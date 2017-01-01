راني حزييينه

اليوم سمح فيا لي كنت نعتبرو أهم شخص في حياااتي وخلااني في نص الطريق رغم أنه عاهدني بالوفاء والإخلااص أنا ثااني نحيتو من رااسي والحمد لله لي بان على حقيقتو ،حتى لو أني نتوجع بصح ربي كاااين هو لي ياخذلي حقي منو ، والله غير ظلمني بزاااف ومنيش مسمحاتو لا في الدنيا ولا الآخره ، هو شخص أناني ويحب غير روحو ، إن شاء الله ربي ينتقم منو كيما بكاااني وكذب عليا في صوالح مدرتهمش ،ربي يفرج عليا بسكو مقلقه اليووووم بزاااف ونبكي بزاااف ،أدعولي ربي يصبرني. إن شاااء الله ربي يبكيه كيما بكاااني كنت القصص نشوفها غير في الأفلاام مي درك أنا لعايشتها ومشكيتش ننسى ولا ندير الثقه في شخص آخر ربي يجيب لي فيها الخييير.