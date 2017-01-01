الشي اللي ما يعجبنيش فيك ؟

لم اقرا الجزا الخاص بانك اول ضيف

مرحبا بك ،يوجد شيء لا يعجبني فيك بل شيئين في الواقع

لما تقللي شكرا واسمحلي هدا اولا

ولما تغضب من شخص او تنزعج من تصرفو معك وتخليها فقلبك بدون ماتروح تعاتبو

يا اخي اقولها عن تجربة ان تقول لداك الشخص مايزعجك وتصارحه فيمكن انه لم يقصد افضل بكثيير من دلك

فهناك مشاكل حدثت بسبب كلام ومشاعر لم تقال وليس بسبب ماحدث وقيل

هده نصيحة فقط واتنى ان لا تغضب مني وكنت قد قلت لك هدا من قبل

و ارجو منك المعذرة ان اخطات في حقك يوما دون قصد مني

ارجو تقبل مروري مجددا

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله ​