ماركا تفصح عن المرشح الأبرز لخلافة إنريكي

بدأت وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية في وضع الخيارات المرشحة، لتدريب برشلونة الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الحالي للفريق لويس إنريكي، والذي أعلن أمس الأربعاء أنه سيرحل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي. وتقول صحيفة "ماركا" إن الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي لفريق أتلتيك بيلباو، هو الخيار الأبرز لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل خلفًا للويس إنريكي. وتبرر الصحيفة خيار فالفيردي لأنه سيكون حرًا بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده مع أتلتيك بيلباو، وعلى الأرجح لن يقوم بتمديد عقده مع الفريق. إضافة لذلك فإن فالفيردي لعب لصفوف برشلونة في الفترة ما بين 1988-1990 وتزامن معه في الفريق السكرتير الفني الحالي للفريق الكتالوني روبرت فيرنانديز، وتربط بينهما علاقة صداقة قديمة. وتعتقد إدارة برشلونة أن فالفيردي يفي بجميع المتطلبات للنادي، فهو يعرف الفريق جيدًا، ويملك الخبرة الكافية في الدوري الإسباني والمسابقات المحلية، كما حاول أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي السابق لبرشلونة التعاقد معه لقيادة الفريق قبل سنوات قليلة. وتقول الصحيفة إن هناك عدة مرشحين لقيادة الفريق ومنهم سامباولي وأوزيبيو ورونالدو كومان ولوران بلان وأوسكار جارسيا وفرانك دي بوير ولكن كل الترشيحات تصب في مصلحة إرنستو فالفيردي.