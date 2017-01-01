الكسل يكتسح ربيعنا

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الأزرق الملكي, ‏7 ماي 2017 على 13:50.

  1. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    إنّ التغيرات التي تحدث في الطبيعة تصنع فارق كبير في حياتنا وذلك بتغير الجو من بارد إلى حار حيث تنسج الشمس خيوطها

    الذهبية ويطلق الهواء عليله و يطول النهار ويتجه إلى التوقيت الصيفي فيتكون الخمول الذي هو ردة فعل لهذا الفصل لأن يزداد

    هرمون الميلاتونين و الذي يجعلنا نحتاج إلى النوم ، يشتكي الكثيرون من الكسل لأنه يضعهم في حياة ثقيلة و مسار غير سليم

    فالطالب الذي كان يجتهد يتراجع في عطائه و الموظف يتذمر من تعب الذي يرافقه والناس تبتعد عن الشوارع فيقضون جل أوقاتهم

    في المكاتب أو داخل البيوت لعلهم يجدون شيء من الراحة وهذا النمط الجديد يغير في الوزن لهذا نرى ذلك التحول من ناحية البدانة

    عند الأشخاص الذين يجلسون طوال الوقت في مكان واحد كما أنّ قلة النشاط يؤثر على النفسية حيث يعاني الشخص الكسول من

    أمراض نفسية كالكآبة و التذمر من كل شيء وربما يكره حياته بسبب عجزه عن قيام بواجباته التي تخصه لأن النفس مرتبطة

    بالجسد وعندما يحدث خلل في أحدهم يؤثر تلقائيا في الآخر ، هذه الظاهرة القائمة على قدم و ساق هي محطة استغراب لان الربيع

    معروف بجماله و نمو الأخضر و الزهر حيث يعد من رموز التتفاؤل وفرصه للتجديد حتى الحيوانات تخرج من سباتها لتنشط لكن

    ما يحدث عند الأغلبية هو العكس أين يدخلون في سبات موسمي إلى أجل مسمى .

    - سؤال عام ... ماذا يمثل لك فصل الربيع وكيف يمكن التغلب على الكسل في هذا الموسم؟؟؟

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    [​IMG]
     
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    الأزرق الملكي, ‏7 ماي 2017 على 13:50
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    فصل الربيع هو الحياة و الجمال و الراحة النفسية لكنفي الريف كما في الصورة الراىعة التي وضعتها
    والريف يتطلب سيارة و السيارة غير موجودة يعني لا ربيع عندي
    شكرا لانك اريتنا الربيع في الصورة
    و بالتالي القيلولة حتى الموت
     
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    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 14:00
    #2
  3. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام

    مرحبا أختي ميلينا

    صحيح المناطق الريفية تختلف عن المدن من حيث الأجواء لكن هذا ليس مبرر كافي للكسل وأخذ موسم قيلولات

    نسبة كبيرة جدا من الناس تعاني هذا الموقف من قلة النشاط الذي يعتبر غير سوي لهذا خصصت هذه الفسحة ربما نجد حل لمثل

    هذا الخمول الذي يظهر في هذا الفصل وكيف نعيش الربيع بشكل يلائم .
     
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    الأزرق الملكي, ‏7 ماي 2017 على 14:30
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    مرحبا با أخي الطيب
    لانني ابنة الريف و عشت طفولتي فيه احبه كثيرا فيه الطبيعة النقية و الهواء الصافي العليل و الخضرة التي تريح البال و الورود الطبيعية و رائحة الحشائش و الزهور المتنوعة تنطلق هنا و هناك فتسترجع ذكرياتك الجميلة و الاليمة لانها سنة الحياة و هذه هي المتعة فالربيع هو الريف و الصورة خير دليل
    أما في المدينة فهو الملل عمل تلفاز شبكة عنكبويتة و روائح الطبيعة بعيدة تماما عنا ،بل أصبح الناس يتوجهون اليها كل حسب قدرته
    فالتسوق ممل أيضا و مهما حاولنا عمل البديل للطبيعة في الربيع فلن ننجح
     
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    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 14:48
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    فصل الربيع نحبوو بزاااف ونحب نحوس فيه منخلي حتى بلاااصه ونحب نرقد فيه ديجا راني نعسااانة شكرااا ع الموضوووع
     
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    صفاءdz, ‏7 ماي 2017 على 14:51
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    @حلم كبير
    معنى الربيع عندك ....الريف ام المدينة
     
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    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 16:21
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اخي الكريم موضوعك رائع كعادتك مميز في طرحك ،بارك الله فيك.

