صالون حلاقة بنات اللمة ~ أهلا وسهلا~

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Only me, ‏13 ماي 2017 على 23:11.

  1. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أهلا وسهلا بيكم بنات وسيدات اللمة الغاليات في صالون الحلاقة اللماوي

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    كيما تعرفوني عزيزاتي من بكري عندي اهتمام بالحلاقة والتسريحات وقصات الشعر :X3:
    واليوم بعون الله تعالى أصبحت مختصة في هذا المجال بعدما تحصلت على ديبلوم:giggle:

    وهذا الموضوع اليوم هو صرح لكل من لديها استفسار بخصوص الصبغات، القص ، التسريحات، العناية بالشعر، حمامات الزيت وغيرها من الأمور المتعلقة بالشعر ،، أنا رايحة نحاول نرد على كل استفساراتكم بالشيء لي نقدر عليه وأي وحدة يكون عندها تدخل والا مجربة قكرة مرحبا بيها ;) المهم في الأخيرة نستفادو كامل :)

    في انتظار تفاعلكم، تقلوا مني كل الود :kiss:
    سلام

     
    ميسم منصور معجب بهذا.
    Only me, ‏13 ماي 2017 على 23:11
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