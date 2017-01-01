قرّرررررررررب...

و تبدأ التحضيرات قبل رمضان في جزائرنا ليست فقط الأواني الجديدة و التوابل ههه بل حتى المعدة تدخل في حسابات الكثير من الناس (تحت شعار : خفف أكلك الجووووع قرّرررررررررررب) ههههه وهذا الشعار أهديه للرجال قبل النساء ( أساطير النوم للمغرب ) وكذلك لأصحاب الشهية المفتوحة ههههه و كذلك تقدم قنوات بعيدا عن الأكل طرق لتنظيف الثلاجة و ترتيبها كأنها تحتاج تفكير و إبداع حتى أنها بدرت لي فكرة خطيرة استنتجت من خلالها أن المرأة الجزائرية لا تنظف ثلاجتها ولا ترتبها إلى أن يطل شهر رمضان يعني "الشهور الأخرى تكون الثلاجة الجزائرية مكشردة " أو أنها تعطي لها قيمة واهتمام كبيرين قبل رمضان لأن اللحوم و الحمراء والبيضاء و المشروبات تحتاج لتوسيع الرقعة و "الشامية" تحتاج لبياض ناصع للاستمتاع هههههه و يبقى للإبداع الجزائري "لا عنوان" عزيزي "المدخن" أظن أنك تعرف ما يجب عليك فعله قبل رمضان لكن و لأن البعض لا يعلم الريجيم الذي يبدأ فيه المدخن قبل رمضان فكل الحقيقة معي اليوم ستكتشفونها كل سيجارة تقابلها الشكولاطة السوداء + كاو كاو مالح + علكة نعناع لكي يتعود في رمضان و لا يتنبه دماغه بشيء ناقص ( لكن العجيب في الجزائري و الجنوني هو أنه شهر كامل لا يدخن و في ليلة إعلان يوم العيد يدخن علبة كاملة احتفالا بإفطاره ههههه) حقا عبارة "الولف ساهل لا تكون مع الجزائريين صعب عليهم الفرا أجواء رمضان حاضرة كلها قبل الموعد فرائحته تدخل البيوت الجزائرية , فالتوابل و الشوربة تكتسح المطبخ هههه و هي في القدر تتبختر على السباغيتي , الفول و الفريت و الطقس رمضاني , نسيم لطيف في المساء و الدوخة في الصباح , وقت المغرب يطوّل و العِشاء سهرة هههه و التلفزيون الجزائري يقدم "لا شيء" يحضر لإشهارات القهوة و خالتي بوعلام اه عفوا "حمود بوعلام" , كاميرا مكشوفة و مسلسلات لا حشمة لا حشاشيم و الفكاهة "تاكل الجاج" لهذا دائما اترك شيئا للإحتياط الفيسبوك أو المنتدى "فطوم"