أبداا

جنات

: ولو أخبرك الآن بأني صدقتك

دعاء

: وكيف؟؟

جنات

: سمعت زوجة عمي صفية تسأل عمي عن المحل الذي أجره لصديقه

دعاء

: قلتي عمي أجر محل!!!

جنات

: نعم، من أين لعمي كل هذه الثروة؟؟؟

-تأكدت الأختان أن هناك ملعوب يقوم به عمهما في الوقت الذي والدهما غارق في عمله.

*********

انتهت العطلة الصيفة ورجع التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بما فيهم دعاء وجنات والتحاقهما بالصف الثانوي في منطقة جديدة

-مخطط دعاء أن تتعرف على صديقة ما تكون لعائلتها مكانة في المجتمع تستطيع أن تساعدها في قضية جدها ، دعاء وجنات خطتهما الأولى أن يبحثا عن جدهما لأنهما يشكان أن هناك علاقة به وبالسر الذي يخفيه عمهما والثراء الذي يعيش فيه الآن في المقابل يعاني والدهما كل أنواع الفقر والتهميش

-بعد حوالي شهرين تعرفت دعاء على صديقة لها في نفس صفها وقصت لها كل القصة وأنها تريد أن تصل إلى جدها بأية طريقة

أخبرتها هذه الصديقة والتي تدعى فريدة بأن هذه مهمة صعبة ولا تقدر عليها فتاة ولكن نصحتها بصديق لها (اي صديق فريدة) :هو انسان طيب ومهمته فعل الخير ، صحيح هو متهور بعض شيئ ومغرور لكن ان وضع شيئ في رأسه لن يهدأ له بال حتى يصل إليه

دعاء

: حسنا اتصلي به غدا دعيه يأتي الى هنا ، بشرط أن يكون فيه الثقة التامة

فريدة

:حسنا سيكون ماطلبتي.



يتبع****