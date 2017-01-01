الكسل يكتسح ربيعنا

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته



اخي الكريم موضوعك رائع كعادتك مميز في طرحك ،بارك الله فيك.



الربيع هو الفصل الوحيد الذي يشعرنا بالسعادة والغبطة والهدوء النفسي ،الربيع نور الله على الارض وبداية جديدة لجميع المخلوقات فالنباتات تبرعم والحيوانات تتوالد والارض تتجدد وتفجر خيراتها للذي اجتهد في العمل بها ،فتسعده كما أسعدها .



وهو فصل للانسان ليجدد العهدة مع اجسامهم ،بتغذيته جيدا لان الربيع فصل الخضراوات والفواكه الطازجة ،حتى شعر الانسان اكثر نموه في شهر افريل يعني كل شيء ينمو ويكبر.



إلا الهمم تبقى منخفضة والسواعد غير مشمرة ،لماذا لست أدري ؟



اتحدث عن نفسي لا شتاء ولا ربيع ولا صيف ولا خريف عندي الوقت للكسل ،إلا إذا مرضت مرضا أرقدني في الفراش ،اعمل أقرأ ألاعب أولادي أدرسهم أهتم بأمور أخرى أجد النهار وقد انقضى ،أخلد الى النوم مثل طفل صغير.

الهمة هي كل شيء في الربيع إذا اعتبرناه انطلاقة نفسية جديدة ،لذلك أحبه كبرت في الريف وترعرعت وسط الجديان والخراف ( صغار الماعز والشاة) ووسط أزهار الياسمين والبابونج وشقائق النعمان ووسط السواقي والحشائش الملتفة هنا وهناك ،والعصافير بجميع انواعها ،وكبرت وأنا متعود على تجديد الهمة كلما جاء الربيع

تخرج الصيصان الصفراء الصغيرة من بيضاتها نتبعها ونفرح بها ونهتم بها ،ولا نكسل ولا نمل لذلك تعودت على أن الربيع هو فصل الولادة الجديدة وفصل التجدد والعطاء .



الربيع نور الله في الارض اعطاه لنا لنعتبر من الولادة الجديدة للمخلوقات،لنعتبر من ولادة ورقة الشجر في الربيع وموتها في الخريف لتخلف مكانها ورقة أو غصن آخر ،في مثل هذا هي الحياة ولادة وموت ويجب علينا شحذ الهمم في كل وقت وحين ..

أخي الكريم بارك الله فيك على الموضوع الرائع و الجميل كجمال الربيع وبهائه

ربيعك كله نشاط وحيوية إن شاء الله

تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير

حلم كبير