دعاء وجنات واكتشاف السر (ج6)

-الجزء السادس-

لمن فاتته الأجزاء السابقة

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أصبحت عائلة علي (علي وزوجته رتيبة وبنتيه دعاء وجنات) شبه عائلة حزينة بعد مغادرة أخ علي والذي يدعى سليمان من البيت رفقة عائلته بطريقة جبانة ولأتفه الأسباب بعدما قضت العائلتين سنينا جميلة وتقاسمت معا متاعب الحياة

سليمان الآن يملك شقة وسيارة وأولاده يدرسون في مدارس خاصة ،كأنه ليس ذلك الشخص الذي كان يساعده أخوه في كل شيئ.

ذهبت الأختان دعاء وجنات للدراسة وفي الطريق اتصلت بهما فريدة صديقة دعاء : اسمعي جيدا سيأتي خالد الآن وسينتظرك في مكتبة الثانوية.. واعطيه كل المعلومات لكي يساعدك

دعاء :اختي جنات التحقي أنت بالصف وأنا الآن لدي مهمة

جنات :آه يا أختي اراك ستهملين دراستك من أجل قضية عمي.. هم الآن يتمتعون وأنت ستخسرين مستقبلك...(قاطعتها دعاء) : لن يهدأ لي بال حتى أعرف كل شي...

ذهبت دعاء إلى المكتبة وأخبرتها فريدة التي تغيبت في ذلك اليوم أن خالد يرتدي قميص أزرق و... و المهم كل المواصفات

دخلت ...فوجدت خالد بانتظارها لكن مع النظرة الأولى وجدته ذلك الشخص الذي صفعها يوم اعلنت نتائج امتحانات المتوسط

دعاء: هذا أنت (لم تستطيع اخراج الكلمات من الصدمة)

خالد: لا. لا تقولي أنك أنت ؟؟

دعاء : ينتقم منك الله ان شاء الله على فعلتك

وخرجت مسرعة من المكتبة وخالد يناديها : مهلا دعيني أتكلم معك

لم تكلمه دعاء ودخلت مباشرة إلى قسمها وهي مصدومة مما رأته

-بعد الإنتهاء من الدرس اتصلت دعاء بصديقتها فريدة وأخبرتها أنها لم تعد بحاجة لمساعدة أحد خاصة ذلك الذي يدعى خالد

في نفس الوقت فرح خالد لما رأى دعاء لأن ضميره أنبه من ذلك اليوم وتمنى أن يلقاها ويطلب منها السماح..

يتبع...



