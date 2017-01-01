راني حزييينه

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة صفاءdz, ‏9 ماي 2017 على 11:17.

  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    اليوم سمح فيا لي كنت نعتبرو أهم

    شخص في حياااتي وخلااني في نص

    الطريق رغم أنه عاهدني بالوفاء

    والإخلااص أنا ثااني نحيتو من رااسي

    والحمد لله لي بان على حقيقتو ،حتى لو

    أني نتوجع بصح ربي كاااين هو لي

    ياخذلي حقي منو ، والله غير ظلمني

    بزاااف ومنيش مسمحاتو لا في الدنيا

    ولا الآخره ، هو شخص أناني ويحب غير

    روحو ، إن شاء الله ربي ينتقم منو كيما

    بكاااني وكذب عليا في صوالح

    مدرتهمش ،ربي يفرج عليا بسكو مقلقه

    اليووووم بزاااف ونبكي بزاااف ،أدعولي

    ربي يصبرني. images (13).jpg

    إن شاااء الله ربي يبكيه كيما بكاااني

    كنت القصص نشوفها غير في الأفلاام

    مي درك أنا لعايشتها ومشكيتش

    ننسى ولا ندير الثقه في شخص آخر

    ربي يجيب لي فيها الخييير.
     
    صفاءdz, ‏9 ماي 2017 على 11:17
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