شويا ضحك راكم بزاف سيريو

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة sanaya, ‏25 ماي 2017.

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  1. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    سلامحباب :)
    وشراكم :D
    المهم المهم المهم
    كنت نشوف ديفوتو فڨوڨل قلت نجي نتشاركوهم هنا :D
    راني نشوف فيكم كامل مشنفين :rolleyes:
    قلت نكاسيوا شويا لاروتين :unsure:
    فطومة @الصحافية الساخرة البارح هدرت معاها ياك مامبا صباح الخير متردوش
    هربت ديراكت :cry::cry:
    أما @حلم كبير مهوش كامل هنا سقسيت عليه قالولي غاضوا الحال مراكمش ڨاع تحوسوا عليه غير فالمناقشات و المواضيع مي نهار تكون فيه ماكلة حتى واحد يعيط لو :cry::cry: هههههههههههههه
    أما @ليليا مرام حكايتها حكاية :unsure:
    البارح دمونديتها تسلف لي ماسكارا من أجل التجمع في عالم المرأة الخاص
    رفدت ساكها وقاتلي تعاودي تطلبي مني أي حاجة نشكيك ل @الورد الأحمر
    سبحان الله تجي للمة و ترفد معاها فاليزة
    فيها سيشوار
    و البارفان كل نوع
    والماكياج كل ماركة وغير الليكس
    ومبعد طلبتها لماسكارا شنفت
    معليش مراح نطلبك ليليا :(:(:(
    أما @دعاء الجنات
    تلاقات معايا صباح و طلبتها تجيب قهوة
    قاتلي منيش خدامة فاللمة كامل تعيطوا دعاء دعاء دعاء
    سايي جونيمار مراكمش تخلوني ڨاع نكتب
    اللي يسحق حاجة يروح وحدو :sneaky::sneaky:
    و كروحت نديكونكتي لقيت @mohamedfathi يخطط هو و @ميمي مرام باش يفضحوا @habchisalaheddin
    هو اللي كان ياكل الڨاطو اللي تطيبوا @أم ياسمينdz :eek::D
    ونا كنت نعس فيكم قلت لا بزاف
    هاراني جاية نضحككم شويا باه تبطلوا هاذ التشناف الصامت :cautious::cautious::cautious:
    هادي تقتلني من الضحك
    كل
    كاينة منها يالجان
    images (10).jpg

    شكون حضر هاذ الفوتبال؟
    images (11).jpg
    ههههههههه وهاذي ؟
    images (12).jpg
    ونتوما يالبنات ههههه حتى إبليس تحير￼
    images (29).jpg
    الواقع المر ههههههههه
    images (27).jpg
    images (25).jpg
    ونتوما ياللي حابين تخطبوا ردو بالكم بالاك راهي تنقل فالمواضيع ههههه
    images (19).jpg
    فالأخير نتمنى تكونوا ضحكتوا بزاف
    واللي ذكرت أساميهم مكلاه تزعفوا و تزيدوا تشنفوا ههههه
    سلام
     

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    sanaya, ‏25 ماي 2017
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم

    حبيبتي ,, منتدى واش راك تهدر تحكي فيه على مواضيع إجتماعية

    مواضيع التسلية كهاته توضع في أقسام الترفيه والتسلية

    ربي يحفظك أختي

    ينقل للمنتدى المناسب
     
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    Twinkle Stars, ‏25 ماي 2017
    #2
  3. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    ههههههههههه
    يعطيك الصحة مريومة
    مزية ما جبدتنيش ههههههه
     
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    صمت المشاعر, ‏25 ماي 2017
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    الجلفة
    ههه
    له لا تربحكم
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏25 ماي 2017
    #4
  5. Mårőųā Řāhïł

    Mårőųā Řāhïł :: عضو مُتميز ::

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    في مكان ما
    هههههه عجبني الاولى
     
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    Mårőųā Řāhïł, ‏25 ماي 2017
    #5
  6. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    معليش ختي شكرا للتوضيح
     
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    sanaya, ‏25 ماي 2017
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    ‏8 ديسمبر 2016
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    أوووووووو دوماج علاه ممنشرتش فيك يا عبورة
    أووووووه علاه فاتت عليا
    وجدي روحك
    مزال نكمل هههههه
     
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    sanaya, ‏25 ماي 2017
    #7
  8. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    هههههههههههههههههههههههه
     
