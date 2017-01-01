الشي اللي ما يعجبنيش فيك ؟

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة hakim story, ‏5 ماي 2017 على 19:33.

  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ان شااء الله اموركم تمام واحوالكم تمام
    حرصا مني على اعادة احياء القسم ولو بالمواضيع البسيطة قررت نفتح موضوع خلاف
    لما تعودناه في منتدانا منتدى اللمة الجزائرية
    وفي قسم اهنا فرغ واش كاين في قلبك
    كثيرة هي المرات التي جاملنا فيها بعضنا البعض
    وكثيرة هي المرات التي
    مدحنا فيها بعضنا البعض لكن لا يوجد شيء اجمل واحسن من ان يوضع الانسان في اختبار الحقيقة
    ليس الكل كااملا ومنا من يخطئ دون ان يشعر لذا قررت ان اضع في كل حصة وفي كل موضوع
    عضوا من الاعضااء تحت مجهر النقد بحيث يكون مضمون الموضوع ومحتوى الردود هو مجموعة
    التصرفات
    ردات الفعل
    والاشياء
    التي لايحبها الاعضاء في العضو الضيف
    وباذن الله لن يكون هناك اي حاجز او اي مشكل في استجابة العضو الضيف مع ردود الاعضاءا
    وبما اني من كتب الموضوع فاقترح نفسي @hakim story ضيفا لهذا العدد الى ان نجد العضو الذي يحل في المكان
    ملاحظة :في الحقيقة لن يكون استدعاء العضو الا بموافقته حتى نتجنب اي احراج بحول الله للعضو

     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 19:33
    #1
  2. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    موضوع مميز اخي الصغير
    كالعادة دمت مميز ومتميز ان شاء الله يارب
    في المتابعة باذن الله
    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏6 ماي 2017 على 12:00
    #2
  3. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    لم اقرا الجزا الخاص بانك اول ضيف
    مرحبا بك ،يوجد شيء لا يعجبني فيك بل شيئين في الواقع
    لما تقللي شكرا واسمحلي هدا اولا
    ولما تغضب من شخص او تنزعج من تصرفو معك وتخليها فقلبك بدون ماتروح تعاتبو
    يا اخي اقولها عن تجربة ان تقول لداك الشخص مايزعجك وتصارحه فيمكن انه لم يقصد افضل بكثيير من دلك
    فهناك مشاكل حدثت بسبب كلام ومشاعر لم تقال وليس بسبب ماحدث وقيل
    هده نصيحة فقط واتنى ان لا تغضب مني وكنت قد قلت لك هدا من قبل
    و ارجو منك المعذرة ان اخطات في حقك يوما دون قصد مني
    ارجو تقبل مروري مجددا
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله ​
     
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    missing heart, ‏6 ماي 2017 على 12:05
    #3
  4. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    hakim story, ‏6 ماي 2017 على 12:05
    #4
  5. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    معليه يااختي كلامك عن عين الحق
    صراحة هذه الخاصية ممكن تعتبريها انت شيء غير جيد
    في حين نعتبرها خاصية مليحة وهي انو نسيطر على مشاعر الغضب
    خاصة مع الناس اللي تحسهم اقل عقلا منك يعني داخلة في فضيلة الحلم والعفو عند المقدرة
    وكاين احيانا لا ما نخليها في قلبي وانفجر تلقائيا دونما شعور
    ربي يهنيك اختي وانت من بين الناس اللي صراحة ما نقدر نزعف منهم
    بيسك ديما لسانك الطيب حاضر معك وبقوة ههه ربي يحفظك
     
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    hakim story, ‏6 ماي 2017 على 12:08
    #5
  6. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    اعلم دلك ،لا اقصد في الحلم والعفو فداك ما احبه فيك اخي الصغير
    لكن اتكلم عن احيانا ،صحيح لا تتكلم عند الغضب بل استغفر فقد تقول اشياء تندم عنها لاحقا
    لكن بعد دهاب الغضب يجب ان تقول مايزعجك وان تكلم كل احد على حسب عقله وهكدا ان شاء الله يدهب سوء الفهم
    هدا ماقصدته
    ويهنيك يارب اخي الصغير ،واااااااااااااااااااااااااااه مانقبلش يعني حتى وادا جرحتك دون قصد ماتزعفش مني
    اعتراض اخي الصغير الحكم اعتراض ،طويل عريض لازم تزعف ونزيد نعاونك تزعف عليا وتجري موراي بالبشماق تان
    ادا ساتخلى عن لساني هاه هههههههههههه يعني هو سبابي
    ويحفظك ويبارك فيك يارب اخي الصغير
     
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    missing heart, ‏6 ماي 2017 على 12:13
    #6
  7. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    موضوعك رائع اخي
    هاك مليحة باش يعرف كل واحد حجا متعجبهمش فيه
    ايه انا منقدرش نحكم عليك بويسك منعرفكش مليح
    تحياتي ليك
    ;););)
     
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    Asseli Queen, ‏6 ماي 2017 على 12:15
    #7
  8. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    معليه اختي اكيد الحكم على الشي فرع من تصوره كيما قرينا في الفلسفة خخخخ
    بارك الله فيك حضورك شيء جيد
     
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    hakim story, ‏6 ماي 2017 على 12:27
    #8
  9. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    هههه ربي يحفظك ختي نجري بالبشماق ونحكمك من الشعر ههه
    ربي يهنيك ختي
     
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    hakim story, ‏6 ماي 2017 على 12:29
    #9