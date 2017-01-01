مشاعر مهزومة





في ما مضى كانت البدايات جميلة



أصدقاء.. كم و كيف كنا ؟ , كانت ذكريات رائعة



في ما مضى كانت الوجوه حقيقية



وليست مزيفة



في ما مضى كانت الناس واقعية



وليست مثاليّة



في ما مضى كانت المشاعر جليّة



وليست مخفية





الآن أول شيء هو أن تتحطم





الآن الصديق ينتهي ككل موسم



فالناس تمثل الحب و الطيبة بكل احترافية



الخيانة و الكذب موهبة خيالية



والقلوب احتيالية





لا يهم كم خدعنا و كيف , لا نطرح أسئلتنا بتلك الصيغة الاستفهامية



نسأل من ؟ و لماذا هم من جعلوا مشاعرنا مهزومة ؟





لا أعلم لم قلمي متردد هكذا من أول لآخر يوم ؟



حتى الكتابة أصبحت تزيد من الألم





أبحث بداخلي بين الحطام



عن ما تبقى من أمل أو أحلام







لكن بمشاعر مهزومة لن تجد أي شيء



بمشاعر مهزومة بماذا قد تحلم ؟



بمشاعر مهزومة تسلم نفسك للألم



حتى تصل مشاعرك لدرجة اليأس





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