    الربيع هو الفصل الوحيد الذي يشعرنا بالسعادة والغبطة والهدوء النفسي ،الربيع نور الله على الارض وبداية جديدة لجميع المخلوقات فالنباتات تبرعم والحيوانات تتوالد والارض تتجدد وتفجر خيراتها للذي اجتهد في العمل بها ،فتسعده كما أسعدها .

    وهو فصل للانسان ليجدد العهدة مع اجسامهم ،بتغذيته جيدا لان الربيع فصل الخضراوات والفواكه الطازجة ،حتى شعر الانسان اكثر نموه في شهر افريل يعني كل شيء ينمو ويكبر.

    إلا الهمم تبقى منخفضة والسواعد غير مشمرة ،لماذا لست أدري ؟

    اتحدث عن نفسي لا شتاء ولا ربيع ولا صيف ولا خريف عندي الوقت للكسل ،إلا إذا مرضت مرضا أرقدني في الفراش ،اعمل أقرأ ألاعب أولادي أدرسهم أهتم بأمور أخرى أجد النهار وقد انقضى ،أخلد الى النوم مثل طفل صغير.
    الهمة هي كل شيء في الربيع إذا اعتبرناه انطلاقة نفسية جديدة ،لذلك أحبه كبرت في الريف وترعرعت وسط الجديان والخراف ( صغار الماعز والشاة) ووسط أزهار الياسمين والبابونج وشقائق النعمان ووسط السواقي والحشائش الملتفة هنا وهناك ،والعصافير بجميع انواعها ،وكبرت وأنا متعود على تجديد الهمة كلما جاء الربيع
    تخرج الصيصان الصفراء الصغيرة من بيضاتها نتبعها ونفرح بها ونهتم بها ،ولا نكسل ولا نمل لذلك تعودت على أن الربيع هو فصل الولادة الجديدة وفصل التجدد والعطاء .

    الربيع نور الله في الارض اعطاه لنا لنعتبر من الولادة الجديدة للمخلوقات،لنعتبر من ولادة ورقة الشجر في الربيع وموتها في الخريف لتخلف مكانها ورقة أو غصن آخر ،في مثل هذا هي الحياة ولادة وموت ويجب علينا شحذ الهمم في كل وقت وحين ..
    أخي الكريم بارك الله فيك على الموضوع الرائع و الجميل كجمال الربيع وبهائه
    ربيعك كله نشاط وحيوية إن شاء الله
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
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    حلم كبير, ‏7 ماي 2017 على 17:16
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    شكرا على الدعوة اختي الكريمة بارك الله فيك
    لقد ادليت دلوي والربيع في قريتي التي كبرت فيها لم أرى مثله في مشوار حياتي ...
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    ميلينا معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏7 ماي 2017 على 17:20
    #8
  9. Only me

    Only me :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله في طرحك القيم والمفيد
    بالنسبة لي وكمفهوم عام فصل الربيع يعتبر فصل الجمال، النسيم العليل والمروج الخصراء وكما هو معروف في عادتنا وتقاليدنا استقبال فصل الربيع بكل حفاوة ونشاط ففيه الأيام تطول قليلا وهذا ما يمنح الأسرة الجزائرية متسع من الوقت لممراسة العديد من النشاطات ( يعني بالدارجة نديرو الميناج ونغسلو الفراش الثقيل تاع الشتاءونسبغو الديار ووو) وكأنو تحضير لعرس أو مناسبة ، لكن للأسف هذا كان زمان .
    اليوم وبتغير الأحوال الجوية كما تفضلت تغير مفهوم الربيع فاليوم السخانة وغدوة البرد والانسان مايجي يدير كوراج باه يخدم حاجة حتى تخرجلو هاذيك الشمس وتفشلو في مكانو ، ولكن أنا نشوف بلي الانسان لازم يقاوم شوية باه تتغير هاذ الوضعية ويرجع مفهوم الربيع الحقيقي
     
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    Only me, ‏7 ماي 2017 على 17:27
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    تتجدد الحياة مع كلامك عن الربيع في المدينة و تنمو الخلايا و تنشط عندما تحدثت عن الربيع في الريف و انا ابنة الريف فيا لها من حكاية
     
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    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 17:28
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    @Onlyme.
    ربيعك
     
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 17:34
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    شكرا لتلبيتك الدعوة
    و الف شكر لدلوك الجميل
    كل الاحترام و التقدير
     
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 17:37
    #12
  13. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    @عامرو
    لا تراقب فقط شاركنا ربيعك كيف و اين
     
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 17:38
    #13
  14. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    ما موقع البراج عندكم
     
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 17:40
    #14