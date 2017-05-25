شويا ضحك راكم بزاف سيريو

سلامحباب وشراكم المهم المهم المهم كنت نشوف ديفوتو فڨوڨل قلت نجي نتشاركوهم هنا راني نشوف فيكم كامل مشنفين قلت نكاسيوا شويا لاروتين فطومة @الصحافية الساخرة البارح هدرت معاها ياك مامبا صباح الخير متردوش هربت ديراكت أما @حلم كبير مهوش كامل هنا سقسيت عليه قالولي غاضوا الحال مراكمش ڨاع تحوسوا عليه غير فالمناقشات و المواضيع مي نهار تكون فيه ماكلة حتى واحد يعيط لو هههههههههههههه أما @ليليا مرام حكايتها حكاية البارح دمونديتها تسلف لي ماسكارا من أجل التجمع في عالم المرأة الخاص رفدت ساكها وقاتلي تعاودي تطلبي مني أي حاجة نشكيك ل @الورد الأحمر سبحان الله تجي للمة و ترفد معاها فاليزة فيها سيشوار و البارفان كل نوع والماكياج كل ماركة وغير الليكس ومبعد طلبتها لماسكارا شنفت معليش مراح نطلبك ليليا أما @دعاء الجنات تلاقات معايا صباح و طلبتها تجيب قهوة قاتلي منيش خدامة فاللمة كامل تعيطوا دعاء دعاء دعاء سايي جونيمار مراكمش تخلوني ڨاع نكتب اللي يسحق حاجة يروح وحدو و كروحت نديكونكتي لقيت @mohamedfathi يخطط هو و @ميمي مرام باش يفضحوا @habchisalaheddin هو اللي كان ياكل الڨاطو اللي تطيبوا @أم ياسمينdz ونا كنت نعس فيكم قلت لا بزاف هاراني جاية نضحككم شويا باه تبطلوا هاذ التشناف الصامت هادي تقتلني من الضحك كل كاينة منها يالجان شكون حضر هاذ الفوتبال؟ ههههههههه وهاذي ؟ ونتوما يالبنات ههههه حتى إبليس تحير￼ الواقع المر ههههههههه ونتوما ياللي حابين تخطبوا ردو بالكم بالاك راهي تنقل فالمواضيع ههههه فالأخير نتمنى تكونوا ضحكتوا بزاف واللي ذكرت أساميهم مكلاه تزعفوا و تزيدوا تشنفوا ههههه سلام