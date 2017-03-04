بادشتوبر يقترب من البريمييرليج

يرفض نادي شالكه الألماني، تمديد فترة إعارة هولجر بادشتوبر، لاعب بايرن ميونيخ المنضم لصفوفهم يناير/كانون ثان الماضي، ليعود اللاعب لفريقه الأصلي البافاري. ولعب بادشتوبر في الأعمار السنية المختلفة في بايرن ميونيخ، وحصل معهم على بطولة الدوري الألماني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. وذكرت صحيفة "بيلد"، أن شالكه لا يرغب في التجديد لبادشتوبر، في الوقت الذي أخرجه النادي البافاري من حساباته تمامًا، ولذلك فمن المتوقع رحيله للدوري الإنجليزي في ظل رغبة مانشستر سيتي في التعاقد معه. وسبق وحاول السيتي التعاقد مع اللاعب في يناير/كانون ثان الماضي، مستغلًا علاقة الإسباني بيب جوارديولا، المدرب الحالي لمانشستر سيتي والسابق لبايرن ميونيخ، مع اللاعب. وعانى بادشتوبر من الإصابات المتكررة التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة، إذ غاب 116 يومًا عن الملاعب موسم 2015/2016 وابتعد 67 يومًا (12 مباراة) عن اللعب بسبب الإصابة في الموسم الحالي