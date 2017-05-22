عناوين أهم البنوك والمصارف الجزائرية

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,577
نقاط التفاعل
3,540
النقاط
506
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

أقدم لكم قائمة بعناوين أهم المصارف والبنوك الجزائرية:
  1. البنك الوطني الجزائري (BNA)
    • الرابط الإلكتروني: ACCUEIL
  2. بنك الجزائر الخارجي (BEA)
  3. بنك التنمية المحلية (BDL)
  4. بنك الفلاحة والتنمية الرفية (BADR)
  5. القرض الشعبي الجزائري (CPA)
  6. الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط (CNEP)
  7. الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (CNMA)

أهم البنوك الأجنبية المعتمدة في الجزائر:
  1. بنك الخليج الجزائر (كويتي&جزائري)
  2. بنك البركة الجزائري (بحريني&جزائري)
  3. البنك العربي الجزائر (أردني&جزائري)
  4. مصرف السلام - الجزائر (بحريني)
  5. بنك الثقة / ترست - الجزائر (كويتي)
  6. بنك سوسيتيه جنرال الجزائر (فرنسي)
  7. بنك بي ان بي باريبا الجزائر (فرنسي)
 
قال Fethi.dz:
بسم الله الرحمن الرحيم

أقدم لكم قائمة بعناوين أهم المصارف والبنوك الجزائرية:
  1. البنك الوطني الجزائري (BNA)
    • الرابط الإلكتروني: ACCUEIL
  2. بنك الجزائر الخارجي (BEA)
  3. بنك التنمية المحلية (BDL)
  4. بنك الفلاحة والتنمية الرفية (BADR)
  5. القرض الشعبي الجزائري (CPA)
  6. الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط (CNEP)
  7. الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (CNMA)
أهم البنوك الأجنبية المعتمدة في الجزائر:
  1. بنك الخليج الجزائر (كويتي&جزائري)
  2. بنك البركة الجزائري (بحريني&جزائري)
  3. البنك العربي الجزائر (أردني&جزائري)
  4. مصرف السلام - الجزائر (بحريني)
  5. بنك الثقة / ترست - الجزائر (كويتي)
  6. بنك سوسيتيه جنرال الجزائر (فرنسي)
  7. بنك بي ان بي باريبا الجزائر (فرنسي)
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مشكور على المجهــود

واااصل.
 
البنك الأردني 🩷
موظفين والرد حلو فيه الدعم ما شاء الله..
خاصة في التحويل دائما يسهل السفر من والي
 
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