الشي اللي ما يعجبنيش فيك ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شااء الله اموركم تمام واحوالكم تمام حرصا مني على اعادة احياء القسم ولو بالمواضيع البسيطة قررت نفتح موضوع خلاف لما تعودناه في منتدانا منتدى اللمة الجزائرية وفي قسم اهنا فرغ واش كاين في قلبك كثيرة هي المرات التي جاملنا فيها بعضنا البعض وكثيرة هي المرات التي مدحنا فيها بعضنا البعض لكن لا يوجد شيء اجمل واحسن من ان يوضع الانسان في اختبار الحقيقة ليس الكل كااملا ومنا من يخطئ دون ان يشعر لذا قررت ان اضع في كل حصة وفي كل موضوع عضوا من الاعضااء تحت مجهر النقد بحيث يكون مضمون الموضوع ومحتوى الردود هو مجموعة التصرفات ردات الفعل والاشياء التي لايحبها الاعضاء في العضو الضيف وباذن الله لن يكون هناك اي حاجز او اي مشكل في استجابة العضو الضيف مع ردود الاعضاءا وبما اني من كتب الموضوع فاقترح نفسي @hakim story ضيفا لهذا العدد الى ان نجد العضو الذي يحل في المكان ملاحظة :في الحقيقة لن يكون استدعاء العضو الا بموافقته حتى نتجنب اي احراج بحول الله للعضو