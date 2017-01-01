محاولتي .....تعالو

السلام عليكم اعضاء اللمة يومكم مبارك هاته احدى محاولاتي



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ضحكت لعبت بكيت وحياتي اكملت

تراني فرحت وسعدت وبما لدي إقتنعت

رايتها بعيدة ساعة رحيلي عنك يا حياة

رأيته انني لن اغادرك وانا سليمة معافاة

كم كنت يا قبري بعيد عن احلامي

سفر مرح زواج بيت وتمضي هي أيامي

ماذا آكل؟ وماذا ألبس؟ وكم عندي من نقود؟

آخر موضة وآخر سيارة طمع لأبعد الحدود

ونسيت من انا سوف أسكن أحضانه

نسيت من لن يؤنسني أحد في ظلامه

دعيني يا نفس أتخيل شكل الرحيل

فأعلم أنه آتي ولا يحتمل التأجيل

دعيني آكل آخر طبق من يد أمي

دعيني أرقد آخر مرة في أحضان أمي

دعيني أرى عيناها وأقبّل يداها لآخر مرة

دعيني أودّع أحبابي أصدقائي وجيراني إنها آخر مرة

دعيني أنطق بآخر كلام سوف يذكره الجميع

دعيني أرى فراشي ومكاني الذي سيبكي فوقه الجميع

سقف بيتي الذي بعد مدة لي سوف يحنّ ويشتاق

دعيني أذوق آخر حلاوة الدنيا الذي سيصبح مر المذاق

عانيقيني يا أميّ فأنت لا تعلمين أنّني راحل

ولا أنا أعلم سوف أنام وأنهض على صوتك قائل

انهض فأنت على العمل تأخّرت يا كسول

وأنت لا تعلمين أنّني رحلت يا أمي في سكون

تهزّيني تحرّكيني تبكين وتنادين

لن أسمعك عذرا أمّاه هاته المرة لك لن أطيع

عذرا منك فأنا لن أحضر لك وردا هو آخر ربيع

لن أصحو لأقبّل جبينك فأنت هاته المرّة من تفعلين

تتمنّين وتتمنّين لو كنت مكاني تنوحين وعليّ تنادين

عذرا أمّاه إبنك المدلل سيسكن التراب

لا تخافي عليّ من البرد ومن الأمطار ومن الحرّ فأنا من تراب

سأغسّل من غيري وأنا من نظّفت نفسي دوما

سأكفّن والبّس الأبيض الذي لم أحبّه يوما

يا رجلي يا من كنت بي تسيرين

أتى من يصحبك إلى حيث تحمليّن

أصدقائي أحبابي كلّكم حولي إجتمعتم

تذكرون محاسني مقالبي ضحكاتي وقلتم

كنت وكنت وكنت الأخ والصديق والرفيق

لكنّكم سوف ترحلون بعد برهة وأكون وحيدا بلا رفيق

وعانقني قبري و كم كان لي مشتاق

حفرتي أتيتك وتركت خلفي بيتي الفاخر

ثيابي ممتلكاتي سيارتي أموالي نعم كانت كلمة القادر

ترابي يا ترابي هل ستكون عليّ كالأم حنون؟

يا ترابي انا ضيفك وها أنا يا قبري ماهذا السكون ؟

أهلي وأحبابي تراهم لحد الساعة علي يبكون؟

أين هم لما تركوني ؟ أين من كانو قربي يحبون؟

وأدركت انّني أتتيت وفقط مع أفعالي

أتيت لك يا قبري مع حقيبة إسمها أعمالي

يا قبري يا بيتي المظلم سوف أسعى لأنيرك

يا قبري سوف أجعل القرآن رفيقي ورفيقك

يا قبري سوف أوسعك بدعائي ودعاء الأحباب

يا حفرة ضمتني بيت بلا نوافذ ولا أبواب

سوف يكون بيتي خيري قولي وفعلي وحسنتي

هل تأثرت أنت يا من قرأت كلماتي

فانا مثلك تاثرت وبيكت وإحترقت

وقررت أن أجهّز لقبري العدّة فهلاّ معي سعيت

خيال أخذني إلى موتي وجنازتي

فلا تقل كما قلت أنا مازلت بعيد عن السبيل

فلا انت تعلم ولا انا قد تكون لحظة الرحيل