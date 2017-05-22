عناوين أهم البنوك والمصارف الجزائرية

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
أقدم لكم قائمة بعناوين أهم المصارف والبنوك الجزائرية:
- البنك الوطني الجزائري (BNA)
- الرابط الإلكتروني: ACCUEIL
- بنك الجزائر الخارجي (BEA)
- بنك التنمية المحلية (BDL)
- الرابط الإلكتروني: BDL - Banque de Développement Local
- بنك الفلاحة والتنمية الرفية (BADR)
- الرابط الإلكتروني: http://www.badr-bank.dz
- القرض الشعبي الجزائري (CPA)
- الرابط الإلكتروني: http://www.cpa-bank.dz
- الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط (CNEP)
- الرابط الإلكتروني: http://www.cnepbanque.dz
- الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (CNMA)
- الرابط الإلكتروني: http://www.cnma.dz
أهم البنوك الأجنبية المعتمدة في الجزائر:
- بنك الخليج الجزائر (كويتي&جزائري)
- الرابط الإلكتروني: http://www.agb.dz
- بنك البركة الجزائري (بحريني&جزائري)
- الرابط الإلكتروني: http://www.albaraka-bank.com
- البنك العربي الجزائر (أردني&جزائري)
- الرابط الإلكتروني: http://www.arabbank.dz
- مصرف السلام - الجزائر (بحريني)
- الرابط الإلكتروني: http://www.alsalamalgeria.com
- بنك الثقة / ترست - الجزائر (كويتي)
- الرابط الإلكتروني: http://www.trustbank.dz
- بنك سوسيتيه جنرال الجزائر (فرنسي)
- الرابط الإلكتروني: http://www.societegenerale.dz
- بنك بي ان بي باريبا الجزائر (فرنسي)
- الرابط الإلكتروني: http://www.bnpparibas.dz