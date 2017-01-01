مشاعر مهزومة

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏30 أفريل 2017.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    1,773
    الإعجابات المتلقاة:
    4,963
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel


    في ما مضى كانت البدايات جميلة

    أصدقاء.. كم و كيف كنا ؟ , كانت ذكريات رائعة

    في ما مضى كانت الوجوه حقيقية

    وليست مزيفة

    في ما مضى كانت الناس واقعية

    وليست مثاليّة

    في ما مضى كانت المشاعر جليّة

    وليست مخفية


    الآن أول شيء هو أن تتحطم


    الآن الصديق ينتهي ككل موسم

    فالناس تمثل الحب و الطيبة بكل احترافية

    الخيانة و الكذب موهبة خيالية

    والقلوب احتيالية


    لا يهم كم خدعنا و كيف , لا نطرح أسئلتنا بتلك الصيغة الاستفهامية

    نسأل من ؟ و لماذا هم من جعلوا مشاعرنا مهزومة ؟


    لا أعلم لم قلمي متردد هكذا من أول لآخر يوم ؟

    حتى الكتابة أصبحت تزيد من الألم


    أبحث بداخلي بين الحطام

    عن ما تبقى من أمل أو أحلام



    لكن بمشاعر مهزومة لن تجد أي شيء

    بمشاعر مهزومة بماذا قد تحلم ؟

    بمشاعر مهزومة تسلم نفسك للألم

    حتى تصل مشاعرك لدرجة اليأس


    ...







     
    الصحافية الساخرة, ‏30 أفريل 2017
    #1
  2. يونس الصديق

    يونس الصديق :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    7,929
    الإعجابات المتلقاة:
    2,424
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    السلام عليكم

    الهزيمة مرة لكنها تكسبنا القوة للثبات في يوم اخر
    قد تقتل مشاعرك وتكسر احلامك وتبطل مفعول سحر قلمك
    لكن علينا ان ننهض من جديد ونكتب من جديد ونحلم من جديد
    ونصنع لأنفسنا زورقا اخر كي نكمل هذا الفيلم القصير

    بارك الله فيك كتاباتك جيدة واصلي تميزك
    تحياتي
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    يونس الصديق, ‏6 ماي 2017 على 13:14
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    1,773
    الإعجابات المتلقاة:
    4,963
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    وعليكم السلام و رحمة الله
    صحيح , الهزيمة تفتح أعيننا على أمور لم نكن نعرفها و بهذا نغتنم فرصا أفضل :)
    مشكور أخي حقا يسعدني أن أقرأ كلاما محفزا ووجميلا منك :giggle: , بارك الله فيك أيضا
    لا تحرمني من ردودك أخي
     
    يونس الصديق معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏6 ماي 2017 على 17:28
    #3
  4. king5Dz

    king5Dz :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    33
    الإعجابات المتلقاة:
    9
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    شكرا بارك الله فيك
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    king5Dz, ‏8 ماي 2017 على 22:19
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    1,773
    الإعجابات المتلقاة:
    4,963
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    العفو ^^
    وفيك بارك الله
     
    الصحافية الساخرة, ‏9 ماي 2017 على 07:25
    #5