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    sanaya, ‏25 ماي 2017
    #8
  9. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    الجزائر
    ههههه وي أنا تاني موتتني ضحك
     
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    sanaya, ‏25 ماي 2017
    #9
  10. Mårőųā Řāhïł

    Mårőųā Řāhïł :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    في مكان ما
    انشاء الله غي رمضان راني نجيب لكم جديد
     
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    Mårőųā Řāhïł, ‏25 ماي 2017
    #10
  11. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    باب الزوار
    هههههههههه
    راني واجدة مريومة
     
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    صمت المشاعر, ‏25 ماي 2017
    #11
  12. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    نشالله بالتوفيق ختي
     
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    sanaya, ‏25 ماي 2017
    #12
  13. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    دارنا
    دعي بالخير :) باش حتى ترجعلك تستفاد هههه :geek:علابالي دعوة تضرب بلافو و ترجع :LOL:
     
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    فيتامين سي, ‏25 ماي 2017
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    هههههههههه عام ربح نشالله وعام كسرة وعام دلاع حمر هههه
    ضحكتيني من ڨلبي خاصة الراجل بعد الطلاق خخخخخخخخ:ROFLMAO:


    يا محاينك تباتو ڨاعدينo_O
    هههههههههه:)
    يعطيك الصحة خويتي هاي اللي تفكرتني بضحكة إييييه كي يعودو عرضات باهيين ما يعرضونيش ،عند بالهم ما نعرفش نضحك واقيلا سنيا مكسرين ( بالاك سنيا مكسرين وين راكم شايفين:sneaky: ) هههههههههه
    وكي تعود ماكلة يعرضولي غير @habchisalaheddin كلاها أكل ما خلانا والو ،يا سيدي نضوڨو برك معاك يا خويا .....ههههه
    هاهي خويتي عرضتني أضحك الله سنك:):):D:p:ROFLMAO::ROFLMAO:
    عودو ارڨدو شويه راه السهر مضر بالصحة ( ڨلبتها سيريو هههههههههه تستاهلو )
    سلام
     
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    حلم كبير, ‏25 ماي 2017
    #14
  15. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههه يا مجرمين
    هذاك علاه اللمة اللمة تمشي في عروقي بسبب طيبتكم
     
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    الامين محمد, ‏25 ماي 2017
    #15
  16. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    الجزائر
    وأنا وعلاش معرضتينش .....ماعليش ربي مافيه غير الخير..هه
    downloadfile.jpeg مالا تفرجي القريش ...ههههه
     
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    صفاءdz, ‏25 ماي 2017
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    اهلا وسهلا بك في بيتك الثاني
    نشالله أحوالك متحسنة شويه
    والله المنتدى ناقصو حاجات كي تعود ما كانش
    أنت أطيب أخي الكريم
    انطلاقة مليئة بالصحة أولا وبالتوفيق ثانيا إن شاء الله
     
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    حلم كبير, ‏25 ماي 2017
    #17
  18. king5Dz

    king5Dz :: عضو مُشارك ::

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    الجزائر
    ههههههههههه
    شكرا
     
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    king5Dz, ‏25 ماي 2017
    #18
  19. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    الجزائر
    ههههههه مديرش بيهم خويا حلم كبير
    راهم غيرانين منك ههههه
    مي علابالك قالولي لوكان نعرضوا حلم كبير يكمل كامل الماكلة
    ونساو صلاح اللي ياكل علعام من الكوزينة
    ههههههه
    المهم مليح اللي ضحكناك خويا
    ومتخافش أكيد نولو للسيريو والمناقشات والثقافة
    شكرا لمرورك
    سلام
     
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    sanaya, ‏26 ماي 2017
    #19
  20. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    مرحبا بك أيها الأخ الكريم
    راه عندو بزاف نسقسوا عليك و عسى غيابك خيرا
    المهم راك تشوف واش راه صاير تشناف و زعاف و مآمرات
    هاني قلت نضحكهم شويا
    رانا تكومبليكسينا من هاذ التشناف
    ههههههههههه
    و مليح اللي وليت باش تسڨمهم شويا باش يبطلو تشنافهم
    حاجة وحدة خطيك من قهوة الخالة الزايخةههههههه
     
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    sanaya, ‏26 ماي 2017
    #20
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