مصادر الكالسيوم والسمنة، ما العلاقة؟

ما هو الكالسيوم؟

ما هو دور الكالسيوم في جسم الإنسان؟

كم يجب أن نستهلك من الكالسيوم في اليوم؟

ما الذي يعيق امتصاص الكالسيوم في الجسم؟

ما الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم؟

مصادر الكالسيوم:

أمثلة لأطعمة مختلفة ومحتوى الكالسيوم والسعرات الحرارية: