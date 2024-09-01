13 فائدة لعصير الشمندر

يعد عصير الشمندر أحد أنواع العصائر ذات القيمة الغذائية للجسم والصحة، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مركبات فريدة نشطة بيولوجياً تسمى البيتالين.

كما يعرف باسم عصير البنجر، وتفوق فوائد النيء منه على فوائده مطهوا، لأن الطهي يمكن أن يدمر العناصر الغذائيةفيه.

13فائدة لعصير الشمندر

1. خفض ضغط الدم

حيث يعمل على توسيع الشرايين وإرخائها، وتسهيل تدفق الدورة الدموية في الجسم.

2. إبطاء وتيرة تقدم مرض الخرف بسبب النترات الموجودة فيه والتي تحسن تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن، ما قد يبطئ من وتيرة تقدم مرض الخرف وأمراض الدماغ والأعصاب الأخرى.

3. تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل

لاحتوائه على مركبات النيترات والبيتالين التي تعمل على توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم بشكل عام، ما يزيد من النشاط ويرفع من مستويات الطاقة والقدرة على التحمل.

4. تحسين الهضم

يساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسينها، و الوقاية من الإمساك.

5. الحماية من فقر الدم

لاحتوائه على الحديد، والوقاية من الأنيميا وتعزيز عمليات تجدد الخلايا.

7. تعزيز صحة القلب من خلال خفض مستويات الهوموسيستبن بشكل طبيعي.

8. الحفاظ على وزن صحي لاحتوائه على كمية منخفضة من السعرات الحرارية و الدهون.

9. الوقاية من السرطان

حيث يعد أحد أنواع مضادات الأكسدة لاحتوائه على البيتالينات التي تحمي الجسم من بعض أنواع الخلايا السرطانية.

10. حماية وتحصين الكبد حيث

يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وفيتامين ج، وفيتامين أ، والحديد، ما يساعد في التقليل من الالتهاب ومحاربة تأثير التأكسد الإجهادي.

11. مصدر جيد لحمض الفوليك وهو من العناصر الغذائية الهامة لمنع إصابة الأجنة بأية عيوب خلقية، كما يساعد على خفض فرص حصول ولادة مبكرة للطفل.

12. المساعدة على خفض الكولسترول

السيء في الجسم، ورفع مستويات الكولسترول الجيد.

13. مصدر للفيتامينات والعناصر الأساسية

منها فيتامين ج، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة والضرورية لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من تأثير الشوارد الحرة الضارة.

العناصر الغذائية في عصير الشمندر

يحتوي كل كوب واحد من عصير الشمندر النيء أو ما يعادل 136 غرام على 58.5 سعر حراري، إضافة إلى غناه بعناصر وفيتامينات.

فيتامين ج.

الحديد.

البوتاسيوم.

حمض الفوليك.

الألياف.

الكربوهيدرات.

الماء.

فوائد الشمندر على معدة فارغة

يفضل تناوله على معدة فارغة، للإستفادة من فوائده الصحية حيث

يُقلّل من الالتهابات المختلفة في الجسم وكذا من ارتفاع ضغط الدم، ويخفض ضغط الدم المرتفع.

أفضل وقت لشرب عصير الشمندر

يشرب في المساء قبل النوم،يستحسن على معدة فارغة فهو الخيار الأفضل للحصول على فوائده العديدة

فوائد الشمندر لانقاص الوزن

يعتبر فعالا لكل من يعاني من الدهون في منطقة الكرش حيث يحتوي على مادة البيتين التي تساعد على تحفيز عملية تجديد خلايا الكبد و التمثيل الغذائي للخلايا الدهنية، مما يساهم في تحسين عملية حرق الدهون و منع تراكمها داخل الجسم

عصير الشمندر ” البنجر” للرياضيين

يزيد من قوة العضلات أثناء التمرين، حيث أظهرت دراسة سابقة نتائج قوة عضلية أعلى بنسبة 7 % لدى أولئك الذين تناولوا المشروب، مما يسمح برفع أوزان أثقل وأداء المزيد من التمارين،كون الشمندر غني بالنترات والمواد الكيميائية التي تعزز الأكسجين والدم حول الجسم وقد ارتبطت بزيادة القدرة على التحمل

الشمندر قيمة جمالية

.يستخدم لعلاج حب الشباب

نقوم بإعداد عصير مكون من شمندر وخيار وجزر وتناوله بانتظام.

. عمل ماسك علاجي للوجه عبر خليط عصير الشمندر مع اللبن الرائب، ويتم وضع الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

. ماسك الوجه المكون من الكركم والعسل وعصير الشمندر، ثم وضع الماسك على البشرة لعدة دقائق قبل النوم.

.وصفة الشمندر لعلاج التصبغات والبقع

الداكنة على البشرة

وذلك بعمل ماسك خارجي يتم صنعه عن طريق مزج أجزاء متساوية من عصير الشمندر مع عصير الطماطم، ثم يتم وضعه على البقع يوميًا.

.شرب عصير الشمندر بانتظام يوميا .

أهم وصفات الشمندر للوقاية من علامات تقدم السن

خلط القليل من عصير الشمندر مع العسل والحليب، ثم وضع المزيج الناتج موضعيًا على البشرة مرة أو مرتين أسبوعيًا

محاذير الشمندر

_تغير لون البول ولون البراز إلى اللون الوردي، بسبب الصبغات الطبيعية فيه. وهي حالة مؤقتة غير ضارة.

_هبوط ضغط الدم، نتيجة تزامن شرب عصير الشمندر الذي يعمل على خفض الدم مع تناول الادوية الخاصة بذلك.

_الإصابة بحصوات الكلى، بسبب احتوائه على مستويات عالية من الأوكسالات، وهي مواد تشكل بلورات في البول، وقد تؤدي إلى تكوين حصى الكلى.

_التعرض لحساسية عصير الشمندر، والتي تسبب احتقان الأنف