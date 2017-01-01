كلمات معبرة

كلّ لحظة في الحياة كنز لا يتكرّر. البسمة الدافئة هي لغة اللطف العالميّة. لولا الخطأ ما أشرق نور الصّواب. المرء لا يصنع الأصدقاء بل يتعرّف إليهم. في قلب كلّ شتاء ربيع نابض ووراء كلّ ليل فجر باسم. من يعرف باب الأمل لا يعرف كلمة مستحيل. المغرور كالطّائر كلّما ارتفع في السّماء صغر في أعين الناس. ليس من الصّعب أن تضحّي من أجل صديق لكن من الصّعب أن تجد الصّديق الّذي يستحقّ التّضحية. تستطيع أن تسحق الزّهرة تحت قدميك ولكنّك لا تستطيع أن تزيل عطرها. أجمل هندسة، بناء جسرٍ من الأمل فوق جسرٍ من اليأس. لا تكن كالدخان يعلو بذاته إلى طبقات الجو وهو وضيع. الحزن والفرح وجهان لعملةٍ واحدة هي الحياة. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأصدقاء، وأعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم. عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شرّه بالإنعام عليه. يوم المظلوم على الظّالم أشدّ من يوم الظالم على المظلوم. الكتب سعادة الحضارة بدونها يصمت التاريخ ويخرس الأدب. الضّمير هو المعدن الوحيد الذي نبحث عنه دائماً. السيرة الحسنة كشجرة الزيتون لا تنمو سريعاً لكنّها تعيش طويلاً. المتكبّر كالواقف على قمّة جبل يرى النّاس صغاراً ويرونه صغيراً. السّعادة كنزٌ مفتاحه الأمانة. المحبّة بستان أزهاره الوفاء والإخلاص. التأخّر في الوصول خير من عدم الوصول. الدّموع النقيّة تطهّر العين. القلوب أوعية، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها؛ فليحفظ كلّ إنسان مفتاح سرّه. لا تشكي للنّاس جرحا أنت صاحبه، فلا يؤلم الجرح إلا صاحبه.