نعمة الوقت

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة إلياس, ‏22 ماي 2017.

  1. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    نعمة عظيمة و أثرها كبير على النفس البشرية و حياتها ...
    ولقد حبانا الله تعالى بنعم كثيرة و علينا شكره عز و جل عليها لأن النعمة زوالة ...


    لنفكر في العالم بأسره
    كم من مريض في الأسَّرة البيضاء في المستشفيات لهم مدة و رؤوسهم على المخدة لابثين هناك لا يقوون على الحراك و لا على الكلام

    و منهم من لا يقوى حتى على السمع و النظر ..
    منهم من فقد عقله و منهم من لا يستطيع الاعتماد على نفسه و القيام بأعماله الخاصة لوحده بسبب اعاقته
    ... منهم من حياته رهينة المرض و أيامه معدودة بسبب مرض عضال ألّم به ...
    نسأل الله لهم العافية و لنا السلامة ...
    ~

    ونحن مرتاحون في بيوتنا ، آمنون في سربنا ، معافون في صحتنا
    قلنحمد الله على هذه النعم العظيمة التي غيرك مغبون فيها ،
    يقول صلى الله عليه و سلم :

    "مَنْ أَصْبَحَ مُعَافَى فِي بَدَنِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ، )
    نعم فقد حيزت لكِ الدنيا بأسرها ... فلماذا لا نشكر الله في كل وقت و حين ...
    ~

    مما لا شك فيه أنه بسبب زحمة الحياة و ركضنا ورآآءها و انشغالنا الدآآئم ....
    ننسى شكر الله على ما أعطاه لنا ...
    لكن ذلك ليس سببا و لا عائقا مقنعا لكفّ اللسان عن الشكر و الذكر ...
    فالله تعالى منحنا هذه العطايا لنحمده عليها
    و لنوظفها فيما ينفعنا و ينفع الناس لا فيما يضرنا ...
    ~

    فمثلا من أكبر النعم التي نتغافل عنها اليوم هي نعمةالوقت ...
    الوقت مقدس و مهم في حياة المسلم
    و منها أوقات أثنى الله عليها في كتابه الكريم مثل العصر ، الضحى ، الفجر .....
    فالوقت في الاسلام شيء مقدس و ثمين
    و أكد ذلك رسولنا الكريم في قوله ... نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ ...
    فالمسلم وقته عامر ، مشغول دائما بالعمل و الاجتهاد الحلال و بالذكر و الطاعة
    و يكرس وقته لينفع نفسه و غيره و مجتمعه ...
    فيجب عليك اخي المسلم الا نضيّع هذا الكنز العظيم و هذه النعمة الكبيرة فيما لا ينفعك
    فما لا ينفعك يضرك أو ينقص من قيمة حياتك ...
    ~

    لا تسرف كل وقتكِ في مشاهدة التلفاز و البرامج الغير نافعة
    و التي لا تسمن و لا تغني من جوع ...
    فسوف تحاسب على هذا الوقت الضائع و تندم على عدم استغلاله حق الاستغلال ...


    عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ :

    " لا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ , وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ , وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ , وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ "
    . ... فلنحرص على الاستغلال الأمثل للوقت بالعمل ، بالطاعة ، بالقراءة ، بالكتابة .....
    ~

    وليستمر الحمد لله منّا و لا ينقطع
    فالحمد لله على كل النعم ظاهرة و باطنة ما علمنا منها و ما لم نعلم ...
    فالحمد صفة رفيعة و خلق جليل في المسلم السوي ...
    فبالحمد تدوم النعم و بالجحود تزول و تفتر ...
    بالحمد يزيدنا الله من فضله
     
    Malika Tlm, يزيد 05, ميلينا و 1 آخرون معجبون بهذا.
    إلياس, ‏22 ماي 2017
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    جزاك الله خير ا
     
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    مشاغب, ‏23 ماي 2017
    #2
  3. جمال الدين التلمساني

    جمال الدين التلمساني :: عضو منتسِب ::

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    الحمد لله على نعمه الكثيرة
    بارك الله فيكم
     
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    جمال الدين التلمساني, ‏24 ماي 2017
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    جزاك الله خيرا
     
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    ميلينا, ‏25 ماي 2017
    #4
  5. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏25 ماي 2017
    #5
  6. احمدالجزائري

    احمدالجزائري :: عضو شرفي ::

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    بارك الله فيك اخي الكريم على هذا الموضوع المفيد
     
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    احمدالجزائري, ‏26 ماي 2017
    #6
  7. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏26 ماي 2017
    #7
  8. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك وجزاك كل خير
     
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    يزيد 05, ‏14 جويلية 2017 على 23:58
    #8
  9. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏15 جويلية 2017 على 09:58
    #9
  10. Malika Tlm

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    جزاك الله خيرا اخي
     
    Malika Tlm, ‏16 جويلية 2017 على 16:32
    #10

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