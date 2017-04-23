إنريكي مطلوب في إيطاليا

أعلن المدرب الإسباني، لويس إنريكي، رحيله عن برشلونة نهاية الموسم الحالي، مؤكدًا أنه سوف يتجه للحصول على راحة لمدة عام واحد على الأقل. ووفقًا لما ذكره موقع "TUTTOMERCATOWEB" الإيطالي، فإن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يرغب بالتعاقد مع لويس إنريكي لقيادة الفريق الموسم المقبل، على الرغم من قراره بالراحة. وبعد أن أعلن نادي إنتر ميلان، مؤخرًا عن تعيين والتر ساباتيني، مديرًا للكرة بالنادي، فإن الأخير يرغب بالتعاقد مع إنريكي، لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل، وبدء مشروع جديد مع الملاك الجدد للنادي. وعلى الرغم من أن إنتر ميلان، يدرك القرار الذي اتخذه إنريكي، بالراحة وعدم تدريب أي فريق الموسم المقبل، إلا أن إدارة الفريق الإيطالي مقتنعة بأن المشروع الجديد للنادي قد يجعل إنريكي يُغير رأيه ويتولى تدريب الفريق. يذكر أن إنريكي يقود برشلونة منذ 3 مواسم، وحقق مع الفريق ثمانية ألقاب، وينافس هذا الموسم حتى الآن على لقبين آخرين هما الدوري والكأس الإسبانيين.