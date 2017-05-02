صحِّح كلماتك ، فقد تكونُ أطولَ منك بقاءً

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏2 ماي 2017.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    بسم الله الرحمن الرحيم


    هذه كليمات لأهل المنتديات ، و كتاب مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث قد يرقُم المرءُ و ينشر ، كل واردةٍ على الخاطر
    من غير نظر إلى مبتدإها و منتهاها ، و لا إلى مضمونها أو فحواها ، و لا إلى أصلها أو مثواها
    أقول مذكرا نفسي و إخواني ( غفر الله لي و لكم )
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    إذا تقادم الزّمان ، و لم يعد يعجبك رونق المكان ، و لا طلاء تلك الجدران ، ولا بهاء السّقف و الأركان
    احتضنتَ قرطاسا و قلما ، و احتسبتَ الأمور جِلاًّ و لمَماً ، و بادرتَ الوقت و لم تؤخّر قدما
    ثمّ بعد أيَّام من ذلك ، يتبدّلُ جلُّ ما هنالك ، و يزوغُ البصر لتلك المسالك ، التي تخالها من الحُسنِ أمُّ السّبائك
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    أغلبنا قد أتت عليه سنون ، و هو يُعمل قلمه في صحائف منتداه ، فهل أجال نظره فيما سوّدت يوما يداهُ ، و صعّدَ الفكر فيما أراقتْ مِدادَه يُمناه
    فليحتضن مصفوفة الحروف ، و ليَصْرِفْ بصرَه تلقاء وجهِ الحاسوب ، و يقلِّبُ صفحاتِ مخطوطتِه مُدقِّقا و يُصوِّبُ اللُّبَّ فيها مُحقِّقا
    و يٌنقِّحُ و يُرجِّح ، و يُصحِّحُ و يُلقِّح
    فإنّ المرء قد يَسْطُرُ اليوم ما لا يَرتضيه غدا ، و يَستقبحُ اليومَ ما استحسنه أمسِ

    فهي دعوةٌ ، لتجديد البناء ، و استصلاح الفِناء ، فقد يطول بكتابك بعدك البقاء


    مامــن كاتــب إلا سيفـــــنى ................... ويُبقِي الدهرُ ماكتَبت يداهُ
    فلا تكتب بكفك غير شيء ................... يسرُّك في القيامة أن تراه


    أبو عاصم مصطفى بن محمد
    السُّلمي
    تبلــــــــبالة
     
    ميمي مرام, mohamedfathi, Asseli Queen و 5 آخرون معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏2 ماي 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    -بارك الله فيك ، فكم ممن يكتب ليلفت أنظار الناس أو ليظحكهم ، أو ليحصد المشاهدات ...أو الإعجابات وبعد؟ ستبقى شاهدة علينا فأن نشرنا خير فخير نلقى وإن شرا فشر.. حفظنا الله جميعا
     
    أسينات, ابو ليث, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 ماي 2017
    #2
  3. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    جزاك الله خيرا اخي
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    مشاغب, ‏3 ماي 2017
    #3
  4. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    أحسن الله إليك.
    قال تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30))
    قال الشيخ عبد الرحمان بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره النافع الماتع ما نصه؛
    { يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا } أي: كاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرة، كما قال تعالى: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره } والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها، كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها { وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا } أي: مسافة بعيدة، لعظم أسفها وشدة حزنها، فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن، وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول { يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله } { يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض } { ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانًا خليلا } { حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين } فوالله لترك كل شهوة ولذة وان عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح، ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضر، فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلا وآجلا، ويحجم عن ما يضره عاجلا وآجلا، ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا، وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح، والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب، فقال { ويحذركم الله نفسه والله رءوفٌ بالعباد } فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام، حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه.
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏3 ماي 2017
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    أكيد أكتب لأفيدكم وأرد على الموضوع لنحسو يفيدني بارك الله فيك
     
    صفاءdz, ‏4 ماي 2017
    #5
  6. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    احسنت
     
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    أسينات, ‏5 ماي 2017
    #6
  7. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏5 ماي 2017
    #7
  8. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
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    و فيك.
     
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    ابو ليث, ‏5 ماي 2017
    #8
  9. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
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    أرجوا من إخواني و أخواتي تغيير صورهم الرمزية الحاملة لصور ذوات الأرواح، تعبنا و الله تعبنا، عفى الله عنكم و غفر لكم جميعا.
     
    Asseli Queen معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏5 ماي 2017
    #9
  10. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    ربي يغفرلنا ان شاء الله
    ابو ليث

    وليش تعبتو
     
    Asseli Queen, ‏5 ماي 2017
    #10
  11. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    ما يقارب العشر السنوات و نحن نقدم النصائح لإخواننا و أخواتنا أن صور ذوات الأرواح خاصتا منها الفاتنة جالبة للوزر و حاملة على الإثم معينة على المنكر صارفة عن البر، فيها إجتراء و مخالفة لأحكام الشرع الحكيم، و المرء يحرص على ما ينفعه و ما ينفع إخوانه و لا يكون على العكس من ذلك، سيما إذا من رواد منتديات الشريعة الاسلامية، و قد تنوعت المواضيع في هذا المضمار و كل مرة ننبه و ننصح بالنصائح الخاصة عن طريق الرسائل و النصائح العامة عن طريق المواضيع لكن المخالفات تتكرر، لذا قلت تعبنا و الله تعبنا.
    وفقك الله إلى ما فيه رضاه.
     
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    ابو ليث, ‏5 ماي 2017
    #11
  12. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    اه اكي مرسي
     
    Asseli Queen, ‏5 ماي 2017
    #12
  13. kamel22

    kamel22 :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    بارك الله فيك
     
    kamel22, ‏7 ماي 2017 على 22:15
    #13
  14. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
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    و فيك بارك الله.
     
    ابو ليث, ‏8 ماي 2017 على 22:03
    #14
  15. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    ميمي مرام, ‏10 ماي 2017 على 20:16
    #15
  16. ابو ليث

    ابو ليث
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    اللهم أاامين.
     
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    ابو ليث, ‏10 ماي 2017 على 22:51
    #16
  17. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏13 ماي 2017 على 15:24
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