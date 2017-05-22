نعمة الوقت

نعمة عظيمة و أثرها كبير على النفس البشرية و حياتها ... ولقد حبانا الله تعالى بنعم كثيرة و علينا شكره عز و جل عليها لأن النعمة زوالة ... لنفكر في العالم بأسره كم من مريض في الأسَّرة البيضاء في المستشفيات لهم مدة و رؤوسهم على المخدة لابثين هناك لا يقوون على الحراك و لا على الكلام و منهم من لا يقوى حتى على السمع و النظر .. منهم من فقد عقله و منهم من لا يستطيع الاعتماد على نفسه و القيام بأعماله الخاصة لوحده بسبب اعاقته ... منهم من حياته رهينة المرض و أيامه معدودة بسبب مرض عضال ألّم به ... نسأل الله لهم العافية و لنا السلامة ... ~ ونحن مرتاحون في بيوتنا ، آمنون في سربنا ، معافون في صحتنا قلنحمد الله على هذه النعم العظيمة التي غيرك مغبون فيها ، يقول صلى الله عليه و سلم : "مَنْ أَصْبَحَ مُعَافَى فِي بَدَنِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ، ) نعم فقد حيزت لكِ الدنيا بأسرها ... فلماذا لا نشكر الله في كل وقت و حين ... ~ مما لا شك فيه أنه بسبب زحمة الحياة و ركضنا ورآآءها و انشغالنا الدآآئم .... ننسى شكر الله على ما أعطاه لنا ... لكن ذلك ليس سببا و لا عائقا مقنعا لكفّ اللسان عن الشكر و الذكر ... فالله تعالى منحنا هذه العطايا لنحمده عليها و لنوظفها فيما ينفعنا و ينفع الناس لا فيما يضرنا ... ~ فمثلا من أكبر النعم التي نتغافل عنها اليوم هي نعمةالوقت ... الوقت مقدس و مهم في حياة المسلم و منها أوقات أثنى الله عليها في كتابه الكريم مثل العصر ، الضحى ، الفجر ..... فالوقت في الاسلام شيء مقدس و ثمين و أكد ذلك رسولنا الكريم في قوله ... نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ ... فالمسلم وقته عامر ، مشغول دائما بالعمل و الاجتهاد الحلال و بالذكر و الطاعة و يكرس وقته لينفع نفسه و غيره و مجتمعه ... فيجب عليك اخي المسلم الا نضيّع هذا الكنز العظيم و هذه النعمة الكبيرة فيما لا ينفعك فما لا ينفعك يضرك أو ينقص من قيمة حياتك ... ~ لا تسرف كل وقتكِ في مشاهدة التلفاز و البرامج الغير نافعة و التي لا تسمن و لا تغني من جوع ... فسوف تحاسب على هذا الوقت الضائع و تندم على عدم استغلاله حق الاستغلال ... عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ , وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ , وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ , وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ " . ... فلنحرص على الاستغلال الأمثل للوقت بالعمل ، بالطاعة ، بالقراءة ، بالكتابة ..... ~ وليستمر الحمد لله منّا و لا ينقطع فالحمد لله على كل النعم ظاهرة و باطنة ما علمنا منها و ما لم نعلم ... فالحمد صفة رفيعة و خلق جليل في المسلم السوي ... فبالحمد تدوم النعم و بالجحود تزول و تفتر ... بالحمد يزيدنا الله من فضله